Sau 3 năm học cách tối giản, tôi nhận ra có 5 món phải bỏ: Càng giữ càng chật nhà nặng người

Ba năm trước, tôi bắt đầu hành trình học cách sống tối giản. Ban đầu, tôi chỉ muốn dọn dẹp một chút, giảm cảm giác ngột ngạt trong căn hộ. Nhưng càng trải nghiệm, tôi nhận ra rằng việc giữ lại những món đồ không cần thiết không chỉ làm nhà chật, mà còn ảnh hưởng tới tinh thần, khiến đầu óc nặng nề và năng lượng tiêu hao nhiều hơn. Sau nhiều lần thử, tôi rút ra 5 món đồ mà nếu giữ, càng khiến nhà bừa bộn, tâm lý mệt mỏi.

1. Quần áo không mặc quá 1 năm

Đây là món đồ dễ nhận ra nhất nhưng cũng dễ bỏ sót. Nhiều người, trong đó có tôi, giữ lại quần áo phòng khi giảm cân, phòng khi mặc dịp đặc biệt hay mua theo trend mà chưa mặc. Sự thật là hầu hết những món đồ này nằm trong tủ, bám bụi, chiếm diện tích và tạo cảm giác căng thẳng khi mở tủ. Sau một năm, nếu chưa mặc, khả năng sẽ mặc là rất thấp. Tôi quyết định dọn sạch tủ: những áo quần còn đẹp nhưng không dùng sẽ được tặng người khác hoặc đưa vào các chương trình từ thiện. Không chỉ giải phóng không gian, tôi còn thấy tinh thần nhẹ nhõm hẳn.

2. Giấy tờ, hóa đơn, catalog cũ

Trong 3 năm học cách tối giản, tôi phát hiện giấy tờ là kẻ thù thầm lặng. Hóa đơn mua sắm cũ, catalog quảng cáo, giấy hướng dẫn sản phẩm - tôi giữ phòng khi cần. Thực tế chỉ làm ngăn kéo chất cao như núi. Tôi bắt đầu phân loại: giấy quan trọng scan hoặc chụp ảnh lưu trữ, các loại còn lại tái chế. Không còn núi giấy, tôi cảm thấy đầu óc thông thoáng hơn, việc tìm tài liệu quan trọng cũng nhanh hơn hẳn.

3. Đồ gia dụng mua theo cảm hứng nhưng không dùng

Tôi từng mua đủ thứ: máy làm kem mini, lò nướng bánh pizza, nồi chiên không dầu mini – tất cả đều nhìn hay quá nhưng chỉ dùng vài lần. Giữ chúng khiến bếp chật chội và tạo áp lực về phải dùng hết. Cuối cùng, tôi quyết định chọn những món thật sự cần, những thứ ít dùng đem tặng hoặc bán. Không gian bếp trống thoáng hơn, việc nấu nướng cũng thoải mái, dễ chịu hơn.

4. Đồ trang trí dư thừa

Những bức tượng, lọ hoa, tranh treo tường… đôi khi làm nhà đẹp, nhưng khi quá nhiều sẽ khiến không gian rối mắt. Tôi từng dán sticker, treo đèn nhấp nháy, để các bức tượng nhỏ khắp phòng khách. Giữ lại tất cả khiến căn nhà nặng nề, mất sự thoáng đãng. Sau khi loại bỏ những món trang trí không hợp gu, chỉ giữ vài món yêu thích, tôi thấy phòng khách rộng hơn, ánh sáng tự nhiên phát huy hiệu quả, tâm trạng cũng thư thái hơn.

5. Sách, tạp chí đã đọc nhưng không muốn giữ

Sách từng là kho báu của tôi. Nhưng qua nhiều năm, những cuốn đã đọc nhưng không muốn đọc lại, cùng các tạp chí cũ chất cao đầy kệ, khiến phòng ngủ chật chội. Tôi bắt đầu phân loại: những cuốn yêu thích giữ lại, số còn lại tặng thư viện hoặc bán lại. Không gian trống ra khiến việc đọc sách mới trở nên hứng thú hơn, đồng thời tôi cũng bớt căng thẳng khi nhìn thấy những chồng sách “vô dụng”.







