Tối 26/11, YouTuber Hậu Hoàng khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ rằng cô vừa được chẩn đoán mắc ung thư máu. Nữ YouTuber cho biết mới phát hiện bệnh được 2 ngày, vẫn khóc rất nhiều và chưa biết phải đối diện với biến cố này như thế nào. Cô cũng nhắn nhủ mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, bởi càng lớn càng thấm thía câu nói: "Có sức khỏe là có tất cả".

Câu chuyện của Hậu Hoàng khiến nhiều người nhớ đến TikToker Đan Thy, sinh năm 2003, từng công khai mắc ung thư máu ở tuổi 23 vào tháng 5/2026.

Trong chia sẻ trước đó, Đan Thy cho biết cô từng có thói quen sinh hoạt thiếu điều độ kéo dài nhiều năm: Thường xuyên thức đến 6-7 giờ sáng mới ngủ, uống nhiều trà sữa, matcha latte và gần như không uống nước lọc trong một thời gian dài. Cô mong mọi người quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, đừng chủ quan như mình.

Những lời tâm sự này nhanh chóng khiến nhiều người nhận ra bản thân cũng đang duy trì những thói quen tương tự: Làm việc xuyên đêm, ngủ bù vào ban ngày, dùng đồ uống ngọt thay nước lọc hoặc thường xuyên bỏ qua tín hiệu mệt mỏi của cơ thể.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa lời kể về thói quen sinh hoạt của một người bệnh và nguyên nhân y khoa gây ra căn bệnh đó. Hiện chưa có bằng chứng đủ mạnh để kết luận thức khuya, uống trà sữa hay ít uống nước lọc là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư máu ở Hậu Hoàng, Đan Thy hay bất kỳ cá nhân cụ thể nào.

Những thói quen này thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao?

Cho đến nay, nền y học thế giới chưa có bất kỳ nghiên cứu nào khẳng định việc thức khuya đến sáng, tắm đêm hay uống trà sữa thay nước là nguyên nhân trực tiếp làm đột biến gene tế bào máu để gây ung thư.

Nguyên nhân chính xác của ung thư máu phần lớn vẫn chưa được làm rõ, nhưng y văn thế giới ghi nhận các yếu tố nguy cơ cốt lõi bao gồm:

- Tiếp xúc với tia bức xạ ion hóa liều cao.

- Phơi nhiễm lâu ngày với các hóa chất độc hại (đặc biệt là Benzene).

- Hệ quả từ việc điều trị hóa trị/xạ trị trước đó của các bệnh ung thư khác.

- Yếu tố di truyền hoặc các hội chứng rối loạn gene.

Theo thông tin chia sẻ của bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, hiện chưa có khẳng định việc thức khuya đến sáng, tắm đêm hay uống trà sữa thay nước trực tiếp gây ra bệnh ung thư máu, nhưng đây đều là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư nói chung:

Thường xuyên uống trà sữa: Vấn đề đáng lo ngại nhất nằm ở nguồn gốc nguyên liệu. Trà sữa không rõ nguồn gốc thường tiềm ẩn hóa chất độc hại, đi kèm hàm lượng đường cao và chất béo xấu. Việc tiêu thụ thường xuyên dễ dẫn đến thừa cân, béo phì, rối loạn chuyển hóa. Đây vốn là nền tảng làm tăng nguy cơ phát sinh nhiều bệnh lý ung thư khác nhau.

Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp do chương trình cập nhật bằng chứng ung thư toàn cầu của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF) thực hiện, công bố năm 2026, ghi nhận mối liên hệ có khả năng mang tính nhân quả giữa đồ uống có đường và ung thư tuyến tụy, ung thư đại trực tràng. Nghiên cứu cũng ghi nhận một số mối liên hệ khác nhưng mức độ bằng chứng còn hạn chế. Tuy nhiên, kết quả này không chứng minh trà sữa gây ung thư máu.

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn: Các loại đồ hộp chứa hàm lượng muối và chất bảo quản rất cao. Tương tự, thói quen ăn đồ chiên rán nhiều lần, dầu ăn dùng đi dùng lại hoặc thức ăn cháy khét sẽ sản sinh các chất gây ung thư, đặc biệt là nhóm ung thư đường tiêu hóa.

Thức khuya kéo dài: Thói quen này làm suy giảm hệ miễn dịch và sức đề kháng, khiến cơ thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng (như bệnh lao). Đồng thời, việc thiếu ngủ khiến cơ thể không có đủ thời gian để phục hồi, sửa chữa và đào thải các tế bào bất thường, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành ung thư.

Đâu mới là những yếu tố nguy cơ đáng chú ý của ung thư máu?

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), các yếu tố nguy cơ của bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML) có thể bao gồm hút thuốc, từng tiếp xúc với một số hóa chất như benzene, từng điều trị bằng hóa trị hoặc xạ trị, một số bệnh lý về máu và các hội chứng di truyền nhất định. Tuy nhiên, yếu tố nguy cơ khác nhau giữa các thể ung thư máu, và nhiều trường hợp không xác định được nguyên nhân cụ thể.

Điều này có nghĩa ngay cả khi một người duy trì lối sống tương đối lành mạnh, họ vẫn có thể mắc ung thư. Ngược lại, có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ cũng không đồng nghĩa chắc chắn sẽ phát bệnh.

Với ung thư máu, người dân nên chú ý các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân, da xanh xao, sốt hoặc nhiễm trùng tái diễn, dễ bầm tím, chảy máu bất thường hay sụt cân không chủ ý. Những biểu hiện này có thể do nhiều bệnh lý khác nhau gây ra, nhưng nếu kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện đồng thời nhiều dấu hiệu, người bệnh nên đi khám. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm công thức máu và các kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết.

Không nên chờ đến khi có nhiều triệu chứng nghiêm trọng mới tìm đến cơ sở y tế, nhưng cũng không cần hoảng sợ hay tự kết luận mình mắc ung thư chỉ vì thường xuyên thức khuya hoặc uống trà sữa. Thay vào đó, hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe tốt hơn từ hôm nay.