3,5 điểm mỗi môn vẫn đỗ lớp 10 công lập: Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM lên tiếng

Ngày 11/7, Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí bên lề buổi họp công bố điểm chuẩn lớp 10.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TPHCM năm học 2022- 2023

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, điểm thi vào lớp 10 năm 2020 là 50 điểm trong đó Văn, Toán nhân hệ số 2. Năm nay, cả 3 môn tính theo hệ số 1, nhìn qua có vẻ mức điểm khá thấp. Tuy nhiên khi so sánh, mức điểm là tương đương nhau.

“Năm nay có 9 trường THPT lấy điểm chuẩn 10,5 điểm, bình quân 3,5 điểm/ môn. Năm 2020 cũng có chừng đó trường, điểm chuẩn 16 điểm (Toán, Văn nhân hệ số 2) tức là chỉ 3,2 điểm/ môn. Điểm cao nhất năm 2020 của trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là 41 điểm (Toán, Văn nhân hệ số 2) thì năm nay trường này cũng có điểm chuẩn cao nhất là 24,25 điểm”, ông Hiếu dẫn chứng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết thêm, năm 2021, TPHCM tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, còn năm 2020 là năm tuyển sinh lớp 10 gần nhất bằng thi tuyển. So sánh điểm giữa năm 2020 và 2022 có thể thấy điểm trung bình của 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ khá tương đồng. Trong đó môn Văn có giảm (từ 93% điểm trên trung bình xuống còn 89%) so với năm 2020 nhưng môn Toán và Ngoại ngữ lại có điểm trên trung bình cao hơn so với năm 2020.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, khi xác định chỉ tiêu cho các trường, Sở có trừ hao và dự phòng. Đối với các trường khó tuyển, Sở đã nâng chỉ tiêu cao hơn so với các năm trước. Một số trường khuyết chỉ tiêu nhưng đều nằm trong dự tính. Hiện nay với điểm chuẩn vừa công bố, các trường đã tuyển được 96,8% tổng số học sinh theo chỉ tiêu.

“Sở GD&ĐT TPHCM không có chủ trương hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung vào các trường. Mức điểm chuẩn vừa công bố phù hợp và sát với các trường, vì thế sẽ rất khó khăn khi hạ điểm chuẩn để xét bổ sung. Hơn nữa, việc hạ điểm chuẩn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tuyển sinh. Hạ điểm chuẩn một trường sẽ liên quan đến rất nhiều trường, ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh”, ông Hiếu cho hay.

Đối với những học sinh không đỗ vào lớp 10 công lập, ông Hiếu khuyên phụ huynh có thể chọn môi trường giáo dục thường xuyên hay các trường ngoài công lập phù hợp hoặc các trường trung cấp nghề.

Người đứng đầu ngành GD&ĐT TPHCM cho hay, năm học 2021-2022 vừa qua là một năm học hết sức khó khăn đối với cả nước, trong đó có TPHCM. Thời điểm bắt đầu năm học, TPHCM phải dạy và học trên môi trường Internet và gặp không ít khó khăn do có nhiều yếu tố chi phối.

Với các học sinh lớp 9, TPHCM đã chủ động trong việc chỉ đạo dạy học, kiểm tra đánh giá cũng như ra đề tuyển sinh vào lớp 10. Đề thi năm nay vừa sức, phù hợp với tình hình dạy và học trên môi trường Internet.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng cùng ngày, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022- 2023.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm nay là tổng điểm của 3 môn Toán, Văn và tiếng Anh. Cả 3 môn không nhân hệ số, được xét từ trên xuống theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên.

Danh sách điểm chuẩn do Sở GD&ĐT TPHCM công bố có sự phân hóa rõ giữa các trường tốp trên và tốp dưới.

Cụ thể, TPHCM có 9 trường THPT lấy điểm chuẩn 10,5 điểm, trung bình thí sinh chỉ cần đạt 3,5 điểm mỗi môn. Các trường này chủ yếu nằm ở huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi.

Danh sách 9 trường trên gồm THCS- THPT Thạnh An; THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh, THPT An Nghĩa, THPT Phong Phú, THPT Đa Phước, THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập, THPT Nguyễn Văn Linh. Ngoài ra, một số trường cũng chỉ có điểm chuẩn là 10,75 điểm và 11 điểm.

Ở tốp các trường cao nhất, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đứng đầu với điểm chuẩn 24,25 ở nguyện vọng 1. Tiếp theo là các trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nguyễn Hữu Huân với 23,25 điểm.

Kế đó vẫn là những trường nằm trong top điểm chuẩn cao quen thuộc là THPT Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Phú Nhuận, Trần Phú, Trưng Vương, Bùi Thị Xuân... lấy mức trên 21 điểm.