34 tuổi, sống một mình trong căn hộ cũ 45m²: Cách cô gái khiến nhà trông rộng gấp đôi làm mạng xã hội trầm trồ

“Mọi người thường gọi đây là căn hộ chật chội. Nhưng với tôi, nó hoàn hảo như trong sách giáo khoa”.

Đó là chia sẻ của Li Baisui (34 tuổi, Bắc Kinh) - chủ nhân căn hộ cũ 45m² đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Không phải vì thiết kế xa xỉ, cũng không phải vì chi tiền mạnh tay cải tạo, mà bởi cách cô biến một không gian nhỏ, cũ thành nơi sống sạch sẽ, gọn gàng và thoải mái đến mức ai nhìn cũng muốn học theo.

Không làm lối vào riêng: Một quyết định khiến nhà “mở” ngay từ bước chân đầu tiên

Căn hộ của Li Baisui không có khu sảnh vào nhà riêng biệt. Ngay khi mở cửa, không gian phòng khách – phòng ăn - bếp được nối liền mạch, không vách ngăn.

Chính sự “thông thẳng” này khiến căn nhà trông rộng hơn rất nhiều so với con số 45m² trên giấy tờ.

Toàn bộ không gian sử dụng tông gỗ sáng kết hợp ánh sáng ấm, tạo cảm giác dễ chịu ngay cả vào những ngày ít nắng. Cửa sổ hướng Nam giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào, phản chiếu lên sàn gỗ, sofa trắng và bàn ăn nhỏ, khiến căn hộ lúc nào cũng sáng sủa.

Không có chi tiết thừa. Không có đồ trang trí rườm rà. Mọi thứ đều vừa đủ để… không gây mệt mắt.

“Khuất mắt thì khỏi lo”: Bí quyết gọn nhà không cần dọn mỗi ngày

Nguyên tắc sống của Li Baisui rất đơn giản: Những thứ không cần nhìn thấy hằng ngày - hãy cất đi.

Cô đóng tủ âm ở gần như mọi khoảng trống có thể tận dụng: sau sofa, cạnh tivi, dọc tường phòng khách. Đồ đạc sinh hoạt, giấy tờ, vật dụng ít dùng được đưa hết vào tủ kín. Bên ngoài chỉ giữ lại một vài món trang trí nhỏ.

Kết quả là:

- Mặt bàn luôn trống

- Không gian luôn “thở”

- Nhà gọn mà không cần dọn liên tục

Đây là kiểu gọn bằng thiết kế, chứ không phải gọn nhờ siêng năng.

Phòng tatami đa năng: “Trái tim” của căn hộ nhỏ

Nếu phải chọn một điểm nhấn đáng học hỏi nhất, đó chính là phòng tatami.

Trong không gian nhỏ này, Li Baisui giải quyết cùng lúc ba vấn đề lớn của nhà nhỏ:

- Lưu trữ: Phần dưới tatami được khoét rỗng, chứa chăn mền, vali, đồ theo mùa.

- Ngủ nghỉ: Khi có bạn đến chơi, chỉ cần trải chăn là có ngay một giường đơn – thoải mái hơn rất nhiều so với ngủ sofa.

- Phơi đồ: Một giá phơi điện tử giấu trong trần được lắp đặt. Khi cần, nhấn điều khiển, giá tự hạ xuống; quần áo khô thì kéo lên, hoàn toàn “biến mất”.

Không còn cảnh quần áo phơi như “cờ quốc tế” – nỗi ám ảnh quen thuộc của nhà nhỏ.

Nuôi mèo trong căn hộ 45m²: Giải quyết gọn mùi và lông

Sống một mình đã không đơn giản, Li Baisui còn nuôi thêm một con mèo. Mùi từ khay vệ sinh và lông mèo bay khắp nhà là bài toán không dễ.

Giải pháp của cô là đặt hộp vệ sinh mèo kín hoàn toàn ở góc yên tĩnh bên phải lối vào. Vị trí này thuận tiện, dễ vệ sinh và quan trọng nhất: mùi được kiểm soát gần như tuyệt đối.

Con mèo có “nhà vệ sinh riêng”, còn người thì không phải sống chung với mùi khó chịu – một chi tiết nhỏ nhưng rất thực tế.

Không cần nói nhiều về “yêu đời”, chỉ cần giải quyết đúng vấn đề

Điều khiến căn hộ này được khen ngợi không phải vì những khái niệm trừu tượng như “sống tối giản” hay “sống có chủ đích”.

Như chính Li Baisui chia sẻ: Nhà tôi thoải mái không phải vì tôi nghĩ tích cực hơn người khác, mà vì tôi giải quyết đúng những vấn đề mà nhà nhỏ nào cũng gặp.

- Mở rộng tầm nhìn bằng cách nối phòng khách - phòng ăn

- Dùng tatami để gộp lưu trữ - ngủ - phơi đồ

- Cất kín những thứ không cần phô bày

- Giải quyết triệt để mùi và đồ lộn xộn

Tất cả đều là giải pháp thực tế, người bình thường hoàn toàn có thể áp dụng, không cần ngân sách lớn.

45m² không phải là giới hạn – cách sống mới là thứ quyết định

Căn hộ của Li Baisui không khiến người ta trầm trồ vì đẹp choáng ngợp. Nó khiến người ta muốn học theo, vì mọi thứ đều hợp lý, dễ áp dụng và giải quyết đúng nỗi đau của nhà nhỏ.

Có lẽ, thay vì lặp lại câu “sống có chủ đích” hàng trăm lần, chỉ cần học cách cất đồ đúng chỗ, mở không gian đúng cách và thiết kế thông minh, cuộc sống đã nhẹ đi rất nhiều – ngay cả trong một căn hộ chỉ 45m².