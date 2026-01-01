Ngoài 40 tuổi, người phụ nữ sống trong căn nhà gần như trống rỗng và đây là lý do

Không sofa đồ sộ, không kệ trang trí cầu kỳ, không tủ đồ chật ních. Thứ hiện diện rõ ràng nhất trong căn nhà này là ánh sáng, khoảng trống và cảm giác nhẹ nhõm ngay từ khi bước vào cửa. Một lối sống tối giản được đẩy đến mức cực đoan – và cũng chính vì thế, buộc nhiều người phải tự hỏi: Chúng ta thực sự cần bao nhiêu thứ để sống ổn?

Sạch sẽ là món đồ trang trí đắt giá nhất

Chủ nhân căn nhà, một phụ nữ ngoài 40 tuổi, không tự nhận mình là người có gu thẩm mỹ đặc biệt. Ngược lại, chị gọi ngôi nhà của mình là “rất bình thường”.

“Nhà tôi không có thiết kế nội thất sang trọng, cũng chẳng có đồ đạc đắt tiền. Thứ duy nhất tôi cố giữ cho nó là sự sạch sẽ. Thiết kế rồi sẽ lỗi thời, đồ nội thất rồi cũng cũ, nhưng sạch sẽ thì không bao giờ lỗi mốt”.

Quan điểm này đi ngược lại với tâm lý phổ biến của nhiều gia đình hiện nay: có nhà rồi thì phải làm cho ‘ra dáng’, phải đóng tủ, mua thêm đồ, trang trí cho “bằng bạn bằng bè”. Trong khi đó, chủ nhân căn nhà ở Thiên Tân chọn cách ngược lại: cắt giảm tối đa mọi thứ không thật sự cần thiết.

Với chị, trong bối cảnh thu nhập có hạn và áp lực nhà ở ngày càng lớn, việc dồn tiền vào những đợt cải tạo tốn kém là một lựa chọn thiếu thực tế. Thiết kế càng đơn giản, càng ít phải sửa, càng ít phát sinh chi phí về sau.

Một ngôi nhà trống nhưng không hề lạnh

Điều khiến nhiều người bất ngờ là: dù gần như không có đồ trang trí, căn nhà vẫn không hề tạo cảm giác trống trải hay nghèo nàn. Ngược lại, nó mang đến sự thư giãn rõ rệt.

Sàn nhà luôn trống, bề mặt bàn không đặt vật dụng dư thừa, sofa không bị biến thành “giá treo quần áo”, giường ngủ gọn gàng ngay cả ban ngày. Khi mở cửa bước vào, cảm giác đầu tiên không phải là “thiếu đồ”, mà là thiếu áp lực.

Chủ nhà chia sẻ: “Mỗi ngày về nhà, nhìn thấy không gian gọn gàng, tôi cảm thấy mình được nghỉ ngơi thật sự. Không cần dọn dẹp quá nhiều, không cần suy nghĩ phải cất đồ ở đâu. Sống trong một ngôi nhà sạch sẽ khiến tôi khỏe hơn và vui hơn”.

Tối giản không chỉ là dọn nhà mà là dọn cả cách sống

Điều đáng nói là lối sống tối giản của người phụ nữ này không dừng lại ở không gian, mà lan sang mọi khía cạnh đời sống: từ ăn uống, quần áo, mua sắm cho đến các mối quan hệ xã hội.

Ở tuổi ngoài 40, chị rút ra một kết luận rất thẳng thắn: “Trạng thái tốt nhất của cuộc sống là có tiền trong túi và có sức khỏe. Ngoài hai thứ đó, mọi sự tích trữ khác đều có thể trở thành gánh nặng”.

Từ trải nghiệm cá nhân, chị đưa ra một loạt nguyên tắc “không tích trữ” – nghe thì đơn giản, nhưng lại đi ngược với thói quen của rất nhiều gia đình hiện đại.

Không tích trữ để nhà nhẹ, tiền cũng nhẹ đầu hơn

Không tích trữ nhu yếu phẩm: Khuyến mãi từng khiến chị mua hàng theo kiểu “để đó rồi dùng”. Kết quả là giấy, bột giặt, đồ vệ sinh chiếm đầy không gian, nhiều món hết hạn hoặc không dùng đến. Khi mua sắm trở nên dễ dàng, việc tích trữ số lượng lớn không còn ý nghĩa tiết kiệm như tưởng tượng.

Không tích trữ quần áo: Dù tủ có đầy đến đâu, con người vẫn chỉ mặc vài bộ quen thuộc. Phần còn lại là tiền treo trên móc áo. Thay vì mua nhiều, chị chọn mua ít nhưng chất lượng, kiểu dáng cơ bản, dùng được lâu.

Không tích trữ đồ nội thất: Càng có nhiều chỗ cất, càng dễ sinh thêm đồ. Nguyên tắc của chị là: chỉ mua đồ khi đồ cũ không còn đáp ứng được nhu cầu. Nội thất lớn vừa tốn tiền, vừa khó thanh lý nếu đổi ý.

Không tích trữ mỹ phẩm, đồ chăm sóc da: Mỹ phẩm mua theo đợt khuyến mãi thường dùng không hết trước hạn. Cuối cùng, tiền mất mà hiệu quả không có. Với chị, mua khi cần luôn rẻ hơn mua trước rồi bỏ phí.

Không tích trữ thực phẩm: Mua sắm tiện lợi khiến việc dự trữ dài ngày trở nên dư thừa. Rau quả mua ít – ăn hết – rồi mua tiếp giúp tránh lãng phí và giữ thực phẩm luôn tươi.

Không tích trữ trang sức rẻ tiền: Đồ linh tinh không giữ được giá trị. Một vài món cổ điển, chất lượng tốt vừa dễ phối, vừa không lỗi thời.

Và quan trọng nhất: không tích trữ cảm xúc tiêu cực: Theo chị, đây là dạng “tích trữ” nguy hiểm nhất. Những bực bội không giải tỏa sẽ quay lại bằng sức khỏe và tinh thần. Sống tối giản cũng là học cách buông bỏ những điều làm mình nặng lòng.

Tối giản để sống đàng hoàng, chứ không phải sống thiếu

Câu chuyện từ căn nhà ở Thiên Tân không cổ vũ việc sống khắc khổ hay từ chối tiện nghi. Nó chỉ đặt ra một câu hỏi rất thực tế: chúng ta đang sở hữu đồ đạc hay bị đồ đạc sở hữu lại?

Khi không gian gọn hơn, chi tiêu ít hơn, tâm trí cũng nhẹ hơn. Và khi bớt chạy theo việc “mua cho đủ”, con người có thêm nguồn lực để sống đúng với nhu cầu thật của mình.

Có lẽ vì thế mà ngày càng nhiều người tìm đến lối sống tối giản – không phải để khoe nhà trống, mà để giữ lại tiền, sức khỏe và sự bình yên trong một đời sống ngày càng nhiều áp lực.