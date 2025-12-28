Ngắm căn hộ của cô gái làm văn phòng lương 13 triệu/tháng: Tối giản nhưng góc nào cũng như bước ra từ phim

Một cô gái trẻ làm công việc văn phòng tại Hồ Nam (Trung Quốc) đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tự tay mua được căn hộ 29m² sau vài năm đi làm. Diện tích khiêm tốn, mặt bằng dài và hẹp tưởng chừng khó sử dụng, nhưng nhờ cách cải tạo khéo léo, cô đã biến không gian nhỏ bé này thành một tổ ấm đầy đủ tiện nghi, ấm cúng và dễ chịu.

Căn hộ rộng 29m² được thiết kế gần như theo dạng không gian mở, chỉ tách riêng khu vệ sinh. Với diện tích hạn chế, việc sắp xếp các khu chức năng sao cho thoải mái là bài toán không hề đơn giản. Giải pháp then chốt nằm ở việc tận dụng chiều cao trần, nâng khu vực giường ngủ lên khoảng 1,1 mét để tạo thành giường hộp đa năng. Cách làm này không chỉ giải phóng diện tích sàn mà còn mang lại không gian lưu trữ lớn, giúp căn hộ nhỏ gọn nhưng vẫn gọn gàng và tiện dụng.

Ngay từ cửa vào là khu tiền sảnh nhỏ gọn, được cô tính toán vừa đủ để đặt một tủ giày cao kịch trần. Phần dưới dùng cho giày dép đi hằng ngày, phía trên là nơi cất những món đồ ít sử dụng. Thiết kế tủ theo phong cách tối giản, không tay nắm, giúp khu vực cửa ra vào luôn gọn gàng, thoáng mắt.

Từ tiền sảnh nhìn vào trong là lối hành lang hẹp chạy dọc căn hộ. Không gian này được tận dụng tối đa để bố trí khu bếp áp tường. Hệ tủ trên và dưới được sắp xếp hợp lý, đủ chỗ cho bếp điện, lò nướng nhỏ và các thiết bị nấu nướng cơ bản. Do diện tích hạn chế, cô ưu tiên sử dụng bếp điện thay vì bếp gas để đảm bảo an toàn và dễ vệ sinh. Máy giặt và tủ lạnh cũng được thiết kế âm tủ, giúp tổng thể không gian liền mạch, gọn gàng và hiện đại hơn.

Đi sâu vào bên trong là khu vực sinh hoạt chính. Điểm gây ấn tượng nhất chính là giường ngủ được nâng cao hơn 1 mét. Phần bên dưới giường được chia thành nhiều hộc lớn nhỏ, đóng vai trò như tủ quần áo và kho chứa đồ. Nhờ vậy, căn hộ không cần thêm tủ cồng kềnh mà vẫn đủ chỗ cho đồ dùng sinh hoạt. Mặt giường chỉ vừa kích thước giường nhỏ, nhưng vẫn đảm bảo thoải mái cho 1-2 người nằm. Trên tường đầu giường có đèn gắn tường, ổ cắm và kệ nhỏ thay cho táp đầu giường truyền thống.

Khu vực tiếp khách trong căn hộ tuy nhỏ nhưng vẫn tiện nghi. Tại đây, cô bố trí sofa, bàn trà nhỏ và tủ để máy chiếu. Việc dùng máy chiếu thay cho tivi giúp tiết kiệm diện tích đáng kể, đồng thời tạo cảm giác linh hoạt hơn cho không gian. Bộ sofa nhỏ gọn nhưng có thể mở rộng thành giường phụ khi cần, rất phù hợp với nhà diện tích hạn chế.

Cạnh cửa sổ lớn, cô bố trí một khoảng không gian đa năng khác với chiếc bàn nhỏ vừa làm bàn trang điểm, vừa có thể sử dụng cho nhiều mục đích linh hoạt. Ánh sáng tự nhiên tràn vào từ khung cửa kính giúp căn hộ trở nên thoáng đãng, rộng rãi hơn so với diện tích thực. Dù tầm nhìn hướng ra các tòa nhà xung quanh, không gian vẫn đủ sáng, dễ chịu và tạo cảm giác thoải mái khi sinh hoạt.

Nhà vệ sinh được thiết kế theo phong cách tối giản, sử dụng bệt ngồi xổm là kiểu bố trí khá phổ biến trong nhiều gia đình Trung Quốc. Dù không có cửa sổ, không gian vẫn có thể giữ được sự khô ráo nếu sau khi tắm chịu khó lau khô sàn và tường, hạn chế ẩm mốc và mùi khó chịu.

Theo Toutiao