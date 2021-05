34 tuổi ngoại hình đẹp, tính tình tốt, thu nhập cả tỷ bạc mà sao tôi vẫn ế?

Tôi năm nay 34 tuổi, thật chẳng hiểu sao lại ế nữa. Rõ ràng vẻ ngoài của tôi rất ok, chiều cao cân nặng đạt chuẩn, lúc nào cũng siêng năng tới phòng gym nên dù ngoài 30 mà cơ thể tôi vẫn rất dẻo dai, có cơ bắp, tuy không phải 4 múi 6 múi nhưng trông dáng vẻ thể thao quyến rũ. Tự chấm cho mình cũng phải được 9-9,5 điểm.

Về thu nhập, tôi làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty thương mại, lương tháng cố định cũng hơn 30 triệu, chưa kể hoa hồng và các khoản thưởng khác khi ký được hợp đồng, ăn tiêu không phải lo nghĩ. Mỗi năm, tính sơ qua thì thu nhập của tôi phải đạt cả tỷ bạc, giờ cũng có hơn 1 tỷ gửi ngân hàng.

Nhà thì bố mẹ tôi mua cho một căn chung cư từ hồi tôi bắt đầu đi làm, ban đầu thì ở với em trai, nhưng giờ em trai lấy vợ ra ở nơi khác rồi nên coi như căn nhà đó là của tôi.

Tính tình thì tôi có thể tự chấm cho bản thân 8 điểm. Không phải khoe khoang hay tự mãn, mà quả thật tôi chưa thấy ai tính tốt như tôi. Có lẽ môi trường làm việc rèn luyện được tính kiên nhẫn nghe khách hàng cằn nhằn, sếp mắng mỏ nên tôi khá nền nã, ứng xử khéo léo, nói chuyện thì ai cũng khen duyên.

Tại sao tới giờ tôi vẫn chưa thể kết hôn trong khi bản thân tôi rất nghiêm túc với các mối quan hệ. (Ảnh minh họa)

Vậy tại sao tới giờ tôi vẫn chưa thể kết hôn trong khi bản thân tôi rất nghiêm túc với các mối quan hệ và cũng chung thủy.

Từng yêu 2 lần, 2 lần đều là người ta chủ động chia tay tôi. Lý do thì lần đầu là họ "say nắng" người khác, nói dối tôi rồi đi chơi với anh chàng học cùng, kết quả còn ôm hôn nhau để tôi bắt gặp. Thế là đi luôn mối tình đầu. Lần thứ 2, tôi đã chắc mẩm sẽ cưới thì bất chợt cô ấy lại đòi chia tay. Lý do là tôi quá tốt trong khi cô ấy thì cẩu thả và phóng khoáng, cảm thấy không hợp với tôi. Sợ kết hôn rồi cuộc hôn nhân cũng không dài lâu!!! Thật là tôi không chê người ta nhưng người ta chê tôi.

Tôi rất chịu khó vào các app hẹn hò nhưng tại sao con gái đi chơi với tôi 1-2 lần rồi đều lấy cớ để từ chối? Mấy người chị trong công ty vài năm trước cũng muốn mai mối cho tôi nhưng giờ thì chẳng ai hỏi hay đề cập tới hôn nhân của tôi hết. Tôi không hiểu nguyên nhân tại sao mình đẹp trai vẫn ế nữa. Chẳng lẽ số tôi phải cô độc cả đời? Hay thời giờ con gái chỉ thích "bad boy"?

