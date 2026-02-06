Đế chế làm đẹp với doanh thu khủng

Tháng 12/2025, Công an thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc) đã tiến hành các biện pháp cưỡng chế đối với Công ty Juhaito và người sáng lập là bà Trịnh Tú Lệ, do nghi ngờ doanh nghiệp này có liên quan đến hành vi huy động vốn trái phép và là đường dây lừa đảo với quy mô lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng.

Công ty Juhaito do Trịnh Tú Lệ sáng lập với mô hình kinh doanh xoay quanh việc sử dụng kỹ thuật được nhóm người này gọi là “bí thuật cung đình Thái Lan – liệu pháp chăm sóc sắc đẹp phụ nữ bằng tay”. Doanh nghiệp này quảng bá rằng phương pháp trên không cần dùng thuốc, không cần thiết bị, chỉ bằng thao tác thủ công đã có thể giúp phụ nữ phục hồi cơ thể sau sinh, cải thiện hình thể và duy trì hiệu quả lâu dài.

Để chiếm được lòng tin của khách hàng nữ, Trịnh Tú Lệ đã xây dựng hình ảnh cá nhân với hình tượng “vươn lên từ nghịch cảnh”. Bà ta tự giới thiệu bản thân xuất thân từ nông thôn, 16 tuổi đã lên phía Bắc mưu sinh bằng việc bày sạp bán cổ gà, sau đó bắt đầu hành trình “lội ngược dòng” và trở thành người thúc đẩy sức khỏe thầm kín của phụ nữ như hiện tại.

Song song với đó, công ty thường xuyên tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm, hội nghị thường niên tại khách sạn 5 sao, tạo dựng vỏ bọc sang trọng, hào nhoáng với hình ảnh giao du cùng giới thượng lưu.

Thông qua những khẩu hiệu mang tính kích động cảm xúc như “không làm được công chúa thì hãy làm nữ hoàng của chính mình”, doanh nghiệp này đã đánh trúng tâm lý lo âu về ngoại hình và khát khao hoàn thiện bản thân của nhiều phụ nữ, từ đó từng bước dẫn dắt họ rơi vào chiếc bẫy được dựng sẵn.

Bản chất mô hình lừa đảo: Bán giấc mơ làm giàu, huy động vốn trá hình

Mô hình lừa đảo của doanh nghiệp này được thiết kế hết sức tinh vi. Vé tham dự các buổi giới thiệu được bán với giá 980 NDT (khoảng 3,7 triệu đồng). Tại sự kiện, ban tổ chức tiến hành những màn trình diễn để cho khách hàng thấy được “hiệu quả thực tế”: nhân viên đo đạc trực tiếp các chỉ số hình thể cho người tham gia như độ rộng hông, rồi khẳng định rằng chỉ sau 20 phút massage, bề ngang hông có thể thu hẹp 1,5 cm và các chỉ số cơ thể có thể được “cải thiện rõ rệt”, từ đó đã thành công kích động tâm lý và cảm xúc của đám đông ngay tại chỗ.

Sau phần trình diễn, Trịnh Tú Lệ bắt đầu tung ra các “gói tiêu dùng” và lời mời gọi trở thành đại lý của doanh nghiệp. Giá trải nghiệm được đẩy lên tới 39.800 NDT (tương đương khoảng 149 triệu đồng), kèm theo cam kết rằng “chỉ cần giới thiệu hai người là có thể thu hồi vốn”. Những lời hứa hẹn này đã thúc đẩy nhiều phụ nữ vừa chi tiền mua dịch vụ, vừa đầu tư làm đại lý ngay tại hội trường. Không ít người đã bỏ tiền ngay tại chỗ từ 500.000 đến 1 triệu NDT (tương đương 1,9 – 3,7 tỷ đồng), họ tin rằng mình có thể nhanh chóng kiếm lời và đạt được tới ngưỡng “tự do tài chính”.

Để trở thành đại lý của Công ty Juhaito, người tham gia bắt buộc phải đóng trước khoản “phí trải nghiệm” 39.800 NDT (khoảng 149 triệu đồng). Đây được coi là điều kiện vào duy nhất. Sau khi nộp tiền, đại lý mới có quyền giới thiệu người khác và hưởng hoa hồng; mỗi trường hợp lôi kéo thành công một người tham gia sẽ được trích 20% tiền thưởng.

Đáng chú ý, công ty còn bố trí người đồng hành cho mỗi đại lý mới, họ sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc cách lôi kéo khách hàng. Các đại lý được hướng dẫn xâm nhập vào các nhóm bà mẹ bỉm sữa, bắt đầu từ những chủ đề nuôi dạy con cái, rồi khai thác nỗi vất vả khi chăm con, sự phụ thuộc kinh tế và tâm lý mong muốn cải thiện bản thân của phụ nữ để chào mời dự án.

Thậm chí, doanh nghiệp này còn yêu cầu đại lý nhận tiền của khách hàng qua tài khoản cá nhân, thay vì tài khoản công ty, với mục đích né tránh sự giám sát của cơ quan chức năng, làm gia tăng rủi ro cho người tham gia.

Công ty từng tuyên bố rằng chỉ trong vòng 4 năm, từ số vốn khởi điểm 100.000 NDT (khoảng 373 triệu đồng), họ đã xây dựng được một mạng lưới kinh doanh phủ khắp toàn quốc và vươn ra nước ngoài, với doanh thu hằng năm xấp xỉ 10 tỷ NDT (tương đương khoảng 37.300 tỷ đồng).

Sự sụp đổ của đế chế và cảnh báo đến người dân

Tuy nhiên, những vết nứt của mô hình lừa đảo thực tế đã sớm bị phát hiện. Tháng 7/2024, một hội nghị quy mô lớn của công ty bất ngờ bị lực lượng công an can thiệp. Các đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang trong cộng đồng đại lý. Trước làn sóng nghi ngờ, doanh nghiệp này đã dựng lên câu chuyện “bị đối thủ cạnh tranh tố cáo ác ý” để trấn an dư luận, tạm thời giữ chân được hệ thống.

Đến tháng 12/2025, khi Công an TP Thanh Đảo chính thức áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với công ty và các cá nhân liên quan, toàn bộ đường dây lừa đảo mới hoàn toàn bị phơi bày, chấm dứt vỏ bọc hào nhoáng mà Juhaito đã duy trì suốt nhiều năm.

Đế chế kinh doanh từng được thổi phồng là “hùng mạnh và tăng trưởng thần tốc” ấy đã sụp đổ chỉ trong một đêm, không để lại bất kỳ dấu vết vận hành nào. Hiện nay, hơn 200 đại lý bị hại đã lập các nhóm tự bảo vệ quyền lợi, động viên lẫn nhau và tìm cách đòi lại số tiền đã bỏ ra. Tuy nhiên, khả năng thu hồi thiệt hại đến đâu vẫn là dấu hỏi lớn, khi quá trình điều tra và xử lý hậu quả của vụ việc vẫn đang tiếp diễn.

Ảnh minh hoạ

Theo tìm hiểu, trong những năm gần đây, lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe đã trở thành điểm nóng của các hành vi huy động vốn trái phép và kinh doanh đa cấp biến tướng. Bằng cách đánh trúng nỗi lo về ngoại hình lẫn áp lực tài chính của phụ nữ, các đối tượng tổ chức đã xây dựng cộng đồng khép kín để tạo cảm giác gắn kết, sau đó dùng cơ chế hoàn tiền, hoa hồng để vẽ ra ảo tưởng kiếm tiền dễ dàng. Khi nạn nhân đã sa chân, họ tiếp tục bị dẫn dắt đầu tư ngày càng nhiều, để rồi mất trắng toàn bộ số tiền.

Việc đường dây lừa đảo của Công ty Juhaito bị phanh phui và xử lý lần này được xem là hồi chuông cảnh tỉnh đối với đông đảo phụ nữ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước mọi mô hình núp bóng “làm đẹp – dưỡng sinh” hay “khởi nghiệp làm giàu”, tránh rơi vào những chiếc bẫy được dựng lên ngày càng tinh vi trong lĩnh vực này.

Theo Toutiao