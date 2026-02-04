Thống kê trong ngày 02/02, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 122 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn 24 xã, phường.

Theo đó, trong tổng số 122 trường hợp vi phạm, có 06 trường hợp được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát (06 vi phạm về Trật tự đô thị); 116 trường hợp được ghi nhận qua công tác phản ánh trực tiếp tại hiện trường bằng hình ảnh (116 vi phạm về Trật tự đô thị).

Qua thống kê, một số xã, phường có số trường hợp vi phạm trật tự đô thị cao gồm: Kim Liên, Cửa Nam, Kim Anh, Thư Lâm (mỗi địa bàn ghi nhận 10 trường hợp vi phạm).

Việc tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp vi phạm tại hiện trường góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, đồng thời từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trước số 119 Phủ Doãn, phường Hoàn Kiếm

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trước số 18 Hàng Cót, phường Hoàn Kiếm

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa trước số số 101-103 Phủ Doãn, phường Hoàn Kiếm

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa trước số 893 Giải Phóng, phường Hoàng Mai

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa trước số 2 Tân Mai, phường Hoàng Mai

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trước số 91 l7 Lương Đình Của, phường Kim Liên

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trước số 96 Đào Duy Anh, phường Kim Liên

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trước số 106 D1 Đặng Văn Ngữ, phường Kim Liên