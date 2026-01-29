Mức phạt cao nhất đối với người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ lên đến 22 triệu đồng

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 nêu rõ mức xử phạt với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định với người điều khiển xe ô tô.

Theo đó, người điều khiển chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, người vi phạm sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ 10 km/h-20 km/h, mức phạt là 4-6 triệu đồng, đồng thời người điều khiển bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Quy định về tốc độ tối đa, tối thiểu khi tham gia giao thông

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, có hiệu lực từ 1/1/2025.

Theo thông tư, tốc độ khai thác tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ trong khu vực đông dân cư như sau:

Tốc độ khai thác tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư:

Tốc độ khai thác tối đa cho phép đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trên đường bộ (trừ đường cao tốc) được quy định như sau: Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ khi tham gia giao thông trong phạm vi và thời gian cho phép hoạt động, tốc độ khai thác tối đa là 30 km/h; xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ khi tham gia giao thông trong phạm vi và thời gian cho phép hoạt động, tốc độ khai thác tối đa là 50 km/h.

Với các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc, Thông tư nêu rõ, đường cao tốc phải được đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa, tốc độ khai thác tối thiểu; tốc độ khai thác tối đa cho phép là 120 km/h.

Tốc độ khai thác tối thiểu của các loại xe này trên đường cao tốc là 60 km/h. Trường hợp đường cao tốc có tốc độ thiết kế 60 km/h thì tốc độ khai thác tối thiểu thực hiện theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trị số tốc độ khai thác tối đa, tối thiểu cho phép trên đường cao tốc, kể cả các đường nhánh ra, vào đường cao tốc được xác định trong phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lỗi chạy quá tốc độ đang được Cảnh sát Giao thông các tỉnh, thành xử phạt nguội qua camera

Bên cạnh tra cứu qua trang web của Cục Cảnh sát Giao thông, ứng dụng VNeTraffic, người dân cũng có thể theo dõi danh sách phạt nguội thông qua thông báo của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các tỉnh, thành phố. Trong đó, lỗi chạy quá tốc độ đang được lực lượng chức năng đẩy mạnh xử phạt nguội.

Điển hình, thông qua camera AI, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm về tốc độ từ ngày 26/1 đến ngày 27/1 trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Cũng trong tuyến cao tốc này, lực lượng chức năng phát hiện 6 trường hợp vi phạm về tốc độ, từ ngày 10/1/2026 đến ngày 11/1/2026.

Một trường hợp phát hiện vi phạm về tốc độ trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ảnh: Cục Cảnh sát Giao thông)

Theo thông báo mới nhất của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, thông qua camera giám sát và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 246 trường hợp xe ô tô chạy quá tốc độ quy định. Các trường hợp này được phát hiện từ ngày 10/1 đến ngày 16/1.

Trong thông báo mới nhất của Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hóa, từ 1/1 đến ngày 15/1, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với 359 trường hợp xe ô tô vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 45, Quốc lộ 47B, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội”.