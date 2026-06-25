Nếu đã từng phải mặc cả với bản thân trong những hoạt động hàng ngày của chính mình, theo kiểu "giờ nên đi tập không", "tự nấu hay đặt đồ ăn",... chắc chắn bạn sẽ hiểu đây là cảm giác không dễ chịu gì. Và nếu nó lặp lại quá nhiều lần, chúng ta thường không tránh được suy nghĩ lại một ngày không làm được việc gì. Nhưng thực ra, vấn đề đôi khi không nằm ở việc mình lười hay chăm, mà có thể là chúng ta đang tốn quá nhiều thời gian và sức lực cho việc đi lại.

Thế nên giải pháp cũng không quá phức tạp: Thay vì cố tiết kiệm tiền thuê nhà bằng cách chọn chỗ rẻ thay vì chỗ tiện đi lại, nhiều người sẵn sàng chi thêm vài triệu đồng mỗi tháng để rút ngắn thời gian đi làm - từ 45 phút còn 10 phút, để đổi lấy 5 phút đi bộ ra công viên hay 3 phút tới phòng tập.

Thùy Linh - Một nhân viên văn phòng ở Hà Nội, là một trong số những người đã chọn chi thêm tiền để mua thời gian như vậy. Kể từ khi thuê nhà gần công ty, cô cho biết tình trạng không bao giờ làm được hết việc phải làm trong 1 ngày đã chấm dứt. Cuộc sống tự nhiên vào guồng hơn, ngăn nắp hơn, tối ưu hơn. Một ngày vẫn chỉ có 24 tiếng, nhưng cảm giác dài ra thành 36 tiếng vì làm được khối việc.

Bán kính sống nhỏ lại, một ngày dài ra: Cái giá phải trả chỉ là 3 triệu/tháng

Hiện tại, Thùy Linh đang thuê nhà cách chỗ làm khoảng 2,5 km với mức giá 5 triệu/tháng. Tính thêm cả tiền điện, nước, phí dịch vụ, cô cho biết tổng số tiền phải chi hàng tháng cho hạng mục chỗ ở rơi vào khoảng 6,5 - 7 triệu đồng. Còn cách đây 1 năm, khi thuê nhà cách công ty 7km, con số tương ứng mà Thùy Linh phải chi chỉ là 4-4,5 triệu đồng/tháng, rẻ hơn hẳn 3 triệu, nhưng…

"Lúc ấy mình nghĩ muốn ở 1 mình, mà lại không muốn tốn quá nhiều tiền thuê nhà thì phải chấp nhận ở xa chỗ làm. Nhưng suốt 2 năm ở đó, mình gần như chẳng làm được việc gì cho bản thân, cứ tan làm về đến nhà là mệt rũ ra vì chuyện đi lại đã quá tốn thời gian và sức lực.

Với quãng đường 7km từ nhà đến công ty và ngược lại, mình phải đi qua đường vành đai 3, qua ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến. Những ngày gặp tắc đường, thời gian di chuyển của mình trung bình cũng tốn 1,5 - 2 tiếng mỗi ngày, hôm nào mưa thì còn hơn. Mà đấy chỉ là riêng quãng đường đi làm, chưa tính khoảng cách từ nhà tới phòng tập - cỡ 1,2 km và từ nhà ra công viên - 1,5 km" - Thùy Linh chia sẻ.

Kết cục, về đến nhà là chỉ muốn nằm. Vậy mà cũng phải mất tới 2 năm, cô mới có đủ động lực để chuyển nhà, chấp nhận tốn thêm 3 triệu mỗi tháng.

Đến giờ, sau hơn 1 năm "thu hẹp bán kính sống", Thùy Linh mới có đủ trải nghiệm và cảm nhận để khẳng định: Đây là quyết định chi tiêu thông minh nhất trong gần 30 năm cuộc đời.

Sau khi "thu hẹp bán kính sống", Thùy Linh có thể dắt chó đi dạo sau khi tan làm, nấu ăn và đi tập gym - làm được hết các đầu việc trong ngày mà không cần mặc cả với bản thân nữa

"Bây giờ bán kính sống của mình gói gọn trong 2,5km thôi, là từ nhà đến công ty. Và cũng chỉ có đi làm, mình mới đi xe máy, còn các hoạt động khác trong này thì đi bộ vì phòng tập, công viên, siêu thị, cửa hàng tiện lợi chỉ cách nhà 200-300 mét.

6h tối rời công ty, 6h10 - 6h15 là về tới nhà, tranh thủ nấu cơm, cho thịt vào nồi trước khi dắt chó đi dạo vào lúc 6h30. 7h tối, hoàn thành xong đầu việc chăm chó thì cơm đã chín, mất thêm 5 phút thay đồ và đi bộ ra phòng tập, tập tầm 90 phút. Khoảng 8h30 về đến nhà, vệ sinh cá nhân, ăn uống đến 9h tối là xong mọi hoạt động cần làm trong ngày.

Còn trước đây, 9h tối có khi mới bắt đầu đặt đồ ăn, 2h sáng vẫn còn chưa ngủ được vì cảm giác phải thức để bù lại thời gian giải trí trong ngày".

Thùy Linh giải thích và tiết lộ kể từ khi rút ngắn được thời gian đi lại hàng ngày, cô cảm giác một ngày dài hẳn ra, bản thân làm được bao nhiêu việc. Và lúc đó mới dám chắc trước đây không phải mình lười, chỉ là năng lượng bị "đốt" quá nhiều trên đường đi làm, đường từ nhà ra phòng tập, ra công viên,...

Kinh nghiệm thuê nhà để "bõ từng đồng bỏ ra"

Hiện tại, Thùy Linh cho biết cô đang chi khoảng 35-40% thu nhập cho việc thuê nhà. Mặc dù đây là tỷ lệ cao nhất trong suốt gần chục năm ở Hà Nội, nhưng Thùy Linh lại cảm thấy rất hời chứ không có cảm giác bị đắt hay tiếc tiền.

"So với việc thuê nhà rẻ hơn 3 triệu nhưng tốn tiền xăng, tốn thời gian và sức lực đi lại ngoài đường, thì mình thấy thuê nhà đắt hơn như bây giờ lại lời hơn nhiều thứ, nhất là về sức khỏe và năng lượng" - Thùy Linh khẳng định.

Và đây là những kinh nghiệm "xương máu" khi đi thuê nhà mà cô rút ra được sau nhiều năm trầy chật.

1 - Thuê nhà gần các khu chung cư để "hưởng ké" tiện ích

"Ở 1 mình mà thuê chung cư thì tốn kém lắm, ít cũng phải 8-9 triệu/tháng riêng tiền nhà. Mình thì không đủ tài chính để làm vậy, và giải pháp mình chọn là thuê nhà gần các khu chung cư. Như chỗ mình đang ở bây giờ, ngay đầu ngõ là Vinhomes Westpoint - có phòng tập gym, có phòng tập Pilates, có Aeon Mall, Vinmart, Circle K,... Hàng quán hay tiệm nail, tiệm gội đầu cũng có. Tất cả chỉ cách mình khoảng 200-300 mét, nên rất tiện" - Thùy Linh chia sẻ.

Thuê nhà cách Vinhomes Westpoint cỡ 300 mét để "hưởng ké" tiện ích

2 - Đóng tiền nhà theo quý để "dễ deal giá thuê"

Thùy Linh cho biết căn phòng cô đang thuê, ban đầu chủ nhà "chốt" giá 5,5 triệu đồng/tháng chưa tính phí điện, nước, dịch vụ. Tuy nhiên vì ở 1 mình và sẵn sàng thanh toán tiền nhà theo hình thức "đóng 3 tháng 1", nên cô đã deal được giá thuê 5 triệu/tháng.

"Chủ nhà lúc nào cũng thích khách thuê nhà ký hợp đồng dài hạn và đóng tiền nhà theo quý hơn là đóng từng tháng. Mình chấp nhận đóng 3 tháng tiền thuê để giảm giá thuê. Nhưng cách này chỉ phù hợp với người có sẵn ngân sách, đồng thời cũng phải chấp nhận rủi ro đã đóng tiền nhà mà muốn chuyển đi trước thời hạn thì sẽ không được hoàn trả số tiền đã đóng, cũng như tiền cọc" - Thùy Linh phân tích .

3 - Ưu tiên thuê nhà gần bệnh viện, hiệu thuốc nếu sống 1 mình

Thuê nhà gần chợ, gần siêu thị thường là ưu tiên của không ít người. Tuy nhiên với những người sống 1 mình, Thùy Linh cho rằng ưu tiên nên là gần hiệu thuốc, gần bệnh viện hoặc phòng khám.

"Không thể loại trừ trường hợp nửa đêm ốm sốt, đau bụng,... Nếu ở ghép thì còn có bạn cùng phòng để nhờ vả, chứ sống 1 mình thì phải tự xoay sở, tự lo hết dù trong hoàn cảnh nào. Thế nên mình nghĩ thuê nhà gần hiệu thuốc là quan trọng nhất với người sống 1 mình, sau đó là tới bệnh viện hoặc phòng khám" - Thùy Linh chia sẻ.