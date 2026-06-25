Đi làm kiếm tiền, tiết kiệm một phần để dành cho các mục tiêu lớn như mua nhà, mua đất,... vốn chẳng còn là chuyện xa lạ gì. Tuy nhiên, câu chuyện của Wang Shenai - Cô gái 32 tuổi ở Giang Tô (Trung Quốc) lại khiến tất cả phải bàng hoàng. Trong cuộc phỏng vấn với Tencent, Wang Shenai đã tiết lộ trong suốt 9 năm, cô chỉ tiêu 10% thu nhập, 90% còn lại để dành mua nhà.

Những con số này nhanh chóng thu hút sự chú ý, biến câu chuyện của Wang trở thành minh chứng đanh thép cho việc chỉ cần cố gắng, ai rồi cũng sẽ mua được nhà, không phải 1 mà có thể là 2 căn.

Cắt giảm tối đa mọi chi phí, nuôi 2 con nhỏ vẫn tiết kiệm 90% thu nhập

Chuyện sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu 1 người độc thân tiết kiệm được 90% thu nhập, dù không dễ dàng nhưng vẫn là mục tiêu khả thi nếu cố gắng. Còn với Wang thì khác. Hành trình 9 năm tiết kiệm 90% thu nhập để mua nhà của cô diễn ra song song với việc nuôi 2 con nhỏ.

Theo Wang Shenai, nguyên tắc tài chính mà vợ chồng cô theo đuổi rất đơn giản: Cắt giảm tối đa mọi khoản chi không cần thiết để dành khoảng 90% thu nhập cho việc tiết kiệm. Nhờ kiên trì thực hiện kế hoạch này trong suốt 9 năm, họ đã tích lũy đủ tiền để mua 2 căn hộ.

Ảnh minh họa

Wang cho biết không phải đến khi đi làm cô mới có thói quen tiết kiệm. Vì lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, nên từ nhỏ Wang đã quen với cuộc sống có phần thiếu thốn. Chính môi trường sống ấy đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan điểm chi tiêu của cô khi trưởng thành.

Khi có thu nhập ổn định, Wang vẫn giữ lối sống không có nhiều ham muốn vì nhiều năm trời đã quen với sự thiếu thốn. Chồng cô cũng vậy. Cả 2 chủ yếu mặc quần áo do bạn bè tặng thay vì mua mới. Riêng đồ lót là ngoại lệ hiếm hoi. Mỗi năm, cô dành khoảng 100 NDT (khoảng 365.000 đồng) để mua đồ lót mới cho bản thân.

Không chỉ quần áo, nhiều vật dụng trong nhà của gia đình cũng là đồ cũ. Thay vì mua nội thất mới, vợ chồng Wang ưu tiên đi xin đồ cũ để giảm chi phí. Với Wang, miễn là món đồ vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng thì không có lý do gì phải chi thêm tiền cho những lựa chọn đắt đỏ hơn.

Gia đình cô cũng gần như loại bỏ những hoạt động giải trí cần nhiều chi phí. Những bữa tối ở nhà hàng, các kỳ nghỉ du lịch hay những buổi gặp gỡ xã hội có thể phát sinh khoản chi lớn đều không nằm trong kế hoạch chi tiêu. Wang cho rằng mỗi khoản tiền tiết kiệm được hôm nay đều góp phần giúp gia đình tiến gần hơn tới mục tiêu sở hữu nhà.

Trong sinh hoạt hằng ngày, Wang Shenai cũng cố gắng tối ưu những khoản chi nhỏ nhất. Cô chỉ sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển và thường xuyên tìm kiếm các phiếu giảm giá hoặc mã ưu đãi miễn phí trên các nền tảng trực tuyến để thanh toán chi phí đi lại với mức thấp nhất có thể.

Đối với nhiều người, những khoản tiết kiệm nhỏ như vậy có thể không tạo ra khác biệt đáng kể. Nhưng với vợ chồng Wang, chính việc duy trì kỷ luật trong từng khoản chi đã giúp tạo nên kết quả sau nhiều năm. Theo cô, việc tiết kiệm không chỉ nằm ở những quyết định lớn mà còn được tích lũy từ rất nhiều lựa chọn nhỏ diễn ra mỗi ngày.

2 căn nhà là thành quả xứng đáng cho việc chịu khổ

Bản thân Wang biết suy nghĩ của gia đình cô về việc chi tiêu và tiết kiệm là có phần “không giống số đông”. Chính vì vậy, cô không khuyến khích người khác áp dụng cách sống của mình một cách máy móc. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau và điều quan trọng nhất vẫn là tìm được phương pháp quản lý tài chính phù hợp với bản thân.

Ảnh minh họa

Dù câu chuyện của Wang Shenai khiến không ít người bất ngờ, cô vẫn giữ quan điểm rằng đây chỉ là lựa chọn cá nhân. Bản thân cô hiểu lối sống này đòi hỏi nhiều sự hy sinh và không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi áp dụng. Chính vì thế, cô chưa bao giờ cho rằng mọi người nên từ bỏ các sở thích hay niềm vui trong cuộc sống chỉ để tiết kiệm nhiều tiền hơn.

Điều khiến Wang Shenai kiên trì với cách sống ấy không chỉ là mục tiêu mua nhà mà còn là quan niệm rất riêng về hạnh phúc. Trong cuộc phỏng vấn với Tencent, cô chia sẻ rằng nhiều người cảm thấy hạnh phúc khi được tiêu tiền, mua sắm hoặc tận hưởng các dịch vụ. Ngược lại, niềm vui của cô lại đến từ việc không phải chi tiêu. Mỗi khoản tiền giữ lại được đều mang đến cho cô cảm giác an tâm và tiến gần hơn tới mục tiêu tài chính mà mình đã đặt ra.

Hành trình của Wang Shenai cho thấy sức mạnh của tính kỷ luật và khả năng theo đuổi mục tiêu trong thời gian dài. Tuy nhiên, chính cô cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng phương pháp này không phù hợp với tất cả mọi người. Thay vì coi đây là công thức chung để mua nhà, Wang Shenai mong câu chuyện của mình được nhìn nhận như một trải nghiệm cá nhân, phản ánh lựa chọn sống và quan niệm về hạnh phúc của chính cô sau nhiều năm kiên trì tiết kiệm.