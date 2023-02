30 ngày uống nước chanh đều đặn, cơ thể tôi có 5 thay đổi không ngờ

Bạn đã nghe nói nhiều về công dụng của nước chanh. Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống nước chanh giúp cung cấp vitamin C, vitamin B, kali và folate. Chúng giúp giảm viêm, duy trì huyết áp khoẻ mạnh, phục hồi cơ bắp, sửa chữa tổn thương tế bào, miễn dịch và giảm cân...

Ngoài ra, có những gì về nước chanh mà bạn chưa biết? Hôm nay, Jordan Powers Willard (biên tập viên của Eat this! Not that) sẽ chia sẻ những trải nghiệm thực tế của mình khi uống nước chanh đều đặn trong 30 ngày.

Chia sẻ của Jordan Powers Willard như sau:

Trong vòng 30 ngày liên tục, tôi uống từ 8 - 12 cốc nước chanh mỗi ngày bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng, theo hướng dẫn khuyến nghị về lượng nước mà phụ nữ cần uống mỗi ngày. Để tạo sự nhất quán, tôi đo lường mọi thứ. Với mỗi cốc, tôi chỉ cho 2-3 giọt nước chanh, sau đó thả một vài lát chanh (bao gồm cả vỏ) vào ly nước mình uống.

Từ 9 giờ sáng đến trưa, tôi phải đảm bảo mình uống ít nhất 4 cốc nước chanh. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục uống nước chanh khi cần trong suốt cả ngày. Trung bình mỗi ngày tôi uống 10 cốc nước chanh.

Ngoài việc kết hợp nước chanh vào chế độ ăn uống, thói quen hàng ngày của tôi không có gì thay đổi. Một số thay đổi lớn trong cơ thể tôi bao gồm:

1. Cải thiện sức khoẻ tóc, móng, da

Mặc dù nghiên cứu đã chỉ ra rằng, vitamin C trong chanh có thể hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, đóng vai trò quan trọng đối với sức khoẻ làn da, móng và tóc nhưng tôi không ngờ rằng một chút nước cốt chanh lại có thể tạo ra tác động lớn như vậy chỉ trong 30 ngày!

Tôi đặc biệt chú ý đến tốc độ mọc tóc của mình so với trước đây. Mặc dù thói quen gội đầu và tạo kiểu không thay đổi nhưng tôi đã nhận thấy tóc dài ra 1,5cm khi đo vào cuối tháng. Trước đây, móng tay của tôi cũng giòn, dễ gãy hơn trong mùa đông nhưng chúng có vẻ bền, sáng bóng hơn trong thời gian này.

Điều tôi đặc biệt hài lòng là tác dụng của việc uống nhiều nước chanh với làn da. Da tôi trở nên đều màu, mịn màng thấy rõ. Tôi cũng không trải qua một đợt mụn nào trong giai đoạn này. Một lần đi mua hàng tạp hoá, có người lạ nhìn sát vào mặt nhận xét về độ sáng và đều màu của làn da, đồng thời hỏi tôi sử dụng sản phẩm dưỡng da nào. Lúc đó, thật sự phấn khích, tôi nói với họ sự thật: "Không có gì ngoài một chút kem chống nắng và uống nhiều nước chanh mỗi ngày".

2. Kiểm soát ăn uống tốt hơn, huyết áp ổn định hơn

Là một người ăn uống lành mạnh, hành trình giảm cân của tôi gặp khó khăn bắt nguồn từ việc kiểm soát khẩu phần ăn. Tuy nhiên, càng uống nhiều nước chanh, tôi càng thấy giảm cảm giác thèm ăn, ít bị đầy hơi và bụng không khó chịu sau mỗi lần ăn. Tất nhiên, tôi phải chạy đi tiểu thường xuyên hơn.

Mặc dù không giảm cân nhiều vào cuối tháng (tôi giảm 0,5kg sau một tháng uống nước chanh liên tục) nhưng tôi vẫn coi đây là một chiến thắng. Tôi có thể giam được cân nặng mà không cần phải cố gắng ăn kiêng hay tập luyện. Ngoài ra, chỉ số huyết áp của tôi không bao giờ vượt quá 122/83 mmHg trong cả tháng. Đây thực sự là tin vui vì tôi thường bị huyết áp cao.

3. Ít bị chuột rút, cơ bắp hồi phục nhanh hơn

Thông thường, cứ vài lần một tuần, tôi thấy mình thức dậy vào nửa đêm với cơn đau chuột rút đáng ghê tởm. Vậy mà điều này không còn xảy ra khi tôi quyết định uống nước chanh trong 30 ngày. Ngay cả khi gần đến kỳ kinh nguyệt, những cơn đau ám ảnh này cũng chỉ ghé qua nhẹ nhàng.

Vào ngày cuối cùng của cuộc thử nghiệm, tôi bị ngã cầu thang, xương bả vai bị đập xuống đất. Tuy nhiên, vai tôi không có dấu hiệu bầm tím nào - điều này hoàn toàn trái ngược trước đây. Trong vòng 48 giờ sau khi dùng thuốc giảm đau, cảm giác đau nhói ban đầu cũng đã biến mất.

Tôi không chắc lượng nước chanh mình uống thực sự ảnh hưởng đến mức độ phục hồi nhanh chóng này. Thế nên, tôi đã hỏi TS Beth McCampbell (một bác sĩ tại Penn Medicine Lancaster General Health). Vị chuyên gia này cho rằng, cơ thể tôi được cung cấp đủ nước nên mô ít bị vỡ, dẫn đến vết bầm tím cũng nhanh khỏi hơn. Đó cũng là công dụng tuyệt vời khác của nước chanh.

4. Cơ thể nhiều năng lượng hơn

Bắt đầu ngày mới với một cốc nước chanh ấm giúp tôi có thêm động lực rời khỏi giường mỗi sáng. Tôi cũng nhận thấy uống nhiều nước chanh hơn vào buổi sáng khiến tôi uống ít đồ uống có chứa caffein thông thường hơn. Điều này có lẽ cũng giúp tôi duy trì huyết áp khoẻ mạnh. Tôi cũng nhận thấy rằng những cơn suy sụp thường gặp vào buổi chiều - sau bữa trưa - ngày càng ít đi giữa những lần tôi uống nhiều nước chanh hơn.

5. Khuyến khích uống nhiều nước hơn

Có thể bạn đã nghe nói rất nhiều rằng thức uống tốt nhất cho sức khoẻ chính là nước lọc. Cơ thể chúng ta có khoảng 60% là nước. Vì vậy, đồ uống hiệu quả nhất để làm dịu cơn khát của bạn sẽ là đồ uống bổ sung trực tiếp những chất lỏng cần thiết cho khả năng hoạt động của cơ thể. Bổ sung chút nước chanh tươi mát giúp tôi có động lực uống nhiều nước hơn. Cùng với việc tăng cường thêm vitamin C, kali từ chanh, sự đánh giá cao của tôi đối với khả năng hydrat hóa lành mạnh đã tăng lên rõ rệt.

Hy vọng rằng kinh nghiệm tích cực của tôi về việc uống nước chanh mỗi ngày sẽ truyền cảm hứng cho bạn đánh giá lại thói quen của chính mình.

(Nguồn: Eat this, Health)