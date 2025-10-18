Các bác sĩ khuyên rằng, khi bước qua tuổi 40, việc kiểm soát sức khỏe thông qua các xét nghiệm máu là vô cùng quan trọng.

Xét nghiệm lipid để kiểm soát mỡ và cholesterol trong máu

Một xét nghiệm máu đơn giản có thể giúp bạn đảm bảo sức khỏe đang trên đúng hướng và kịp thời phát hiện bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào về tình trạng sức khỏe nguy hiểm trước khi quá muộn.

Bác sĩ Dean Eggitt, một bác sĩ gia đình và là CEO của Doncaster Local Medical Committee, khẳng định rằng việc chăm sóc cơ thể ở độ tuổi trung niên là rất quan trọng. Mặc dù một số dấu hiệu lão hóa là hoàn toàn bình thường, nhưng khi chúng ta bước vào độ tuổi 40, cơ thể bắt đầu trải qua nhiều thay đổi đáng kể, có thể cung cấp cho bác sĩ cái nhìn sâu sắc về quá trình lão hóa của chúng ta và những vấn đề sức khỏe có thể phát sinh sau này.

Theo Bác sĩ Eggitt, xét nghiệm máu là một trong những cách tốt nhất để theo dõi những gì đang xảy ra bên trong cơ thể khi chúng ta vượt qua cột mốc tuổi 40. Bài viết của Daily Mail chia sẻ về 4 xét nghiệm máu mà mọi người trên 40 tuổi nên biết để duy trì sức khỏe tối ưu...

Hầu hết chúng ta đều biết rằng có một loại cholesterol "tốt", còn được gọi là HDL - giúp loại bỏ cholesterol "xấu" hay còn gọi là LDL khỏi cơ thể. Các mức độ cao của cholesterol "xấu" có thể dẫn đến tích tụ trên thành mạch máu - được gọi là mảng bám - có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bao gồm cao huyết áp, bệnh tim và đột quỵ.

Trong khi cơ thể chúng ta cần cholesterol để giúp sửa chữa bất kỳ tổn thương nào cho mạch máu, việc duy trì sự cân bằng cẩn thận giữa HDL và LDL là điều cần thiết, đặc biệt khi chúng ta già đi. Mọi người nên cố gắng giữ mức cholesterol không-HDL, hay cholesterol "xấu", dưới mức 4mmol/L và cholesterol "tốt" trên 1.0mmol/L đối với nam giới và 1.2mmol/L đối với phụ nữ.

Mặc dù cholesterol là một chất quan trọng trong máu đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của tế bào, nhưng sự mất cân bằng trong mức độ cholesterol có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Khoảng tuổi 40, việc theo dõi mức độ cholesterol trở nên đặc biệt quan trọng vì đây là lúc cơ thể tự nhiên bắt đầu mất khả năng loại bỏ cholesterol có hại khỏi máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và cao huyết áp.

Tuy nhiên, bằng cách áp dụng thói quen sống lành mạnh bao gồm tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh với lượng chất béo bão hòa thấp và giảm thiểu rượu bia, hầu hết mọi người sẽ có thể giảm mức cholesterol không-HDL và giảm nguy cơ mắc các nguy cơ sức khỏe liên quan ngay tại nhà - mặc dù một số người có thể cần phải dùng thuốc.

Còn được gọi là xét nghiệm cholesterol hoàn chỉnh, xét nghiệm lipid là một xét nghiệm máu đo lượng cholesterol và triglycerides - một loại chất béo khác - trong máu của bạn. Trong khi triglycerides chiếm hơn 95 phần trăm chất béo trong chế độ ăn - thường được tìm thấy trong các sản phẩm từ sữa, thực phẩm giàu chất béo lành mạnh như bơ và một số loại thịt - mức độ quá mức của chúng đã được liên kết với bệnh tiểu đường, béo phì và thậm chí là ung thư.

Xét nghiệm máu kiểm tra chức năng thận

Thận có trách nhiệm loại bỏ chất thải khỏi cơ thể, sản xuất hồng cầu và thiết yếu để duy trì cân bằng nước, muối và khoáng chất trong máu. Chúng cũng giúp kiểm soát huyết áp. Mà không có sự cân bằng này, các dây thần kinh, cơ bắp và các mô khác trong cơ thể có thể sẽ không hoạt động đúng cách.

Xét nghiệm máu creatinine huyết thanh đo lường hiệu suất thận trong việc loại bỏ chất thải, độc tố và dịch thừa từ máu của bạn. Nếu chức năng thận của bạn không hoạt động ở mức tối ưu, mức creatinine của bạn sẽ tăng lên, có thể là dấu hiệu của bệnh thận mãn tính - tình trạng khiến thận dần dần ngừng hoạt động.

Nguy hiểm là trong hầu hết các trường hợp, bệnh không có triệu chứng cho đến khi thận gần như suy kiệt - và đến lúc đó thường đã quá muộn để điều trị. Kết quả là, hiện tại có ít nhất một triệu người được cho là đang sống chung với bệnh thận mà không hề biết - do sự già đi của dân số và cao huyết áp, điều này được biết đến là nguyên nhân gây ra bệnh thận.

Kiểm tra chức năng thận định kỳ có thể giúp phát hiện bất kỳ vấn đề nhỏ trước khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Xét nghiệm máu kiểm tra mức đường huyết

Mức đường huyết cao là một yếu tố nguy cơ gia tăng cho bệnh tật, theo một nghiên cứu quan trọng mới đây - với mức tăng 6 phần trăm số người mắc các vấn đề sức khỏe do mức đường huyết cao. Và theo Bác sĩ Eggitt, việc hiểu biết về mức đường huyết bình thường là quan trọng đối với việc ngăn chặn và quản lý bệnh tiểu đường. Điều này có nghĩa là bạn cần kiểm tra chỉ số HbA1c của mình định kỳ.

Xét nghiệm này đo lượng hemoglobin glycated trong máu - được sản xuất khi glucose trong máu bám vào các tế bào hồng cầu, vốn vận chuyển máu giàu oxy khắp cơ thể. Một chỉ số HbA1c cao có nghĩa là mức đường trong máu của bạn quá cao, làm tăng nguy cơ biến chứng liên quan đến tiểu đường.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là vấn đề nghiêm trọng nếu mức đường huyết của bạn chỉ cao hơn bình thường một chút trong thời gian ngắn - với những yếu tố như ốm, căng thẳng hoặc ít vận động hơn bình thường đều có ảnh hưởng đến mức đường huyết.

Nhưng mức đường huyết cao kéo dài có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng bao gồm tổn thương thần kinh vĩnh viễn ở tay và chân - được gọi là bệnh thần kinh ngoại biên - các vấn đề về thị lực và các tình trạng nguy hiểm đến tính mạng như ketoacidosis tiểu đường, do thiếu insulin.

Việc ăn uống cân đối - ít chất béo bão hòa, carbohydrate tinh chế và muối - duy trì cân nặng khỏe mạnh và tập thể dục thường xuyên có thể giúp giảm mức đường huyết, cũng như ăn đúng giờ và không bỏ bữa.