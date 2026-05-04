3 việc người EQ thấp thích làm nhất sau kỳ nghỉ lễ

Sau những ngày nghỉ dài, việc quay trở lại với áp lực công việc và học tập vốn đã là một thử thách tâm lý đối với tất cả mọi người. Trong khi những người có EQ cao thường tìm cách lan tỏa năng lượng tích cực hoặc giữ sự điềm tĩnh để thích nghi, thì người có EQ thấp lại thường có những hành vi gây ức chế, làm sụt giảm năng suất chung.

Theo tâm lý học hành vi, sự thiếu hụt khả năng tự nhận thức khiến họ không nhận ra rằng những việc mình làm đang trực tiếp "bào mòn" năng lượng của người khác.

Thích "xả" cảm xúc tiêu cực và than vãn quá mức về công việc

Biểu hiện phổ biến nhất của người EQ thấp sau kỳ nghỉ là biến mình thành một "trạm phát năng lượng độc hại". Họ dành cả ngày đầu tiên đi làm chỉ để than thở về việc "nghỉ chưa đủ", "chán đi làm", hay "muốn nghỉ tiếp". Họ không chỉ nói một lần mà lặp đi lặp lại với bất kỳ ai họ gặp, từ quán cà phê sáng đến bàn làm việc.

Tâm lý học gọi đây là hành vi lây lan cảm xúc. Người EQ thấp không hiểu rằng mọi người xung quanh cũng đang mệt mỏi và cần sự động viên để bắt đầu. Việc liên tục "xả" những lời tiêu cực không giúp họ cảm thấy tốt hơn mà chỉ khiến bầu không khí văn phòng thêm nặng nề. Sự thiếu thấu cảm này khiến đồng nghiệp có xu hướng né tránh họ ngay từ ngày đầu tiên quay lại.

Thích phô trương hoặc kể lể quá đà về kỳ nghỉ để gây chú ý

Ngược lại với kiểu than vãn, một số người EQ thấp lại chọn cách khoe khoang thái quá về chuyến đi xa xỉ, những bữa tiệc tùng hay những món đồ hiệu họ vừa mua được trong dịp lễ. Họ không đơn thuần là chia sẻ niềm vui, mà thường có xu hướng "chặn họng" câu chuyện của người khác để hướng sự chú ý về mình.

Dấu hiệu đặc trưng là họ không quan tâm đến việc đối phương có đang muốn nghe hay không. Họ có thể vô tư khoe về chuyến du lịch nước ngoài đắt đỏ trước mặt một đồng nghiệp vừa trải qua kỳ nghỉ lễ để chăm sóc người thân bị ốm. Sự thiếu nhạy cảm với bối cảnh và cảm xúc của người đối diện là minh chứng rõ nhất cho một chỉ số EQ hạn chế. Đối với họ, kỳ nghỉ không phải để tái tạo năng lượng, mà là công cụ để "làm màu" và khẳng định sự thượng đẳng của bản thân.

Thích "dồn việc" hoặc trễ nải gây ảnh hưởng đến dây chuyền chung

Người EQ thấp thường có kỹ năng quản trị bản thân rất kém. Sau kỳ nghỉ, họ thường rơi vào trạng thái trì trệ, làm việc hời hợt hoặc tệ hơn là đẩy những phần việc dang dở của mình cho người khác với lý do "vừa nghỉ xong chưa lấy lại nhịp". Họ có thể thản nhiên đi muộn, trả lời email chậm hoặc trễ deadline mà không có một lời xin lỗi chân thành.

Hành vi này thể hiện sự thiếu trách nhiệm và không tôn trọng thời gian của tập thể. Họ coi sự "uể oải" của mình là một đặc quyền và bắt mọi người phải chịu đựng cùng. Trong môi trường công sở hiện đại, sự chuyên nghiệp ngay sau kỳ nghỉ là thước đo của sự trưởng thành. Việc để cảm giác "ngại làm" lấn lướt trách nhiệm không chỉ cho thấy EQ thấp mà còn là dấu hiệu của một tư duy thiếu bền bỉ và thiếu tôn trọng cộng đồng.

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ là lúc chúng ta cần nhiều sự bao dung và hỗ trợ lẫn nhau nhất. Thay vì rơi vào 3 cái bẫy hành vi trên, hãy bắt đầu bằng một nụ cười, một lời hỏi thăm tinh tế và sự tập trung cao độ để cùng nhau bắt nhịp lại cuộc sống.