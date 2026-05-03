10 câu nói tưởng bình thường nhưng thực ra "phơi bày" EQ thấp

Bạn bè nhìn bạn chằm chằm, không nói gì khi bạn đề cập đến việc mình đang căng thẳng như thế nào trong công việc. Người yêu của bạn dường như im lặng mỗi khi bạn thẳng thắn đối mặt với họ về một vấn đề trong mối quan hệ. Sếp của bạn không có chút kiên nhẫn nào với bạn, ngay cả với những lỗi nhỏ nhất. Nếu bạn từng phải đối phó với người có chỉ số EQ thấp như vậy, bạn sẽ hiểu sự khó chịu đó như thế nào.

Mặc dù các dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc thấp có thể rất khó nhận biết, nhưng việc nhận ra chúng có thể giúp bạn vượt qua các mối quan hệ khó khăn và chuẩn bị tốt hơn để xử lý các tình huống thử thách với những người thuộc nhóm này. Những cụm từ sau đây nghe có vẻ vô hại, nhưng thực chất chúng có thể là dấu hiệu cảnh báo về hành vi có trí tuệ cảm xúc thấp.

Và nếu bạn nhận thấy mình đang nói bất kỳ cụm từ nào trong số này, đừng lo lắng! Trí tuệ cảm xúc (EQ) là điều bạn có thể cải thiện.

1. “Tôi không có thời gian cho việc này.”

Những người có khả năng đồng cảm thấp - một trong năm khía cạnh của trí tuệ cảm xúc thường có xu hướng né tránh những cảm xúc và tình huống khó chịu. Nếu bạn cố gắng đề cập đến một chủ đề khó khăn với họ, rất có thể họ sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện bằng cách nói rằng họ không có thời gian cho việc đó. Đây là một cơ chế tự vệ, điều họ thực sự muốn nói là họ đang gặp khó khăn trong việc hiểu những gì bạn đang trải qua, và họ không thích cảm giác mất kiểm soát. Thậm chí, họ có thể không nhận ra rằng hành động của mình khiến bạn cảm thấy không được lắng nghe.

Nhiều câu nói tưởng chừng bình thường nhưng lại là biểu hiện của EQ thấp.

2. “Bạn đang phản ứng thái quá.”

Giả sử bạn đối chất với người yêu về một lời nói dối hoặc chia sẻ với bạn bè rằng bạn đang tức giận vì điều gì đó ở nơi làm việc. Thay vì lắng nghe, họ lại cho rằng bạn đang phản ứng thái quá. “Bạn đang làm quá lên đấy” hoặc “bạn đang làm lớn chuyện” là phản ứng điển hình của người có chỉ số EQ thấp. Họ gặp khó khăn trong việc hiểu và điều chỉnh cảm xúc của chính mình, nên càng khó thấu hiểu cường độ cảm xúc của người khác.

3. “Tôi chỉ đang nói thật thôi.”

Sự trung thực là điều quan trọng trong các mối quan hệ, nhưng những người có chỉ số EQ thấp thường không nhận ra rằng cách truyền đạt cũng quan trọng không kém nội dung. Họ có thể ưu tiên việc bày tỏ quan điểm cá nhân mà không cân nhắc lời nói ảnh hưởng đến người khác ra sao. Ngược lại, người có EQ cao hiểu rõ sự khác biệt giữa trung thực và gay gắt, và biết cách nói giảm nói tránh khi cần thiết.

4. “Tôi rất tiếc vì bạn cảm thấy như vậy.”

Bạn đã bao giờ nhận một lời xin lỗi nhưng lại cảm thấy như bị chế giễu chưa? Thay vì thừa nhận lỗi của mình, người nói lại biến vấn đề thành cảm xúc của bạn hoặc cho rằng bạn hiểu sai. Những người có chỉ số EQ thấp thường khó thể hiện cảm xúc chân thật, nên dễ dùng những lời xin lỗi thiếu chân thành như vậy.

5. “Tôi vốn dĩ là như vậy.”

Những người thiếu trí tuệ cảm xúc thường cứng nhắc và không sẵn sàng thay đổi. Câu nói này cho thấy họ từ chối chịu trách nhiệm về hành động của mình và không muốn cải thiện. Trong khi đó, tự nhận thức - một khía cạnh quan trọng của EQ, đòi hỏi khả năng nhìn lại bản thân và hiểu rõ cảm xúc của chính mình.

6. “Được thôi, tùy.”

Đây là cụm từ thể hiện rõ thái độ thờ ơ: “Tôi không quan tâm”. Người nghe có thể cảm thấy không được tôn trọng, không được lắng nghe và thậm chí là bị coi nhẹ. Câu nói này thường liên quan đến hành vi thụ động, hung hăng, khi người nói không thực sự hiểu rõ cảm xúc của mình.

7. “Bạn luôn luôn/Bạn không bao giờ.”

Trong tranh luận, việc dùng những cụm từ tuyệt đối như “luôn luôn” hay “không bao giờ” có thể là dấu hiệu của EQ thấp. Đây là cách đổ lỗi và thao túng, khiến người khác nghi ngờ chính trải nghiệm của mình. Những người thiếu đồng cảm và nhận thức xã hội sẽ khó hiểu được góc nhìn của người đối diện.

EQ thấp không phải chỉ ở lời nói, mà còn là cách bạn khiến người khác cảm nhận.

8. “Bạn đã khiến tôi cảm thấy…”

Việc bị ảnh hưởng bởi hành động của người khác là bình thường, nhưng đổ toàn bộ trách nhiệm cảm xúc lên họ lại là dấu hiệu của EQ thấp. Người có EQ cao thường sử dụng cách diễn đạt bắt đầu bằng “Tôi” để thể hiện cảm xúc mà không đổ lỗi.

9. “Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì.”

Đây có thể trông giống sự tự tin, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của việc từ chối tiếp nhận phản hồi, kể cả phản hồi mang tính xây dựng. Người có EQ cao biết cân bằng giữa việc sống thật và lắng nghe ý kiến từ người khác.

10. “Tôi sẽ không làm điều đó nữa.”

Thiếu động lực cũng là một biểu hiện của EQ thấp. Những người này dễ từ bỏ khi gặp khó khăn, thay vì tìm cách vượt qua. Họ có thể đang gặp khó trong việc nhận diện và điều chỉnh cảm xúc của mình trước áp lực.

Lời kết

Nếu ai đó thường xuyên sử dụng những cụm từ trên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang gặp hạn chế ở một hoặc nhiều khía cạnh của trí tuệ cảm xúc. Tuy nhiên, EQ hoàn toàn có thể được cải thiện thông qua nỗ lực, tự nhận thức và luyện tập miễn là người đó sẵn sàng thay đổi.