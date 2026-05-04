Nam diễn viên hài đình đám là Thạc sĩ Oxford, đóng một vai mà nổi tiếng toàn thế giới

Nhắc đến những biểu tượng hài kinh điển của truyền hình thế giới, cái tên Rowan Atkinson chính là bảo chứng cho tiếng cười vượt mọi rào cản ngôn ngữ. Với hình tượng Mr. Bean - một người đàn ông vụng về, ít nói nhưng đầy biểu cảm, ông đã chinh phục khán giả toàn cầu và trở thành một trong những gương mặt hài được yêu thích nhất mọi thời đại.

Sinh năm 1955 tại Anh, Rowan Atkinson không chỉ nổi tiếng vì tài năng diễn xuất mà còn khiến nhiều người bất ngờ bởi nền tảng học vấn cực kỳ ấn tượng. Ông theo học ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Newcastle trước khi tiếp tục chương trình cao học tại Đại học Oxford. Tại đây, ông theo học bậc thạc sĩ về kỹ thuật điện tử - lĩnh vực đòi hỏi tư duy logic và khả năng phân tích cao. Chính nền tảng khoa học này được cho là đã góp phần tạo nên phong cách hài đặc trưng của ônglà chính xác, tinh tế và có tính toán.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội thường lan truyền thông tin Rowan Atkinson có IQ lên tới 178. Tuy nhiên, con số này chưa được các nguồn chính thống xác nhận. Dù vậy, không thể phủ nhận ông là một người có trí tuệ sắc sảo và khả năng sáng tạo vượt trội, thể hiện rõ qua cách ông xây dựng các tình huống hài hước mang tính logic và giàu tính quan sát.

Con đường nghệ thuật của Rowan Atkinson bắt đầu từ khi còn là sinh viên tại Oxford, nơi ông tham gia các câu lạc bộ kịch và gặp gỡ biên kịch Richard Curtis - người sau này trở thành cộng sự lâu năm. Những năm 1980, ông gây chú ý với chương trình hài Not The Nine O'Clock News, trước khi thực sự bùng nổ với loạt phim Blackadder, nơi ông thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, từ châm biếm chính trị đến hài kịch lịch sử.

Tuy nhiên, phải đến khi Mr. Bean ra đời vào năm 1990, tên tuổi Rowan Atkinson mới vươn tầm toàn cầu. Điều đặc biệt là nhân vật Mr. Bean gần như không sử dụng lời thoại, thay vào đó dựa hoàn toàn vào biểu cảm gương mặt, ngôn ngữ cơ thể và các tình huống “dở khóc dở cười”. Chính yếu tố này giúp bộ phim dễ dàng tiếp cận khán giả ở mọi quốc gia, bất kể khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa. Chỉ với một vai diễn duy nhất, ông đã tạo nên một “thương hiệu” mang tính biểu tượng kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Không chỉ Mr. Bean, Rowan Atkinson còn ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh như trong loạt phim Johnny English, ông hóa thân thành một điệp viên “ngớ ngẩn nhưng may mắn”, hay các vai diễn lồng tiếng trong phim hoạt hình. Dù ở thể loại nào, ông vẫn giữ được phong cách hài đặc trưng khi kết hợp giữa sự ngây ngô, logic bất thường và khả năng quan sát tinh tế những chi tiết nhỏ trong đời sống.

Điều làm nên sự khác biệt của Rowan Atkinson không chỉ là tài năng diễn xuất, mà còn là cách ông tiếp cận hài kịch như một “bài toán”. Mỗi tình huống, mỗi biểu cảm đều được tính toán kỹ lưỡng, gần như mang tính kỹ thuật – điều hiếm thấy ở một diễn viên hài. Có lẽ chính sự giao thoa giữa tư duy khoa học và năng khiếu nghệ thuật đã giúp ông tạo ra những tác phẩm vừa đơn giản, vừa sâu sắc.

Hiện nay, ở tuổi ngoài 70, Rowan Atkinson vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí. Dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, những gì ông đã thể hiện, đặc biệt là hình tượng Mr. Bean vẫn tiếp tục sống trong ký ức của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Một vai diễn, một phong cách, nhưng đủ để trở thành huyền thoại, đó chính là điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.