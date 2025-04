3 triệu lượt xem CEO tỷ phú có phản ứng đặc biệt khi Lisa thổ lộ tình cảm tại Coachella

Lisa (BLACKPINK) vừa qua đã chính thức hoàn thành set diễn thứ 2 trên sân khấu Sahara tại Coachella 2025. Không kém cạnh đêm diễn đầu tiên, lần trở lại thứ 2 với vai trò nghệ sĩ solo của Lisa tiếp tục đánh chiếm MXH khi từ khóa “Lisachella” đạt Top 1 trending toàn cầu trên nền trảng X với hàng triệu lượt tweet.

Đặc biệt, trong đêm diễn vừa qua, em út BLACKPINK còn nhận được sự ủng hộ của người chị em cùng nhóm BLACKPINK - Jennie và cả chàng bạn trai CEO tỷ phú Frédéric Arnault.

Clip CEO tỷ phú Frédéric Arnault thưởng thức màn trình diễn New Woman của Lisa

Set diễn thứ 2 của Lisa tại Coachella có sự ủng hộ của bạn trai tỷ phú Frédéric Arnault

Một trong những khoảnh khắc viral MXH nhiều nhất phải kể đến đoạn clip ghi lại giây phút Frédéric Arnault ngại ngùng khi nghe trình diễn ca khúc được cho là viết riêng cho anh.

Cụ thể ở màn trình diễn ca khúc Moonlit Floor, khi đến câu hát “But when I heard you say, "Bonjour, baby". I was like, "Damn" (Tạm dịch: Nhưng khi nghe anh nói "Bonjour, baby". Em đã nghĩ, "Chết thật"), Lisa đã hướng micro về phía khán giả. Trùng hợp thay hướng micro lại đúng vị trí của Frédéric Arnault, điều này khiến cho anh chàng CEO người Pháp không giấu được sự ngượng ngùng, xấu hổ trên gương mặt và cười bẽn lẽn với bạn bè. Hiện khoảnh khắc này sau khi được đăng tải liên tiếp 2 video trên 1 kênh TikTok đã thu về 3 triệu lượt xem.

Clip Frédéric ngại ngùng khi Lisa trình diễn Moonlit Floor

Lisa hướng micro về phía có sự xuất hiện của Frédéric khi thể hiện câu hát "Bonjour, baby"

Khoảnh khắc này khiến chàng CEO tỷ phú không giấu được sự xấu hổ, ngại ngùng trên gương mặt

Cùng 1 khoảnh khắc được đăng tải 2 video đã thu hút đến hơn 3 triệu lượt xem

Moonlit Floor là ca khúc nằm trong album ALTER EGO và từng được Lisa phát hành phiên bản audio vào tháng 10/2024. Ngay từ khi lên sóng, ca khúc này đã khiến người hâm mộ đặt nghi vấn Lisa kể về chính câu chuyện tình yêu của mình với chàng bạn trai tin đồn - CEO tỷ phú Frédéric Arnault.

Một trong những “bằng chứng”khiến cộng đồng mạng khẳng định nhân vật nam chính trong Moonlit Floor không ai khác chính là CEO người Pháp Frédéric Arnault: "Green-eyed French boy got me trippin'" (Chàng trai mắt xanh người Pháp làm em ngẩn ngơ). Hay "Kiss me under the Paris twilight" (Hôn em dưới ánh hoàng hôn Paris) cũng làm nhiều người liên tưởng đến những khoảnh khắc ngọt ngào giữa cô và bạn trai tin đồn người Pháp.

Đặc biệt, Lisa còn được cho như đang tiết lộ lý do cô bị "tình yêu sét đánh" với Frédéric Arnault. Cụ thể, trong câu hát: " Truth is, I wasn't tryna meet nobody. Baby, I was gonna get my bag. But when I saw you I was like, "I like that". Wasn't tryna bite, baby, I'll fall back. But when I heard you say, "Bonjour, baby". I was like, "Damn"". (Tạm dịch: Sự thật là, em không định gặp ai cả. Em chỉ định tập trung vào công việc thôi. Nhưng khi thấy anh, em đã nghĩ "Mình thích điều đó". Em không định theo đuổi đâu, em sẽ giữ khoảng cách. Nhưng khi nghe anh nói "Bonjour, baby". Em đã nghĩ, "Chết thật").

Frédéric Arnault không rời mắt khi Lisa trình diễn Moonlit Floor

Lisa và Frédéric Arnault được cho gặp nhau lần đầu tiên khi cả hai cùng góp mặt trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp của BVLGARI tổ chức tại Venice (Ý) hồi giữa tháng 5/2023. Điều này khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn, đây chính là nơi mà Lisa khẳng định chỉ muốn tập trung vào công việc nhưng khi gặp Frédéric và nghe câu chào "Bonjour, baby" ngọt ngào, cô đã thực sự bị trúng "tiếng sét ái tình".

Chuyện tình cảm của cặp đôi cho đến hiện tại được cho là đã kéo dài gần 2 năm và trong mỗi sự kiện lớn, CEO tỷ phú Frédéric luôn có mặt để trở thành chỗ dựa tinh thần cho Lisa. Dù cả hai không công khai chuyện hẹn hò với công chúng nhưng cũng không còn quá giấu giếm về mối quan hệ tình cảm. Điều này khiến người hâm mộ tin rằng nếu như chuyện hẹn hò bền chặt, Lisa sẽ sớm trở thành dâu hào môn trong tương lai.