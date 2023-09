3 thực phẩm tăng sinh collagen cho da đẹp, người ăn chay càng không được "lãng phí"

Collagen được biết đến với lợi ích phổ biến chống lão hóa da. Đó cũng chính là lý do vì sao trong hành trình làm đẹp, gìn giữ thanh xuân, chị em luôn lưu tâm đến việc "bổ sung và tăng cường collagen".



Cơ thể chúng ta sản xuất collagen một cách tự nhiên. Tuy nhiên, collagen cũng bắt đầu cạn kiệt khi chúng ta bước vào giữa tuổi 20. Theo một đánh giá năm 2019 được công bố trên tạp chí Molecules, chúng ta bắt đầu mất collagen vào giữa độ tuổi 20 và sau 40 tuổi, cơ thể mất khoảng 1% collagen mỗi năm.

Do đó, nhiều người trong chúng ta sẽ chọn giải pháp uống các chất bổ sung và bôi các sản phẩm có chứa collagen phổ biến.

Collagen thực sự có tác dụng gì đối với làn da

Collagen là một trong những protein cấu trúc phong phú và quan trọng nhất được tìm thấy trong cơ thể chúng ta. Nó tạo nên các mô liên kết trong xương, da, cơ, gân và dây chằng. Nó cũng chịu trách nhiệm về độ bền và độ đàn hồi của da.

Collagen là thành phần chính chiếm tới 70% cấu trúc da, phân bố chủ yếu ở lớp hạ bì, có nhiệm vụ tạo nên sự đàn hồi của da. Độ căng mịn, đầy đặn của làn da phụ thuộc vào sự hoạt động của hệ thống collagen có chức năng nâng đỡ bên dưới.

Collagen còn có lợi cho nhiều chức năng khác trong cơ thể

Theo một đánh giá năm 2021 được công bố trên Amino Acids, collagen cũng được cho là có tác dụng giúp cải thiện chức năng khớp và giảm đau khớp.

"Collagen là một loại protein đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hỗ trợ nhiều mô, từ xương, sụn đến da, tóc, mắt và hệ tiêu hóa", chuyên gia dinh dưỡng Sonya Angelone, phát ngôn của Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng tại Mỹ cho biết.

Cách tốt nhất để tăng collagen trong cơ thể là áp dụng chế độ ăn tăng cường collagen. Điều này sẽ giúp cơ thể bạn sản xuất nhiều collagen hơn một cách tự nhiên.

Ryanne Lachman, chuyên gia dinh dưỡng y học chức năng tại Phòng khám Cleveland ở Ohio (Mỹ), giải thích: Khi bổ sung collagen hoặc ăn thực phẩm giàu collagen, hầu hết chúng ta tiêu thụ collagen có nguồn gốc từ động vật. Những nhóm thực phẩm nổi tiếng giàu collagen phổ biến gần như ai cũng biết bao gồm: Nước xương bò, thịt gà có da, nước hầm xương heo, cá mòi...

Nhưng với những người ăn chay muốn bổ sung collagen thì nên ăn những thực phẩm nào?

Những thực phẩm thực vật có công dụng tăng sinh collagen cho cơ thể

- Quả mọng như quả việt quất, quả mâm xôi, dâu tây…

Các loại quả mọng đều giúp thúc đẩy sản xuất collagen, chăm sóc làn da khỏe hơn nhờ đặc tính giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi bị hư hại, trong khí đó, vitamin C hỗ trợ sản xuất pro-collagen, tiền chất collagen của cơ thể.

Vitamin C cũng là loại vitamin chúng ta phải bổ sung vì cơ thể không tự tạo ra được. Một cốc dâu tây chứa gần 100% mục tiêu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Một cốc quả mâm xôi hoặc dâu tây đảm bảo khoảng 35% mục tiêu C hàng ngày. Vitamin C đã được chứng minh là có lợi ích riêng cho sức khỏe làn da. Một bài đánh giá của Phòng khám Da liễu Hoa Kỳ năm 2021 đã kết luận rằng tiêu thụ vitamin C có thể làm giảm tổn thương da do ánh nắng mặt trời.

- Bông cải xanh

Bông cải xanh rất giàu vitamin C. Một chén bông cải xanh nấu chín hoặc sống cung cấp lượng vitamin C cả ngày, đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng collagen. Mặc dù vitamin C cần thiết để tổng hợp collagen nhưng bạn không cần phải tiêu thụ nó cùng lúc với thực phẩm giàu collagen. Bạn chỉ cần bổ sung cả hai (vitamin C và thực phẩm giàu collagen) trong chế độ ăn uống hàng ngày là đủ.

- Nha đam

Bôi gel nha đam (lô hội) rất hữu ích trong điều trị vết cháy nắng, nhưng tiêu thụ lô hội là một cách khác để nhận được lợi ích cho làn da của chúng ta. Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Da liễu cho thấy bổ sung lô hội liều thấp làm tăng hàm lượng collagen ở lớp hạ bì của da (lớp giữa). Nghiên cứu cho thấy rằng uống 40 microgam lô hội hàng ngày giúp tăng cường chức năng hàng rào bảo vệ da, độ ẩm và độ đàn hồi.

- Quả bơ

Bơ chứa vitamin E và axit béo omega-3. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, omega-3 có thể tăng cường sản xuất collagen. Omega-3 cũng có thể có đặc tính cải thiện vẻ bề ngoài của da.

- Quả hạch

Quả hạch như hạt điều và quả hồ trăn (hạt dẻ cười) có chứa kẽm và đồng. Cả hai loại vitamin này đều có thể thúc đẩy sản xuất collagen. Ngoài ra, các loại hạt này còn chứa nhiều protein, rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Nguồn Eatingwell, EverydayHealth, Cleaverland