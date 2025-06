3 thứ này giảm giá "chạm đáy" cũng ĐỪNG MUA, đều là bẫy tiêu dùng!

Giải pháp thay thế: Mua giấy vệ sinh từ thương hiệu uy tín, có chứng nhận an toàn. Chọn dép làm từ chất liệu EVA, an toàn và bền đẹp. Với dụng cụ ăn uống, ưu tiên inox 304 hoặc 316 đạt chuẩn GB 4806.9-2016/2023, có nhãn mác rõ ràng như "SUS304" hoặc "18-8". Lời khuyên: Ưu tiên chất lượng thay vì số lượng, chọn sản phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe gia đình.