Một bà mẹ từng đưa con đi khám vì bé nổi mẩn đỏ, ngứa gãi đến chảy máu. Bác sĩ hỏi thẳng: “Nhà chị bao lâu rồi chưa vệ sinh máy giặt?”. Khi về mở chiếc máy giặt đã dùng hai năm chưa vệ sinh , chị mới tá hỏa vì viền cao su bám đầy mốc đen, khe trong trống giặt nhét chặt lông vải, thậm chí có cả bùn nhầy bẩn thỉu. Trong đó chứa vô số vi khuẩn như tụ cầu vàng, nấm Candida, thậm chí nhiều hơn cả bồn cầu. Quần áo “giặt sạch” chẳng khác nào vừa ngâm lại trong một nồi vi khuẩn.

Một sai lầm khác là trộn tất cả đồ vào giặt chung . Có người vì tiết kiệm thời gian, ném cả tất bẩn, quần áo lót, váy áo cao cấp vào một mẻ. Hậu quả, vi khuẩn và nấm từ tất, từ đồ lót dễ dàng bám sang quần áo khác, gây bệnh phụ khoa, nhiễm nấm hoặc kích ứng da.

Ngoài ra, thói quen đậy nắp ngay sau khi giặt xong cũng cực kỳ nguy hiểm. Bên trong máy còn ẩm ướt, nắp đóng kín khiến vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi nhanh chóng. Không ít người từng mở máy ra và phải hứng chịu mùi hôi ẩm mốc nồng nặc.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dùng nên thường xuyên làm sạch máy giặt bằng dung dịch chuyên dụng hoặc viên sủi vệ sinh ít nhất 2 tuần/lần; phân loại quần áo trước khi giặt, nhất là tách riêng đồ lót và quần áo của trẻ em; và quan trọng nhất, sau khi giặt xong cần mở nắp hoặc cửa máy cho khô thoáng hoàn toàn.

Sức khỏe đôi khi bị đe dọa bởi những thói quen tưởng chừng vô hại. Đừng để máy giặt, “người bạn” trong mỗi gia đình, biến thành kẻ gieo bệnh lúc nào không hay.

Nguồn và ảnh: Sohu