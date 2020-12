3 thời điểm "cực nhạy cảm" mà chỉ khi quá yêu bạn đàn ông mới có thể bao dung nhẫn nại, còn không thì chắc chắn bị chàng tuyệt giao

Trên đời này không có người đàn ông vô tâm chỉ có đàn ông yêu bạn không chân thành. Điều này chưa bao giờ sai bởi khi đã yêu thật lòng, đàn ông sẽ dịu dàng, tâm lý hơn bao giờ hết. Dù bản chất của anh ấy là khô khan, nóng nảy với đủ mọi khuyết điểm khiến người khác khó ưa nhưng đứng trước bạn, anh ấy lại chu đáo đến bất ngờ.



Khi bạn ghen

Ghen được xem là gia vị của tình yêu. Có yêu mới có ghen, nhất là phụ nữ càng yêu lại càng muốn độc chiếm vị trí duy nhất trong trái tim người đàn ông của mình cũng như không cho phép bất cứ bóng dáng người con gái nào khác xuất hiện trong lòng chàng. Vậy nên chỉ cần thấy chàng đưa mắt nhìn ai, dù chỉ là vô tình cũng đủ khiến cơn ghen của phụ nữ nổi lên cùng với thái độ dằn dỗi, hậm hực.

Nếu yêu thật lòng, đàn ông sẽ hiểu mọi cung bậc cảm xúc của bạn đều là vì chàng mà ra nên chàng sẽ trân trọng "cơn ghen" ấy của bạn. Từ đó không tiếc thời gian giải thích, chứng minh cho bạn thấy, trong lòng chàng, chẳng ai có thể thay thế vào vị trí của bạn.

Hơn ai hết, chàng không muốn bạn phải lăn tăn, lo lắng hay bất an về bất cứ một việc gì nhất là tình cảm của chàng. Với chàng, trên đời này chẳng có gì quý giá hơn niềm vui, niềm hạnh phúc của người phụ nữ mình yêu. Do vậy, trong bất cứ tình huống nào chàng cũng luôn cố gắng mang lại cảm giác bình an, ấm áp đến cho bạn.

Ngược lại, khi đàn ông coi mối quan hệ với bạn chỉ là vui chơi qua đường thì khi bạn ghen tuông, chàng ta thấy vô cùng khó chịu. Trong lòng anh ta, bạn chỉ là điểm dừng chân tạm thời, đương nhiên thấy bạn ghen tuông thái quá, họ sẽ có cảm giác ngột ngạt như thể bị bạn gò bó, trói buộc. Mặc cho bạn suốt ngày sống với cảm giác bấp bênh, ngờ vực, người đàn ông ấy cũng không mảy may quan tâm, giải thích. Đơn giản vì với bạn, anh ta không đủ yêu thương nên sẽ không bao giờ có đủ sự nhẫn nại cũng như lòng bao dung dành cho bạn.

Bạn phạm sai lầm

Một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh sẽ không bao giờ muốn đôi co, tranh cãi đúng sai, thiệt hơn với người phụ nữ mình yêu. Thậm chí khi hai người lớn tiếng, chàng sẵn sàng nhận phần thua về mình tránh để bạn bị tổn thương cũng là để tình cảm đôi bên không bị sứt mẻ.

Đôi khi, chàng biết rõ mười mươi là bạn sai nhưng chàng lại dùng tình yêu, sự bao dung của mình để bỏ qua những sai lầm ấy của bạn. Chính chàng sẽ ở bên nhẹ nhàng chỉ ra những sai lầm đó, cùng bạn sửa đổi hoàn thiện bản thân thay cho việc trách móc, đay nghiến bắt bạn phải thừa nhận lỗi lầm hoặc "xuống nước" nhận sai thì chàng ta mới tha thứ. Phụ nữ nên nhớ 1 điều rằng chỉ khi yêu tha thiết thật lòng đàn ông mới có đủ sự bao dung nhẫn nại như vậy.

Bạn làm tổn thương chàng

Dù có yêu tới mấy, đôi lúc đôi bên vẫn xảy ra những va chạm, bất đồng quan điểm. Trong lúc nóng giận, phụ nữ hay để cảm xúc lấn át lý trí mà nói ra những lời nói làm tổn thương đối phương. Biết rằng nghe được những lời như "găm dao vào lòng" ấy, đàn ông nào cũng sẽ bị hụt hẫng, tổn thương. Song nếu yêu bạn thật lòng, chàng sẽ không chấp nhất với bạn chỉ vì những lời nói khi nóng giận.

Chàng hiểu 1 điều, tình yêu muốn gắn bó bền chặt mãi mãi cần phải có lòng vị tha. Đôi khi "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", nếu cố soi mói vào những khuyết điểm của nhau thì tình yêu dù có sâu đậm tới đâu cũng sớm muộn có ngày nguội tắt.

Tuy nhiên, phụ nữ cũng đừng vì được chàng yêu quá mà làm mình làm mẩy không biết trân trọng, giữ gìn "đặc cách" chàng dành cho mình. Chị em nên khắc cốt ghi tâm 1 điều, ở đời bất cứ việc gì cũng đều có qua có lại, để khiến 1 người đàn ông yêu bạn tới quên mình thì chính bản thân bạn cũng phải thể hiện cho chàng thấy tình yêu của bạn dành cho chàng ấy sâu sắc không kém gì. Được như vậy, đảm bảm 2 người sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời mà không bao giờ sợ đối phương thay lòng đổi dạ.