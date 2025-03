Nhà viết tiểu sử hoàng gia Robert Hardman chia sẻ với tạp chí Marie Claire rằng năm 2025 có thể là một năm kín đáo hơn đối với gia đình hoàng gia. Ông nói: "Tôi không nghĩ chúng ta sẽ thấy các con của Thân vương William và Vương phi Kate nhiều hơn mức cần thiết. Tôi nghĩ công chúng không nên mong đợi nhìn thấy họ nhiều hơn những buổi tụ họp chính thức của hoàng gia".

Sự kiện đầu tiên trong 4 sự kiện này có thể là Lễ Phục sinh vào tháng 4, khi Hoàng gia Anh thường đến nhà thờ. Robert dự đoán chúng ta sẽ thấy các con của Thân vương William và Vương phi Kate tại Trooping the Colour vào tháng 6. Tiếp đó, bọn trẻ sẽ xuất hiện tại buổi hòa nhạc mừng Giáng sinh Together at Christmas của Vương phi Kate vào tháng 12. Một sự kiện mà Robert không đề cập đến, thường diễn ra hàng năm, là gia đình nhà Wales xuất hiện vào Ngày Giáng sinh cùng Hoàng gia Anh tại Sandringham.

Nếu các con của Thân vương William và Vương phi Kate có một năm kín đáo hơn, đó sẽ là một sự thay đổi đáng ngạc nhiên so với năm 2024 khi các lần xuất hiện trước công chúng của họ dường như tăng lên, bao gồm cả sự kiện Công chúa Charlotte (9 tuổi) và Hoàng tử George (11 tuổi) tham dự buổi hòa nhạc Taylor Swift Eras Tour ở London. Những đứa trẻ chụp ảnh selfie với nữ ca sĩ, và cô đã chia sẻ bức ảnh này trên mạng xã hội của mình. Công chúa Charlotte cũng tham dự Wimbledon cùng Vương phi Kate, và Hoàng tử George đã cùng Thân vương William đến các trận đấu bóng đá.

Thân vương và Vương phi xứ Wales được cho là rất muốn ba con của họ có được một cuộc sống bình thường nhất có thể. Một nguồn tin hoàng gia cho biết: "Kate luôn muốn các con sống trong thế giới thực. Cô và William không muốn họ sống trong một bong bóng mạ vàng. Họ muốn các con lớn lên có những trải nghiệm giống như những đứa trẻ khác".

Người trong cuộc nói rằng chìa khóa cho kỹ năng nuôi dạy con của Kate bắt nguồn từ chính tuổi thơ của cô. Cả cô và William đều được truyền cảm hứng bởi cách Kate được nuôi dưỡng, đi dạo trên đồng quê, nướng bánh và chơi cầu trượt.

Vương phi Kate hiện đang "dần trở lại" với các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2025 sau khi điều trị hóa trị vào năm ngoái. Đã hơn một năm kể từ khi Vương phi phải nhập viện để phẫu thuật vào ngày 16 tháng 1, 7 ngày sau sinh nhật lần thứ 42 của cô. Cô đã trải qua gần hai tuần tại Phòng khám London sau cuộc phẫu thuật ổ bụng lớn, trước khi bắt đầu hóa trị.

Kể từ đó, Vương phi phần lớn không xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, cô đã thông báo vào tháng 9 năm ngoái rằng cô đã hoàn thành hóa trị và sẽ tập trung vào "cuộc sống không còn ung thư" trong một video cảm động. Đến cuối năm 2024, Vương phi đã xuất hiện nhiều hơn, bao gồm cả việc tổ chức buổi hòa nhạc mừng Giáng sinh Together at Christmas hàng năm của cô tại Tu viện Westminster.

Theo Hello!