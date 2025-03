Mới đây, ông Thomas Markle, cha ruột của Meghan Markle, đã có những chia sẻ với tờ Mail về chương trình "With Love, Meghan". Ông thẳng thắn nhận xét: "Thật không may, Meghan chưa bao giờ chân thật. Con bé phải suy nghĩ về mọi thứ và không hề ngẫu hứng. Mọi điều con bé nói đều được lên kế hoạch và diễn tập trước. Điều đó khiến tôi buồn cười vì tôi biết rõ mọi ánh mắt và biểu cảm của con bé. Tôi biết khi nào con bé giả tạo trước ống kính. Con bé cố gắng quá sức để trở nên hoàn hảo đến nỗi căng thẳng mỗi khi máy quay hướng về mình".

Trước những lời phê bình gay gắt này, Meghan Markle đã chọn cách đáp trả một cách đầy ẩn ý. Trên Instagram cá nhân, cô đăng tải những video do người xem thực hiện khi làm theo các công thức nấu ăn trong chương trình. Kèm theo đó, cô viết: "Thật tuyệt khi thấy các bạn được truyền cảm hứng bởi "With Love, Meghan". Hãy tiếp tục công việc tuyệt vời này!".

Netflix cũng đồng thời công bố tin vui về việc chương trình "With Love, Meghan" đã được gia hạn mùa 2 và việc quay phim đã hoàn tất. Các tập phim mới sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay. Điều này cho thấy Netflix đã lên kế hoạch sản xuất mùa 2 bất kể phản ứng của giới phê bình và lượng người xem như thế nào. Mặc dù chương trình bị nhiều người xem truyền hình nhận xét là "nhạt nhẽo" và bị giới phê bình chỉ trích, Netflix vẫn quyết định tiếp tục sản xuất.

Thông báo về mùa 2 cũng kèm theo lời mời gọi khán giả trải nghiệm các công thức nấu ăn và đồ thủ công yêu thích của Meghan và khách mời tại nhà. Netflix cũng giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm do Meghan phát triển cho thương hiệu phong cách sống của cô, As ever, sẽ ra mắt vào mùa xuân này. Bộ sưu tập bao gồm các mặt hàng như hạt rắc hoa, trà và hỗn hợp làm bánh, sẽ thay đổi theo mùa.

Bản thân Meghan cũng đã quảng bá cho mùa 2 trên trang Instagram cá nhân. Cô đăng tải bức ảnh đội mũ lưỡi trai với dòng chữ "Lettuce, romaine, calm" ở mặt trước và "With Love, Meghan, Season 2" ở mặt sau. Dòng chú thích ảnh dí dỏm: "Hãy giữ bình tĩnh... hoặc không (!) vì tôi rất vui mừng chia sẻ rằng mùa 2 của With Love, Meghan sắp ra mắt!" Mùa đầu tiên của "With Love, Meghan" đã lên sóng Netflix vào thứ Ba tuần trước.

Theo Mirror