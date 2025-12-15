Fanpage aFamily

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc

THANH XUÂN, ẢNH: PHẠM HUYỀN,
Chia sẻ
Thích0

Trọn vẹn cảm xúc chiến thắng của U22 Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 33 chiều ngày 15/12 với U22 Philippines.

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 1.

U22 Việt Nam đã có một trận đấu bùng nổ với U22 Philippines chiều ngày 15/12 thuộc bán kết SEA Games 33

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 2.

Các học trò của HLV Kim Sang-sik có một trận đấu khó khăn khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ăn bàn

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 3.

Phải đến những phút cuối trận niềm vui mới đến với người hâm mộ Việt Nam

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 4.

Khi trận đấu tưởng chừng sẽ phải kéo sang hiệp phụ, thì phút 89 Phi Hoàng tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm, và Văn Thuận bật cao đánh đầu đưa bóng găm thẳng vào góc gần khung thành, mở tỷ số 1–0 cho U22 Việt Nam

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 5.

Thái Sơn giơ áo Văn Thuận ăn mừng

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 6.

Văn Thuận ôm lấy các đồng đội sau bàn thắng

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 7.

Chưa dừng lại, chỉ 3 phút sau bàn mở tỷ số, ở phút 90+2′, từ một quả đá phạt có vị trí không quá thuận lợi, Thanh Nhàn tung cú sút đẹp mắt, bóng cong vào góc xa khiến thủ môn Philippines không kịp phản ứng, nâng tỷ số lên 2–0

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 8.

Thanh Nhàn ăn mừng kiểu "siu" của Ronaldo

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 9.

Bàn thắng thứ 2 của Thanh Nhàn khiến tất cả người hâm mộ trên khán đài và người hâm mộ trên truyền hình vỡ oà

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 10.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2–0 và chặng đường bước vào chung kết SEA Games 33

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 11.

Niềm vui trọn vẹn chỉ trong 2 phút

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 12.

U22 Việt Nam chính thức góp mặt ở trận chung kết SEA Games 33 sẽ diễn ra vào ngày 18/12

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 13.

Cả đội U22 Việt Nam ôm nhau ăn mừng

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 14.

Thanh Nhàn chạy về phía người hâm mộ Việt Nam ăn mừng

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 15.

HLV Kim Sang-sik với biểu cảm cực hạnh phúc

3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc- Ảnh 16.

HLV Kim Sang-sik ôm lấy học trò ăn mừng chiến thắng


Theo PHỤ NỮ SỐ Copy link 12/15/2025 17:52 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://phunuso.baophunuthudo.vn/3-phut-ghi-2-ban-de-vao-chung-ket-sea-games-u22-viet-nam-khien-tram-trieu-nguoi-ham-mo-bung-no-cam-xuc-193251215174500705.htm
Hết nhầm cờ đến sai bản đồ Việt Nam, ban tổ chức SEA Games gửi thư xin lỗi
Chia sẻ
Thích0