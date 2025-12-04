Trận đấu giữa U22 Lào và U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 33 diễn ra trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) chiều tối 3/12 đã gặp sự cố hy hữu ngay từ những phút đầu. Khi hai đội bước ra sân chuẩn bị làm lễ chào cờ, hệ thống âm thanh bất ngờ gặp trục trặc, khiến quốc ca của cả hai đội không thể được phát đúng kế hoạch.

Tình huống này đã gây ra sự lúng túng cho ban tổ chức, đồng thời tạo nên những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ có mặt trên sân cũng như theo dõi trận đấu qua truyền hình. Đây được xem là một sự cố đáng tiếc, ảnh hưởng đến nghi thức trang trọng trước trận đấu. Sau đó, U22 Việt Nam đã phải hát quốc ca chay mà không có nhạc.

Sự cố âm thanh ở phần chào cờ trước trận U22 Lào và Việt Nam tại SEA Games 33

Ngay trong tối 3/12, Ủy ban Thể thao Thái Lan (SAT), phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA Thailand) với tư cách là Ban Tổ chức SEA Games 33, đã gửi thư xin lỗi chính thức đến Ủy ban Olympic Việt Nam. Trong thư, BTC bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đến tất cả các bên liên quan vì những trục trặc kỹ thuật trong buổi lễ mở đầu trận đấu.

Theo phía Thái Lan, sự cố phát sinh từ lỗi hệ thống tại sân Rajamangala khiến bộ phận kỹ thuật không thể khắc phục kịp thời để phát quốc ca Lào và Việt Nam. BTC khẳng định đã tiến hành kiểm tra toàn bộ quy trình để đảm bảo sự việc tương tự không lặp lại trong các trận đấu tiếp theo của SEA Games 33.

“Chúng tôi xin cam kết không để sự cố này tái diễn và mong nhận được sự thông cảm", đại diện THASOC nhấn mạnh trong thư.

Dù gặp sự cố ngoài ý muốn, trận đấu giữa U22 Lào và U22 Việt Nam vẫn diễn ra theo đúng lịch trình sau đó. Trận thúc trận đấu U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Lào, mở rộng cánh cửa vào bán kết SEA Games 33.