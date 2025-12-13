Theo tờ Khaosod, vào lúc 7 giờ tối ngày 12/12, các nhân viên cứu hộ của Tổ chức cứu hộ Tri Kunnatham Chonburi nhận được báo cáo về 8 trường hợp cần nhâp viện khẩn cấp. Họ lập tức đến địa chỉ được thông báo, là một hộ gia đình ở phường Nong Mai Daeng, huyện Mueang, tỉnh Chonburi, sau đó nhận thấy 8 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, với các triệu chứng đau bụng, chóng mặt, tiêu chảy và nôn ói.

Cả 8 được xác định đều là vận động viên quốc gia Thái Lan tham dự SEA Games 33, gồm 2 nữ và 6 nam. Họ vừa trở về sau một ngày tranh tài ở đại hội.

Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đưa cả 8 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Chonburi. Họ được điều trị y tế và xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân gây ra các triệu chứng. Ngoài ra cũng cần điều tra, xác định rõ các triệu chứng này có xuất phát từ thức ăn hay nước uống được dùng trong thời gian diễn ra SEA Games 33 hay không.

Tờ Khaosod không tiết lộ các vận động viên thuộc đội tuyển thi đấu môn nào. Các môn thể thao tổ chức ở Chonburi gồm dù lượn, trượt ván nước, billiard và snooker, xe đạp, cưỡi ngựa, thể thao mạo hiểm, golf, bóng ném, khúc côn cầu, 5 môn hiện đại, chèo thuyền, thuyền buồm, bắn súng, Teqball, ba môn phối hợp (Triathlon), cử tạ, woodball, bóng đá nữ và futsal.