Chiều ngày 15/5/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã khép lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Hội đồng xét xử đã đưa ra những phán quyết nghiêm khắc nhất đối với nhóm đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng để mua bán ma túy và chống trả quyết liệt khiến một cán bộ công an hy sinh, báo Người lao động đưa tin.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn do Bùi Đình Khánh (SN 1994, Quảng Ninh) và Hà Thương Hải (SN 1994, Phú Thọ) cầm đầu đã hình thành. Nhóm này thiết lập mạng lưới vận chuyển heroin từ Phú Thọ về Quảng Ninh để tiêu thụ.

Đỉnh điểm của vụ án xảy ra vào tối ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào KCN Cái Lân (TP. Hạ Long). Khi bị lực lượng chức năng vây bắt trong lúc đang giao dịch ma túy và vũ khí, đối tượng Bùi Đình Khánh đã manh động sử dụng súng AK nổ súng trực diện vào tổ công tác. Vụ nổ súng tàn ác đã khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Không dừng lại ở đó, Khánh còn tiếp tục nã súng chống trả và điều khiển ô tô đâm va vào phương tiện của lực lượng công an hòng thoát thân trước khi bị khống chế hoàn toàn.

Quá trình điều tra đã bóc tách quy mô khủng của đường dây này:

Tang vật: Cơ quan chức năng xác định nhóm này đã vận chuyển, tàng trữ và mua bán tổng cộng hơn 65 bánh heroin (khối lượng hơn 22kg), hàng trăm viên thuốc lắc cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

Vũ khí: Nhóm đối tượng luôn mang theo súng đạn quân dụng nhằm mục đích "áp tải" hàng và sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.

Mối quan hệ: Đường dây có sự tham gia của nhiều người thân trong gia đình các đối tượng, như bác ruột của Khánh và cậu ruột của Hải.

Theo tờ Dân trí, dựa trên tính chất đặc biệt nguy hiểm và hành vi sát hại cán bộ công an đang thực thi công vụ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt:

Mức án Tử hình (4 bị cáo):

Bùi Đình Khánh: Tổng hợp hình phạt tử hình cho các tội danh Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hà Thương Hải: Tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngô Văn Tuyên: Tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy (đối tượng cầm đầu nhánh tại Phú Thọ).

Nguyễn Hữu Đằng: Tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mức án Chung thân (5 bị cáo): Tuyên phạt mức án này đối với Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông, Nguyễn Thị Phương, Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh.

Các mức án khác:

Các bị cáo còn lại trong đường dây nhận mức án từ 12 năm đến hơn 21 năm tù.

Đối với nhóm tội "Che giấu tội phạm", tòa tuyên từ 15 đến 21 tháng tù. Riêng hai bị cáo là vợ và bạn gái của các đối tượng cầm đầu do đang nuôi con nhỏ nên được hưởng án treo để thể hiện tính nhân văn của pháp luật.