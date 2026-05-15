Theo ghi nhận tại khu vực áp tải bị cáo vào phòng xử án trong sáng 15/5, Bùi Đình Khánh xuất hiện với thái độ cười cợt, biểu cảm thản nhiên dù đang bị xét xử trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ma túy và hành vi nổ súng khiến một cán bộ công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Phiên tòa trong ngày 15/5 tiếp tục diễn ra theo các bước tố tụng theo quy định.

Trước đó, chiều 14/5, HĐXX đã tiến hành phần xét hỏi đối với Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh). Cơ quan tố tụng xác định Khánh giữ vai trò trung tâm trong đường dây mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng.

Bùi Đình Khánh trong sáng ngày 15/5 (Ảnh: Như Hoàn)

18 đồng phạm cũng được tiến hành xét xử (Ảnh: Như Hoàn)

Phiên toà sơ thẩm đã kéo dài đến ngày thứ 3 (từ ngày 13 - 15/5) (Ảnh: Như Hoàn)

Các đồng phạm khác bị áp tải tới toà (Ảnh: Như Hoàn)

Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh đã dùng súng AK bắn về phía lực lượng công an khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh ngày 17/4/2025 trong quá trình truy bắt.

Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cùng với đó, bị cáo bị truy tố thêm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” do nổ súng gây hư hỏng nhiều ô tô tham gia truy bắt. Tuy nhiên, các bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại tài sản.

Đối với thiệt hại về tính mạng của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, HĐXX cho biết theo quy định pháp luật, bị cáo vẫn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường. Dù vậy, gia đình liệt sĩ có đơn xin vắng mặt và không yêu cầu bồi thường.

Tại phiên xét hỏi chiều 14/5, Bùi Đình Khánh nói lời cảm ơn các bị hại vì không yêu cầu bồi thường dân sự, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình đã dẫn đến cái chết của cán bộ công an trong quá trình làm nhiệm vụ và mong HĐXX, đại diện VKSND cùng gia đình bị hại ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo.