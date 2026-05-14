Chiều 13/5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025, khiến cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Bùi Đình Khánh cùng 18 bị cáo được lực lượng công an áp giải đến tòa để tham gia xét xử.

Nguồn gốc 40 bánh heroin từ đâu ?

Tại phần xét hỏi, Bùi Đình Khánh là bị cáo đầu tiên sau đó là Hà Thượng Hải trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX) về quá trình tổ chức vận chuyển, cất giấu 40 bánh heroin. Theo đó, nguồn gốc số ma túy đặc biệt lớn trong vụ án được xác định liên quan đến Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ).

Trước khi bị bắt trong một vụ án khác, Tuyên đã cất giấu 40 bánh heroin tại khu vực nhà mẹ đẻ ở xã Thu Cúc và chỉ cho bạn gái là Nguyễn Thị Phương (SN 1994, trú tại xã Phượng Sơn, TP Hà Nội) biết nơi cất giấu ma túy, đồng thời nhờ Phương tìm cách tiêu thụ số heroin này để lo chi phí cho gia đình.

Lúc này, Hà Thượng Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ) - là cháu họ và gọi Tuyên bằng cậu cũng được Tuyên cho biết thông tin về nơi cất giấu 40 bánh heroin nên rủ Bùi Đình Khánh bàn với Nguyễn Thị Phương đào số ma túy được Tuyên cất giấu cùng nhau bàn bạc, tìm cách đưa về Quảng Ninh tiêu thụ.

Nguyễn Thị Phương là người cùng Hải quản lý, cất giấu và tìm đầu ra cho số heroin do Tuyên để lại. Phương đã nhận heroin từ Hải, sau đó cùng Dương Tiến Tú đem chôn giấu tại khu vực vườn ở huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Khánh sau đó thông qua mối quan hệ họ hàng với Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) để tìm khách mua heroin, đồng thời cùng Hải tổ chức việc vận chuyển, tập kết ma túy. Khánh sau đó đứng ra thuê nhà trọ tại khu 3 phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và 2 căn phòng tại Chung cư GreenBay Garden để cả nhóm vận chuyển ma túy, vũ khí từ Phú Thọ đến Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tập kết.

Hải và Khánh cũng là hai người giữ vai trò chính trong việc chuẩn bị súng AK, đạn và lựu đạn để phục vụ giao dịch và chống trả nếu bị phát hiện.

Bị cáo Bùi Đình Khánh trình tại phiên xét xử chiều 13/5.

Để phục vụ việc mua bán ma túy, Khánh và Hải tiếp tục tuyển dụng, phân công nhiều đối tượng tham gia vận chuyển, cảnh giới và hỗ trợ giao dịch với mục tiêu đưa số ma túy trên đi tiêu thụ.

Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông được xác định là nhóm hỗ trợ trực tiếp cho Khánh và Hải trong đêm giao dịch ma túy. Sơn tham gia nạp đạn vào các hộp tiếp đạn súng AK, cảnh giới và lái xe chở Đông bỏ chạy sau khi vụ án bị phát hiện. Đông tham gia hỗ trợ giao dịch, cảnh giới và bỏ trốn cùng Sơn.

Phi vụ mua bán ma túy xuyên biên giới bị chặn đứng

Với số lượng lớn ma túy có được, Khánh xác định không tiêu thụ tại thị trường trong nước mà sẽ tìm đầu mối để đưa hàng qua Trung Quốc tiêu thụ. Qua Đằng giới thiệu, Khánh 4 lần gặp và liên lạc với một người đàn ông tên Thanh và thương lượng bán 16 bánh heroin với giá 130 triệu đồng, sau tăng lên 150 triệu đồng và cuối cùng chốt ở mức 170 triệu đồng/bánh.

Khánh cũng khai từng trao đổi với Thanh về việc bán số heroin trên cho khách Trung Quốc và yêu cầu đưa người sang Hạ Long để trực tiếp giao dịch.

Quang cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo.

Tối 17/4/2025, nhóm của Khánh đi 2 xe ôtô đến hẹn gặp người mua tại khu vực cổng Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy để giao dịch ma túy. Lúc này trên xe của Khánh ngoài số ma túy, còn có khẩu súng AK và một quả lựu đạn nhưng không có kíp và thuốc nổ bên trong.

Đến điểm hẹn, cả nhóm thấy Thanh đã đến trước, đang ngồi đợi. Đằng đến gặp và hỏi Thanh về số tiền mua ma túy thì Thanh bảo đã chuẩn bị tiền đủ và đang để trên xe, yêu cầu được xem số lượng ma túy để hai bên cùng giao dịch.

“Bị cáo nhìn qua cửa kính phụ thấy Thanh ngồi hàng ghế dưới phía sau ghế lái. Bị cáo đưa hàng cho Đằng để Thanh kiểm tra rồi họ chuyển 2,7 tỷ đồng”, Khánh khai tại tòa. Sau khi “chốt” việc mua bán, nhóm của Khánh chuyển đủ 16 bánh heroin lên xe của Đằng để hắn quay trở lại địa điểm giao dịch mà hai bên đã thống nhất.

Trong lúc di chuyển và việc giao dịch chưa hoàn tất, Khánh nhìn qua gương chiếu hậu của xe thấy Hải bị nhóm người lạ mặt lao đến khống chế nên nghĩ là Thanh cho người đến “cướp hàng” và uy hiếp Hải nên cho xe quay đầu lại.

Khi đến nơi, Khánh thấy nhóm người lao ra nên lấy súng AK lên đạn bắn 2 phát chỉ thiên với mục đích để nhóm người lạ thả Hải ra. Sau đó một chiếc ô tô khác lao đến nên Khánh lấy đầu súng chọc vào cửa kính sau của xe thì nghe thấy tiếng nổ phát ra từ khẩu súng và bản thân không nghĩ việc nổ súng khiến một cán bộ công an trúng đạn, hy sinh.

Chiếc xe của lực lượng công an bố trí bị Khánh bắn hư hỏng.

“Bị cáo không biết, trong tình trạng đấy đang hỗn loạn cùng với tâm trạng hoảng loạn do nhìn thấy nhiều người”, Khánh khai tại tòa.

Khánh khai thêm, sau đó bị cáo tiếp tục điều khiển ô tô đuổi theo xe bán tải đang chở Hà Thương Hải bị áp giải đi vì coi Hải là “anh em kết nghĩa” muốn giải cứu cũng như muốn biết nhóm người bắt Hải là ai.

Vứt lại ô tô, gọi bạn gái hỗ trợ

Khai về quá trình bỏ trốn, Khánh cho biết sau khi rời hiện trường đã lái xe trên Quốc lộ 18 hướng về trạm thu phí Đại Yên phường Tuần Châu (phường Đại Yên, TP Hạ Long cũ), Khải khai đi đúng tốc độ 60km/h vì sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra nếu đi quá nhanh.

Khi đến khu vực phường Tuần Châu, cả súng và xe của Khánh đều bị lỗi kỹ thuật, không thể tiếp tục sử dụng nên Khánh phải bỏ lại xe cùng khẩu súng AK tại khu vực này rồi đi bộ ra cổng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh để thuê taxi chở đến khu vực đồi thông Yên Lập thuộc phường Minh Thành hòng bỏ trốn.

Trong lúc bỏ trốn, Khánh liên lạc với đồng bọn để di chuyển về hướng Mạo Khê, Đông Triều. Khoảng 21h cùng ngày, sau khi Khánh bỏ trốn đến khu vực đồi thông Yên Lập, Khánh gọi cho bạn không được nên đã liên lạc với Triệu Thị Hoài Thương (bạn gái của Khánh) và Triệu Thị Hiền (bạn gái bị cáo Hà Thương Hải) để Thương đặt cho một xe taxi và đón ở đầu đường Quốc lộ 18A thuộc tỉnh Bắc Ninh, đồng thời nhờ Hiền tìm cách liên lạc với Phùng Thị Kim Oanh, để nhờ lo chỗ trốn.

Thời điểm này, Hiền và Thương đã biết việc Khánh, Hải thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người nhưng vẫn cố gắng tìm cách đặt xe để giúp Khánh bỏ trốn. Sau nhiều lần liên lạc, đặt xe sau đó lại hủy, Khánh lên được xe để trốn về Phú Thọ. Khi đang tiếp tục di chuyển về Thanh Hóa thì Khánh bị công an phát hiện và bắt giữ.

Bị cáo Triệu Thị Hoài Thương (bạn gái của Khánh) bị cáo buộc giúp đỡ Khánh tìm cách bỏ trốn sau khi gây án.

Theo cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh, ngoài 16 bánh heroin thu giữ được trên xe Ford Everest biển số 19A-634.23 do Hà Thương Hải sử dụng cơ quan điều tra khám xét tại căn hộ tại chung cư Green Bay Garden ở Quảng Ninh thu giữ thêm nhiều loại ma túy cùng 9 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 3,1kg. Khám xét phòng trọ của Khánh tại phường Việt Hưng, phát hiện một khẩu súng ngắn quân dụng, 69 viên đạn, linh kiện súng bắn đạn ghém, dây cháy chậm và 10 kíp mìn.

Mở rộng điều tra, ngày 1/5/2025, lực lượng chức năng khám xét nơi Dương Tiến Tú cất giấu ma túy tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, thu giữ thêm 13 bánh heroin với tổng khối lượng gần 4,5kg.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thu giữ tổng cộng 40 bánh heroin đồng thời khởi tố vụ án, bị can và tạm giữ 19 bị can về các tội danh: Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Che giấu tội phạm và một số tội danh khác theo quy định của Bộ luật Hình sự.