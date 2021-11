3 nghệ thuật chi tiêu của người Nhật giúp họ càng giàu hơn

1. Chọn sống trong những căn hộ chung cư

Nhiều người thường có câu hỏi: "Nhật Bản đất ít, người đông. Tại sao người nghèo lại có thể sống trong những ngôi nhà biệt lập? Trong bộ truyện tranh nổi tiếng thì gia đình Nobita cũng đều là những gia đình lao động bình thường, vậy tại sao họ lại sống ở trong những ngôi nhà biệt lập?"

Thắc mắc này không sai. Nhưng điều này có lý do của nó. Vì tại các thành phố lớn như Tokyo thì đã không thể xây được biệt thự vì đã đầy nhà cao tầng. Trong khi đó, các căn chung cư đều còn rất mới, có hệ thống an ninh và bảo vệ tài sản rất an toàn, nhiều tiện nghi lại thuận tiện đi lại. Chính vì thế, những người giàu có đều lựa chọn sống trong những căn chung cư cao cấp.

Ngược lại, những gia đình có thu nhập thấp thường sống trong những ngôi nhà mặt đất ở ngoại thành hoặc vùng quê. Đó là những căn nhà được truyền theo thế hệ, giúp tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Những người có giàu có tại Nhật Bản đều lựa chọn sống trong những căn chung cư cao cấp.

Những gia đình có thu nhập thấp thường sống trong những ngôi nhà mặt đất ở ngoại thành hoặc vùng quê.

2. Mua sắm có ý thức, tiền sắp xếp theo loại và cùng chiều

Người Nhật vốn nổi tiếng vì sự ngăn nắp nhưng người giàu ở Nhật Bản còn ngăn nắp hơn nhiều. Bằng chứng là các tờ tiền của họ luôn được xếp gọn gàng theo loại và cùng chiều ở trong ví để dễ dàng quản lý và chi tiêu. Cách sắp xếp này giúp chủ nhân biết được họ đang có bao nhiêu tiền và đã chi tiêu hết bao nhiêu.

Khi phụ nữ Nhật Bản đi mua sắm ở siêu thị, họ thường chỉ lấy những thứ mình cần rồi ra quầy thanh toán ngay lập tức. Họ không thích đi dạo ngắm nghía các kệ hàng vì hành động đó có thể dẫn tới việc mua sắm không theo kiểm soát khiến tốn nhiều tiền hơn.

Ngoài ra, đối với các gia đình ở Nhật thì họ cũng quan niệm rằng giải trí không phải là khoản chi tiêu thiết yếu. Do đó, trong danh sách chi tiêu của các gia đình Nhật Bản, khoản này thường chiếm dưới 10% thu nhập để đề cao sự tiết kiệm tối đa.

3. Chuộng dùng hàng nội địa vì giá rẻ và không mất thuế

Người giàu ở Nhật Bản cũng thích sử dụng các mặt hàng nội địa hơn là các sản phẩm thuộc thương hiệu nhập khẩu. Đơn giản vì đồ Nhật đã rất chất lượng, trong khi đó hàng nhập khẩu lại có giá thành cao hơn nhiều. Hơn nữa, cách mua sắm này của người Nhật cũng là để thể hiện sự yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm của một công dân.

Theo aboluowang