Năm 2025 là chứng kiến sự sụt giảm về doanh thu phòng vé của màn ảnh Hoa ngữ. Khán giả cũng không còn mặn mà với thể loại phim truyền hình truyền thống mà đổ xô đi xem phim ngắn. Bên cạnh đó, 2025 cũng là năm nhiều ngôi sao gục ngã như Na Nhĩ Na Thiến, Lý Minh Đức và Triệu Anh Tử.

Lý Minh Đức khiến cả giới giải trí chấn động

Hồi tháng 1, nam diễn viên Lý Minh Đức đột ngột livestream tố cáo đoàn phim T am nhân hành đối xử bất công, để anh chịu lạnh chịu đói trong quá trình quay phim. Sau khi Lý Minh Đức kể khổ trên mạng xã hội, tiết lộ các thông tin hậu trường, nhờ đó anh thu về hàng tỷ đồng tiền ủng hộ của khán giả.

Tuy nhiên, sau đó đoàn phim đã tung các bằng chứng chứng minh Lý Minh Đức có vấn đề về tâm lý, cách hành xử ngông nghênh, từng phá hoại nhiều cơ sở vật chất của đoàn phim.

Lý Minh Đức bịa đặt thông tin đoàn phim đối xử bất công.

Đến tháng 6, Lý Minh Đức bị một biên kịch tố cáo cố ý đã đập phá xe Mercedes-Benz khi đang trong tình trạng say rượu. Nam diễn viên thừa nhận sai phạm, cam kết bồi thường và đã ký biên bản hòa giải với chủ xe. Tuy nhiên, khi nhận bảng chi phí sửa chữa chi tiết hết 90.000 NDT (hơn 320 triệu đồng), Lý Minh Đức lại lật lọng. Cuối cùng, nam diễn viên bị phạt giam giữ 6 tháng và bồi thường dân sự 200.000 NDT (khoảng 730 triệu đồng).

Theo QQ , hiện tại danh tiếng trong giới giải trí của Lý Minh Đức không tốt, là người hành xử thô lỗ, bịa đặt thông tin kích động cư dân mạng nên các đoàn phim không muốn mời anh tham gia. Bên cạnh đó, Lý Minh Đức còn từng ngồi tù, vì vậy con đường diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1996 đã chấm dứt.

Lý Minh Đức vướng vòng lao lý vì thói hành xử ngang ngược.

Mỹ nữ Phong thần bị xóa sổ vì lợi dụng quan hệ hưởng đặc quyền

Hồi tháng 6, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã xóa video nữ diễn viên Na Nhĩ Na Thiến chúc các sĩ tử một mùa thi tốt nghiệp cấp ba và vào đại học thành công. Bên cạnh đó, trang website của Nhật báo Nhân Dâ n - cơ quan ngôn luận có sức ảnh hưởng bậc nhất cũng đã xóa bài đăng về ngôi sao Phong Thần 2 . Loạt hành động này được cho là dấu hiệu phong sát Na Nhĩ Na Thiến sau những lùm xùm về việc thi đại học của nữ nghệ sĩ.

Na Nhĩ Na Thiến sinh năm 1989 bị tố cáo đã lạm dụng mối quan hệ của gia đình, có hành vi vi phạm pháp luật cản trở sự công bằng trong giáo dục. Nữ diễn viên vốn có nguyên quán tại Nội Mông, Trung Quốc, nhưng thực tế cô sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, được học tại ngôi trường trung học tốt nhất thủ đô. Đến khi thi đại học, Na Nhĩ Na Thiến lại trở về quê nhà để đăng ký thi, qua đó lợi dụng suất ưu tiên dành cho thí sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn ở khu vực Nội Mông để vào đại học.

Na Nhĩ Na Thiến bị tẩy chay vì gian lận thi cử.

Yêu cầu của suất học này là sau khi tốt nghiệp, sinh viên phải trở về đơn vị được phân công phục vụ quê hương trong khoảng thời gian quy định. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, nữ diễn viên đã du học tại Na Uy. Đến năm 2018, Na Nhĩ Na Thiến bước chân vào giới giải trí, không hề quay lại Nội Mông.

Mặt khác, bản thân Na Nhĩ Na Thiến còn thừa nhận việc phá vỡ hợp đồng với đơn vị công tác, trực tiếp để lộ ra việc bản thân đã vi phạm quy chế thi tuyển sinh. Chính vì vậy, danh tiếng nữ diễn viên sụp đổ nghiêm trọng, để đảm bảo tính công bằng trong thi cử, nhiều người yêu cầu điều tra gia thế của Na Nhĩ Na Thiến. Theo Sohu , cha của nữ diễn viên từng là quản lý cấp cao của đài truyền hình CCTV, mẹ của cô cũng dùng cách tương tự để vào học đại học.

Theo 163, Na Nhĩ Na Thiến là ngôi sao mới nhưng những dự án cô tham gia đều là bom tấn với kinh phí sản xuất lớn như Phong Thần 2, Quả vải Trường An . Hiện tại, Na Nhĩ Na Thiến đã bị xóa khỏi danh sách diễn viên của phim Tiêu Nhân (Người vận chuyển) do Ngô Kinh và Lý Liên Kiệt đóng chính. Cô cũng biến mất khỏi giới giải trí từ tháng 6.

Từ một ngôi sao đang lên, được khen là "nữ tướng màn ảnh", cô mất hết sự nghiệp.

Triệu Anh Tử tỏ tình với tất cả sao nam

Nữ diễn viên Triệu Anh Tử, từng được khán giả biết tới qua các tác phẩm như Thần điêu đại hiệp (2014), Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyện, Trường An Nặc, Lưu ly, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Tân tuyệt đại song kiêu (2020), Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ (2019)...

Tuy nhiên, dù đã tham gia nhiều dự án, Triệu Anh Tử vẫn chỉ được giao vai phụ. Vì vậy, để thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng, nữ diễn viên đã tự mở các chương trình phát sóng trực tiếp trên MXH. Sau đó, cô liên tiếp bày tỏ tình cảm với các nghệ sĩ nam như Thành Nghị, Trần Hiểu. Triệu Anh Tử còn bịa đặt thông tin nam nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn là Cha Eun Woo hẹn hò với bạn thân của cô, thậm chí còn chi hàng chục triệu won để mua quà tặng. Những tin tức này bùng nổ khắp MXH khiến công ty quản lý của Cha Eun Woo phải lên tiếng phủ nhận.

Triệu Anh Tử bịa đặt tin đồn tình ái với các sao nam. Cô từng gây phẫn nộ khi cố tình chặn đường để tiếp cận tài tử Tom Cruise tại LHP Cannes.

Triệu Anh Tử bị chỉ trích đang lợi dụng danh tiếng của các bạn diễn nam để gây chú ý vì hiện tại cô không được các nhà sản xuất giao vai diễn. Hành động của Triệu Anh Tử lại khiến nhiều người phản cảm, những phát ngôn của nữ diễn viên gây ảnh hưởng tới uy tín và danh tiếng của người khác, do đó không ít khán giả yêu cầu cấm sóng Triệu Anh Tử, xóa bỏ tài khoản MXH của cô vì vi phạm quy định về trật tự công cộng trên không gian mạng.

Thời gian qua, Triệu Anh Tử đã im lặng, không còn xuất hiện trước truyền thông. Có thông tin cô đã bị các nhà sản xuất phim đưa vào danh sách đen.