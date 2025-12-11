Tiếu Văn Vũ là cái tên đang hot trên màn ảnh phim ngắn Hoa ngữ, ghi dấu ấn với khán giả qua những bộ phim như Cát Tinh Cao Chiếu, Liệp Tâm, Phản Công Đi Con Trai…Với chiều cao 1m87, mỹ nam sinh năm 2004 thường được chọn mặt gửi vàng cho vai diễn tổng tài trên màn ảnh. Thế nhưng ngoài đời, Tiếu Văn Vũ lại phải chật vật vì bị đoàn phim Chim Trong Hậu Cung nợ lương suốt nửa năm trời. Mới đây, mỹ nam gen Z đã phải đăng đàn đòi tiền lương, khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Tiếu Văn Vũ là một trong những mỹ nam hàng đầu giới phim ngắn hiện nay.

Được biết, Tiếu Văn Vũ là nam chính của Chim Trong Hậu Cung, đồng thời cũng là gương mặt "gánh phim" cho tác phẩm này. Ấy thế mà, mỹ nam vẫn bị đoàn phim nợ lương lâu đến vậy, thật khó mà hình dung được các diễn viên có địa vị thấp hơn sẽ phải chịu ấm ức thế nào. Đến khi vụ việc lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội, vị đạo diễn và nhà sản xuất đã mất liên lạc nửa năm mới chịu ra mặt và thanh toán "tiền tươi thóc thật" cho Tiếu Văn Vũ.

Nam diễn viên cho biết: "Bình thường tôi sẽ không thúc giục thế này đâu nhưng nửa năm rồi mà lương vẫn chưa về, tôi cũng đâu còn cách nào khác. Cảm ơn mọi người đã giúp culi phim ngắn như tôi đòi tiền lương, cuối cùng thì cũng có thể đón năm mới yên ổn rồi". Từ câu chuyện của Tiếu Văn Vũ, dân tình bắt đầu đặt câu hỏi về quyền lợi của các diễn viên trong ngành sản xuất phim ngắn.

Tiếu Văn Vũ tự nhận là "culi phim ngắn".

Trang QQ cho biết, hơn 70% dự án phim ngắn hiện nay được chọn diễn viên dựa vào các mối quan hệ quen biết, các diễn viên thường không có hợp đồng chính quy để đảm bảo quyền lợi. Khi có những tranh chấp về tiền bạc, họ sẽ rơi vào thế bí vì chủ thể chịu trách nhiệm không rõ ràng, khó khăn trong việc xác định pháp lý và chi phí kiện tụng để đảm bảo quyền lợi của bản thân quá cao. Việc Tiếu Văn Vũ đăng đàn đòi lương chỉ là một hành bất đắc dĩ và may mắn thành công, trong khi rất nhiều người bế tắc khi nỗ lực đòi quyền lợi mình nên được hưởng.

Hầu hết các diễn viên phim ngắn không có hợp đồng đảm bảo quyền lợi đầy đủ.

Trang QQ chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, ngành sản xuất phim ngắn đang phát triển mạnh mẽ. Thế nhưng, các nền tảng nắm trong tay phần lớn doanh thu và chi phí quảng bá, thu hút lượng truy cập "ngốn" tới hơn 80% tổng ngân sách dự án. Để cắt giảm chi phí, các công ty sản xuất phim ngắn chọn cách "hi sinh" dàn diễn viên.

Kết quả, các diễn viên phim ngắn được kỳ vọng "gánh phim" như những ngôi sao lưu lượng nhưng lại chỉ được hưởng đãi ngộ như những diễn viên hạng chót. Danh tiếng của họ không đủ vững chắc để đàm phản với phía ekip đoàn phim, chẳng thể chống lại được quy tắc ngầm của giới phim ngắn.

Netizen đều hi vọng góc tối của ngành sản xuất phim ngắn sẽ sớm được xử lý, tránh để Cbiz có nhiều trường hợp như Tiếu Văn Vũ, khổ sở đủ đường vì bị nợ lương dài hạn.

Hóa ra giới phim ngắn lại có nhiều góc khuất đến vậy.

Nguồn: QQ