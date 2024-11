3 mỹ nhân VTV tuổi Thìn đều lận đận chung một điểm

Đây đều là những nghệ sĩ tuổi Thìn được khán giả yêu thích qua loạt phim truyền hình ấn tượng. Cả 3 đều sinh năm 1988 (Mậu Thìn) và liên tục gây bão mạng xã hội bởi những chuyện yêu đương lùm xùm.

Thu Quỳnh sinh năm 1988, cô được khán giả nhớ đến qua hàng loạt phim giờ vàng ăn khách như Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con, Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân. Cô là diễn viên của nhà hát Tuổi Trẻ.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Thu Quỳnh gắn liền với loạt vai đầy biến hóa trong phim VTV, được nhắc đến nhiều nhất là vai My Sói ở dự án Quỳnh búp bê. Không chỉ xinh đẹp, My Sói còn độc ác, thâm hiểm và là nỗi khiếp sợ của các cô gái cùng ở "động quỷ".

Mặc dù vai diễn này thành công nhưng chính Thu Quỳnh cũng thú nhận là nó gây ám ảnh cho cô.

"Sau 7 tháng quay, vai My Sói đã ám ảnh tôi. Bởi vai diễn quá khắc nghiệt, người phụ nữ My Sói ấy quá khắc nghiệt. Thực sự, tôi không muốn sống khắc nghiệt như thế, lúc nào cũng gây cảm giác mệt mỏi. Để thoát ra khỏi My Sói cũng là quá trình khá là mệt với tôi. Tôi không muốn đóng đinh mình với một vai dạng cụ thể nào", Thu Quỳnh cho biết thêm.

Năm 2014, Thu Quỳnh kết hôn cùng Chí Nhân nhưng đã ly hôn sau đó không lâu. Cả hai có 1 con trai. Hiện tại, con trai của Thu Quỳnh đã được 10 tuổi. Năm 2024, Thu Quỳnh sinh em bé thứ 2 nhưng không công bố thông tin về cha của con mình.

Sau khi sinh con, Thu Quỳnh nhanh chóng trở lại với công việc. Hồi tháng 8/2024, cô tham gia buổi tuyển chọn cho khóa đào tạo diễn viên truyền hình được tổ chức tại Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC). Sự kiện thu hút khoảng 200 thí sinh, những bạn trẻ đam mê nghệ thuật, đến tham gia và thể hiện tài năng với mong muốn được chọn vào khóa đào tạo diễn xuất quy mô và bài bản nhất của VTV trong những năm gần đây.

Không chỉ nhanh chóng lấy lại vóc dáng, Thu Quỳnh còn thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm trong quá trình tuyển sinh. Cô nhiệt tình hỗ trợ và động viên các thí sinh, giúp họ tự tin hoàn thành phần thi của mình. Đồng thời, nữ diễn viên cũng chia sẻ nhiều lời khuyên và định hướng cho các bạn trẻ phát huy khả năng diễn xuất.

Quỳnh Nga

Quỳnh Nga cũng sinh năm 1988, tuổi rồng (Mậu Thìn) và từng góp mặt trong phim truyền hình Về nhà đi con. Quỳnh Nga từng đổ vỡ hôn nhân và hiện đang vướng tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Việt Anh.

Năm 2023, Quỳnh Nga tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và bị loại đầy tiếc nuối. Sau đó, cô nhận vé vớt để vào Chung kết trình diễn thêm lần nữa. Quỳnh Nga được đánh giá cao bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng khả năng vũ đạo tốt.

Trong thời điểm thi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, cô không nhận lời đóng phim vì muốn dành toàn bộ thời gian cho các màn trình diễn.

Gần đây, Quỳnh Nga tiếp tục tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2024. Quỳnh Nga bày tỏ cô đến với Bước nhảy hoàn vũ, ngoài việc để thử thách bản thân, thì cũng muốn mang một nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho những chị em ở ngoài kia, vì Quỳnh Nga chính là thí sinh... lớn tuổi nhất cuộc thi năm nay. Nhân nói chuyện tuổi tác, nữ diễn viên cũng chia sẻ về nhiều dự định trong tương lai, khi tự nhận bản thân không còn trẻ nữa.

Đáng chú ý, nữ điễn viên còn chia sẻ ý định trữ đông trứng để có thể tự sinh con. "Tôi cũng đang nghiên cứu dịch vụ trữ đông trứng, nhưng muốn làm dịch vụ đó thì phải nghỉ hoạt động mạnh một thời gian, nên có lẽ cũng để sang năm", Quỳnh Nga bày tỏ.

Thanh Hương

Giống như Thu Quỳnh hay Quỳnh Nga, Thanh Hương cũng là quý cô tuổi rồng (1988). Thanh Hương từng đóng một số phim như Người phán xử, Quỳnh búp bê, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Người một nhà.

Thanh Hương sở hữu gương mặt sắc nét, phong cách thời trang nóng bỏng. Cô từng giành giải Á khôi cuộc thi Hoa khôi Hải Dương 2006. Ngoài ra, Thanh Hương cũng từng nhận giải Quán quân cuộc thi Trời sinh một cặp mùa 3, đồng thời phát hành một số sản phẩm âm nhạc. Hiện cô đang là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Vào tháng 3/2024, Thanh Hương xác nhận đã chia tay chồng sau 10 năm chung sống. Thanh Hương chia sẻ, cô đang ở cùng bố mẹ ruột và 2 con gái tại chung cư ở Hà Nội. Những lúc Thanh Hương đi quay phim, ông bà sẽ hỗ trợ cô chăm sóc các con.

Khi được hỏi về chuyện có phải là ngôi sao của Nhà hát Kịch Hà Nội hay không, trả lời trên báo Dân Trí vào tháng 11/2024, Thanh Hương nói không dám nhận mình là ngôi sao.

"Điều tôi quan tâm là vai diễn của mình có để lại ấn tượng đối với khán giả không. Có những người không phải ngôi sao nhưng họ có những vai diễn để đời, điều này đáng quý hơn. Tôi may mắn được giao vai chính trong một số phim và kịch bản của phim đã hay sẵn rồi nên bản thân có đất diễn. Cũng phải nói, tuyến chính đa số là những vai diễn rất hay, là trung tâm của vũ trụ, nơi gửi gắm thông điệp của đạo diễn, biên kịch. Vì thế, người diễn viên được giao vai chính sẽ có nơi để thể hiện tài năng và có nhiều góc để đi theo diễn biến tâm lý của mình", Thanh Hương nói thêm với báo Dân Trí.