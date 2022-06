3 mỹ nhân Hàn đóng cả phụ huynh lẫn học sinh ở cùng một phim: Ai cũng xuất sắc ngoại trừ cô số 2

Các nữ diễn viên Hàn thường rất chăm chút cho vẻ bề ngoài, chính bởi vậy ai trông cũng trẻ trung hơn tuổi thật của mình. Vẻ ngoài này cộng thêm công nghệ hóa trang đỉnh cao, các nữ diễn viên Hàn có thể tự tin đảm nhận cả vai nữ sinh lẫn phụ huynh trong cùng một bộ phim.

Trong bộ phim Go Back Couple ra mắt năm 2017, thánh hack tuổi Jang Nara một lúc đảm nhận cả vai Ma Jin Joo phiên bản 38 lẫn 20 tuổi. Khi là một mẹ bỉm cả ngày đầu bù tóc rối, khổ sở đến mức trầm cảm vì chồng con, khi là cô sinh viên xinh đẹp, nổi bật nhất nhì trường đại học, ở phiên bản nào, Jang Nara cũng nhập vai cực ngọt. Vốn là thánh hack tuổi xứ Hàn, thời điểm đóng bộ phim này, Jang Nara đã 36 tuổi nhưng việc đóng vai sinh viên không hề gây khó khăn gì cho cô. Thậm chí nhìn cô ở phiên bản 20 còn hợp lý hơn mẹ bỉm 38 tuổi.

Khi làm mẹ bỉm...

Lúc là nữ sinh

Ở phiên bản nào thì Jang Nara cũng thể hiện rất tốt

Trong Go Back Couple, Jang Nara vào vai một mẹ bỉm khổ sở vì người chồng vô tâm. Sau khi ly hôn, cô và chồng cũ bất ngờ bị xuyên không về thời còn là sinh viên, đúng ngày mà hai người gặp nhau lần đầu. Họ cố gắng để không lặp lại quá khứ vì quá chán ghét đối phương và cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt.

Trong bộ phim Was It Love ra mắt năm 2020, "mợ ngố" Song Ji Hyo vào vai Noh Ae Jeong, một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ đã nuôi con mười bốn năm và cũng là một nhà sản xuất phim đầy nhiệt huyết. Khác với hình ảnh bà mẹ kiên cường, độc lập, giai đoạn còn là một sinh viên Đại học Hankuk, Noh Ae Jeong lại là một nữ sinh trẻ trung với những ước mơ cực lớn. Không thể phủ nhận vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của mợ ngố nhưng vẫn phải khẳng định, mợ ngố có một màn "cưa sừng" không thành công cho lắm khi ở phiên bản nữ sinh, cô không khác nhiều so với phiên bản phụ huynh.

3. Kim Tae Hee

Là một trong số những biểu tượng nhan sắc màn ảnh, Kim Tae Hee không gặp khó khăn gì khi phải đóng cả hai giai đoạn cuộc đời nhân vật trong Hi Bye Mama, lúc là một cô nữ sinh xinh đẹp, nổi bật, khi lại làm bà mẹ ma không thể chạm vào con gái mình. Đây là bộ phim được ghi hình ở thời điểm Kim Tae Hee đã thực sự là một bà mẹ ngoài đời, chính bởi vậy việc vào vai một người mẹ trên phim trở nên đơn giản hơn rất nhiều với bà xã Bi Rain.

Khi là cô nữ sinh xinh đẹp, nổi bật ở buổi tiệc định mệnh của trường...

Lúc lại là bà mẹ tội nghiệp không thể chạm vào con gái mình

Trong Hi Bye Mama, Kim Tae Hee vào vai một mẹ bầu đã mất mạng trong một vụ tai nạn, may mắn, đứa con trong bụng được cứu sống. Vì chấp niệm với chồng con, cô đã ở lại trần thế suốt nhiều năm, chứng kiến con mình từng bước lớn lên còn chồng thì vượt qua nỗi đau và tái hôn với một người phụ nữ khác. Cô không hề hay biết rằng việc cố chấp ở bên con gái đã khiến cô bé có khả năng nhìn thấy linh hồn, thậm chí còn nguy hại đến tính mạng. Sự oán hận của cô đã khiến Thần linh cảm động, cho cô tái sinh trong 49 ngày và phải làm một nhiệm vụ, rằng lấy lại vị thế của mình trong mắt chồng con, chỉ có như vậy cô mới có thể tái sinh hoàn toàn.

