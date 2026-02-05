3 mẹ con tử vong trong ngôi nhà cháy ở TP.HCM: Gia đình chuẩn bị về quê ăn Tết

Thông tin về vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng ngày 5/2 tại căn nhà trong hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM khiến 3 mẹ con tử vong khiến dư luận xót xa. Danh tính các nạn nhân trong vụ cháy gồm: Bà P.T.M.L. (44 tuổi), con gái N.P.M.N. (14 tuổi) và con trai N.P.M.N. (6 tuổi).

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, theo người thân của nạn nhân, bà L. trước đây làm việc tại một công ty, sau đó nghỉ việc về nhà mở công ty kinh doanh cà phê. Chồng của nạn nhân là giảng viên một trường đại học tại TP.HCM. Sáng ngày 4/2, chồng của bà L. vừa đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng, đến đêm thì xảy ra vụ cháy.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Công an nhân dân)

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn được gia đình mua cách đây hơn 10 năm, là nhà cấp 4, diện tích khoảng hơn 30m2, vừa để ở vừa kinh doanh. Theo chia sẻ từ những người hàng xóm, chỉ còn ít ngày nữa là vợ chồng bà L. sẽ về quê chồng ở Gia Lai ăn Tết. Đôi vợ chồng cũng dự định sau Tết sẽ sửa sang lại nhà cửa vì ngôi nhà khá chật chội. Đau lòng thay, dự định chưa kịp thực hiện thì 3 mẹ con đã ra đi mãi mãi.

Trước đó, nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết, rạng sáng ngày 5/2, người dân phát hiện đám cháy phát ra từ ngôi nhà của bà L. nên đã hô hoán, tìm cách dập lửa song bất lực trước ngọn lửa quá lớn.

Vài ngày nữa, gia đình nạn nhân sẽ về quê ăn Tết, không ngờ lại xảy ra bi kịch. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 3 nạn nhân.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn thương tâm đang được điều tra, làm rõ.