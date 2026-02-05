Gần 10h ngày 5/2, Công an phường Đông Hưng Thuận vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy khiến 3 người chết trong căn nhà trên địa bàn.

Bước đầu danh tính các nạn nhân gồm: bà P.T.M.L (44 tuổi), cùng con gái N.P.M.Nh (14 tuổi, đang học lớp 8) và con trai N.P.M.Ng (6 tuổi). Tại hiện trường, thi thể chị L. và con gái được tìm thấy trong nhà vệ sinh, riêng bé trai tử vong trong phòng ngủ.

Người thân của các nạn nhân cho biết, trước đây, bà L. làm việc tại một công ty. Sau đó người phụ nữ nghỉ việc về nhà mở công ty kinh doanh cà phê, còn người chồng là giảng viên một trường đại học tại TP.HCM. Người chồng vừa đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng vào buổi sáng, đến tối, nhà xảy ra hỏa hoạn.

Căn nhà nơi xảy ra cháy loại cấp 4 nằm sâu trong hẻm 17, đường Tô Ký (dưới chân cầu Chợ Cầu) được 2 vợ chồng nạn nhân mua lại cách đây hơn 10 năm.

Người dân vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau sự việc (Ảnh: Quân)

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Minh Tuệ

Ảnh: Minh Tuệ

Bà H. (hàng xóm) cho biết, hơn 12 giờ đêm, bà đang ngủ thì nghe tiếng chuông báo cháy của khu phố vang lên dồn dập, người dân trong hẻm hô hoán nhau chạy ra. Khi chạy ra, mọi người phát hiện căn nhà của bà L.bốc cháy dữ dội.

“Thấy khói lửa bốc lên từ nhà bà L., thanh niên trong xóm huy động bình chữa cháy, tạt nước cứu hộ nhưng bất thành vì cửa rào và cửa chính đều khóa chặt nhiều lớp… Mọi nỗ lực của người dân đều chìm trong bất lực”, bà H. cho biết.

Ông M. (là người chữa cháy) cho biết, lúc mới phát hiện hỏa hoạn, tất cả mọi người đã đập cửa, la lớn gọi người bên trong nhưng không nghe tiếng trả lời. Vì căn nhà đóng kín cửa và có kết cấu nhà cấp 4 nhỏ hẹp, khói đen tỏa ra mù mịt khiến công tác ứng cứu tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi huy động tất cả bình chữa cháy cầm tay, người xách nước, người cầm xà beng định phá cửa. Nhưng cửa nhà khóa quá chặt, lửa bên trong bốc lên quá dữ dội. Con hẻm này lại nhỏ, đứng đông người là đã nghẹt cứng, khói tạt vào mặt không ai trụ nổi để áp sát. Khoảng 15 phút sau, lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt mới khống chế được ngọn lửa…” ông M. kể.

Ảnh: Quân

Ảnh: Quân

Ảnh: Quân

Một người dân gần căn nhà cháy cho biết, chỉ vài phút sau tiếng hô hoán "Cháy! Cháy rồi!" vang lên thất thanh xé tan sự tĩnh lặng của khu phố. Khi mọi người chạy ra, lửa đã liếm ra từ kẽ cửa, khói đen đặc quánh bao trùm cả một góc hẻm….Bình thường nhà này có ông chồng ngủ ở ngoài salon, nếu có ông ấy chắc đã phát hiện kịp hoặc phá tôn đưa vợ con ra ngoài.

Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, người dân sinh sống trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) nghe nhiều tiếng nổ nhỏ, kèm theo tiếng hô hoán, kêu cứu. Lúc này, mọi người chạy ra thì phát hiện căn nhà trong hẻm bốc cháy dữ dội, cửa khóa kín.

Do hẻm nhỏ, không gian chật hẹp, người dân không thể tiếp cận sâu vào bên trong để dập lửa. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc lên khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Nhận tin, công an có mặt, triển khai nhiều hướng tiếp cận, dùng vòi chuyên dụng khống chế đám cháy. Sau khi dập tắt lửa và tiếp cận bên trong, công an phát hiện 3 mẹ con bà L. tử vong.

Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.