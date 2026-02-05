Bão Penha sắp vào Biển Đông những ngày giáp Tết nguyên đán, diễn biến thế nào?

Sáng ngày 5-2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thường kỳ. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến diễn biến thời tiết, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn Hoàng Đức Cường, nhận định khoảng từ thứ Bảy đến Chủ nhật tuần này, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Sau đó khoảng hai ngày, khả năng tiếp tục có thêm đợt không khí lạnh tăng cường.



Vị trí của bão Penha thời điểm 13 giờ ngày 5-2. Ảnh: Windy.com

Các đợt không khí lạnh này sẽ tác động trên phạm vi rộng, ảnh hưởng hầu khắp cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, gây mưa, dông và làm biển động.

Về tình hình bão, hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có cơn bão số 2 hoạt động (tên quốc tế là Penha) với cường độ khoảng cấp 8. Tâm bão đang ở khu vực Trung Nam Thái Bình Dương, cách khu vực biển Đông khoảng gần 1.000-1.500 km.

Dự báo trong khoảng 48 giờ tới, bão sẽ di chuyển và có khả năng đi vào biển Đông.

Bão Penha sẽ vào Biển Đông

Tuy nhiên, khi vào biển Đông, cơn bão này nhiều khả năng sẽ suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Nguyên nhân là do trên khu vực biển Đông đang chịu tác động của hai đợt không khí lạnh, làm nhiễu động hoàn lưu của bão. Dù vậy, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh có thể gây mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển phía Tây Nam biển Đông, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và nuôi trồng thủy sản.

Liên quan đến câu hỏi về xu thế bão trong năm nay, cơ quan khí tượng nhận định, số lượng bão trên khu vực và ảnh hưởng đến nước ta trong năm nay có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm.

Dự báo số cơn bão tập trung chủ yếu trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12, với tổng số cơn thấp hơn so với các năm trước, cường độ nhìn chung không quá phức tạp.