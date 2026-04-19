Cụ Vương hàng xóm lương hưu không cao, nhà cũng chẳng rộng, nhưng ngày nào cũng hớn hở, từ đánh cờ đến chơi chim cảnh món nào cũng thạo.

Ngược lại, bà Lý đối diện, con cái đều thành đạt, điều kiện kinh tế dư dả, nhưng lúc nào cũng mặt mày ủ rũ, hết than đau lưng lại trách móc con cái không chịu về thăm.

Bạn có nhận ra không? Khi con người ta về già, ngày tháng có trôi qua êm đềm hay không, thực sự không phải do túi tiền quyết định.

Tại sao có những người già có thể sống một cuộc đời bình thường mà đầy hương vị, còn người khác lại suốt ngày than ngắn thở dài? Những người có tuổi già thư thái thường sở hữu 4 "bí mật" dưới đây:

1. Tâm rộng một tấc, bệnh lùi một trượng: Tâm thế tích cực là "thần dược"

Khi về già, điều đáng sợ nhất không phải là bệnh tật thân xác, mà là tâm lý tự làm khổ chính mình. Một vài lời bàn tán của hàng xóm cũng suy nghĩ mấy ngày. Con cái bận việc chưa kịp gọi điện liền cảm thấy bị bỏ rơi... Trạng thái này tiêu tốn năng lượng hơn bất kỳ căn bệnh nào.

Tiến sĩ Becca Levy từ Đại học Yale (Mỹ) đã thực hiện nghiên cứu kéo dài 23 năm và đưa ra kết quả kinh ngạc: Người có cái nhìn tích cực về tuổi già sống thọ hơn trung bình 7,5 năm so với người tiêu cực. Con số này thậm chí còn vượt qua hiệu quả của việc tập thể dục đều đặn (1 - 3 năm) hay kiểm soát huyết áp (4 năm).

Thái độ lạc quan giúp giảm mức protein C phản ứng (CRP) - yếu tố liên quan đến viêm mãn tính, vốn là mầm mống của các bệnh tim mạch và Alzheimer.

2. Không so bì, không đố kỵ: Biết đủ là hạnh phúc

"Người so với người chỉ có nước phát điên", câu này đặc biệt đúng với người già.

Thấy lương hưu ông Trương cao hơn mình hai triệu, đâm ra khó chịu.

Nghe con trai ông Lý lại thăng chức, về nhà nhìn con mình thấy không thuận mắt.

Xem ảnh đồng nghiệp cũ đi du lịch khắp nơi, lòng dạ bồn chồn không yên...

Sự so sánh chính là cách nhanh nhất để tiêu diệt niềm vui. Nghiên cứu tại Anh cho thấy, nhóm người già có chỉ số hạnh phúc cao nhất có tỉ lệ tử vong chỉ bằng một nửa so với nhóm thấp nhất.

Niềm vui của người khác là của họ, sự thanh thản của mình mới là của mình. Sáng đi bộ ngắm hoa, trưa sưởi nắng pha trà, tối ngủ một giấc ngon lành - không lo âu, không đỏ mắt tị hiềm, đó chính là trạng thái tốt nhất.

3. Có việc để làm: Để cuộc sống luôn tràn đầy hơi thở "nhân gian"

Khi đột ngột nghỉ hưu, sự trống trải dễ khiến con người ta nghĩ ngợi lung tung. Một nghiên cứu trên tạp chí Nature Medicine (2023) chỉ ra rằng: Người trên 65 tuổi có sở thích cá nhân sẽ có mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn và ít triệu chứng trầm cảm hơn.

Dù là chăm sóc cây cảnh, luyện chữ, học vẽ, khiêu vũ hay đơn giản là mỗi ngày đi chợ, làm việc nhà... đều khiến cuộc sống tràn đầy sức sống.

Đặc biệt, các sở thích mang tính vận động giúp duy trì khả năng hoạt động hàng ngày tốt hơn hẳn các sở thích tĩnh như xem tivi. Có việc để làm, ngày tháng sẽ không còn trống rỗng và vô vị.

4. Biết yêu thương chính mình: Bớt hy sinh mù quáng

Nhiều bậc cao niên cả đời vất vả vì gia đình, con cái. Nhưng sự hy sinh quá mức thường dẫn đến việc bạc đãi chính mình: chi tiền cho cháu không tiếc tay, nhưng mua cho mình cái áo mới lại đắn đo; con cái về thì chuẩn bị mâm cao cỗ đầy, mình ở nhà thì ăn uống qua loa.

Kiểu mẫu này nhìn thì có vẻ vô tư, nhưng thực tế lại là gánh nặng cho cả hai bên. Chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, việc mất đi vai trò xã hội khi về già dễ gây cảm giác hụt hẫng, vô giá trị. Lúc này, bạn càng cần tập trung vào chính mình.

Con cháu có phúc của con cháu, đừng quá lao tâm khổ tứ. Ở "nửa sau" của cuộc đời, người đáng được trân trọng nhất chính là bản thân bạn. Món muốn ăn đừng tiếc tiền, nơi muốn đi hãy sớm khởi hành. Chăm sóc tốt bản thân, ít tạo gánh nặng cho con cái, đó mới là nền tảng của hạnh phúc tuổi già.