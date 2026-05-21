Ở tuổi 63, bà Huang (Trung Quốc) thấy sức khỏe ngày càng suy giảm. Bởi vậy, bà quyết định thay đổi thói quen ăn uống bao gồm bổ sung một quả trứng mỗi ngày.

Theo Aboluowang, 1 năm sau, khi đi bà Huang khám, bác sĩ ngạc nhiên khi thấy sức khỏe xương khớp cải thiện đáng kể.

Ảnh minh họa

Trứng là thực phẩm phổ biến trong bữa ăn của nhiều người. Trứng rất giàu chất dinh dưỡng, chẳng hạn như protein, vitamin và khoáng chất, là những yếu tố cần thiết để duy trì thể chất tốt.

Một số phân tích gây tranh cãi khi cho rằng ăn nhiều trứng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch do hàm lượng cholesterol cao trong trứng. Tuy nhiên, ăn trứng ở mức độ vừa phải (chẳng hạn như một quả mỗi ngày) sẽ có lợi cho sức khỏe.

Những lợi ích sức khỏe của trứng:

-Tăng khối lượng cơ

Theo thông tin đăng trên trang verywellhealth , cơ thể cần protein trong chế độ ăn uống để xây dựng và duy trì khối lượng cơ. Trứng rất giàu protein, axit amin, cholin, selen, vitamin B… Tăng lượng protein hấp thụ từ trứng, đặc biệt là trứng nguyên quả, có thể làm tăng khối lượng cơ khi kết hợp với tập luyện sức mạnh. Tuy nhiên, hiệu quả này sẽ khác nhau tùy thuộc vào chế độ ăn uống tổng thể của cá nhân.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Trứng giàu chất chống oxy hóa, là hợp chất thực vật giúp giảm tổn thương tế bào do các phân tử không ổn định (gốc tự do) trong cơ thể gây ra. Sự dư thừa các gốc tự do có thể dẫn đến các tình trạng sức khỏe mạn tính như tiểu đường, ung thư và bệnh tim…

Áp dụng chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc các tình trạng này. Tuy nhiên, nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh tim cao, hãy trao đổi với bác sĩ trước khi bổ sung trứng vào chế độ ăn hàng ngày.

-Giảm viêm

Trứng chứa chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác giúp giảm viêm. Một số nghiên cứu cho thấy, những người ăn trứng hàng ngày có các dấu hiệu sinh học về tình trạng viêm được cải thiện (các chất chỉ ra sự hiện diện của tình trạng viêm). Hầu hết các chất dinh dưỡng trong trứng đều nằm trong lòng đỏ, vì vậy việc chỉ ăn lòng trắng trứng có thể không mang lại những lợi ích tương tự.

-Hỗ trợ giảm cân

Trứng có hàm lượng protein cao và lượng calo tương đối thấp. Ăn chế độ ăn nhiều protein có liên quan đến việc giảm cân. Trứng giàu protein nên giúp no hơn các loại thực phẩm ăn sáng khác như ngũ cốc.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ăn trứng mỗi buổi sáng có mức ghrelin (một loại hormon gây đói) thấp hơn và có xu hướng ăn ít hơn trong ngày so với những người ăn yến mạch.

-Có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ

Có những nghiên cứu trái ngược nhau về vai trò của trứng trong nguy cơ mắc bệnh tim. Một số nghiên cứu cho thấy không có mối liên hệ nào giữa việc tiêu thụ trứng và bệnh tim, ngược lại các chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác trong trứng có thể làm giảm nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe mạn tính như bệnh tim. Một phân tích tổng hợp cho thấy rằng tiêu thụ một quả trứng mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Tuy nhiên, những người có nguy cơ mắc bệnh tim cao có thể không nên ăn trứng mỗi ngày. Trong trường hợp bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên áp dụng chế độ ăn ít cholesterol, hãy hạn chế lượng trứng ăn vào.

Ảnh minh họa

Lưu ý, cách chế biến trứng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi chế biến trứng, hãy chọn dầu tốt cho tim hoặc thảo mộc, gia vị để có thêm hương vị. Không thêm chất béo bão hòa, như bơ hoặc mỡ lợn xông khói, vì những chất này có thể làm tăng mức cholesterol.

Đại học Harvard thông tin các hướng dẫn sức khỏe trước đây đề xuất một cá nhân không nên ăn quá một đến hai quả trứng mỗi tuần, vì một quả trứng có khoảng 200mg cholesterol trong khi giới hạn là 300. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi. Harvard Health cho biết: "Một người khỏe mạnh có thể không bị ảnh hưởng xấu gì khi ăn tới 7 quả trứng mỗi tuần".

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Blanca Garcia, điều quan trọng cần nhớ là mặc dù trứng rất bổ nhưng không nên tiêu thụ quá 3 quả mỗi ngày.