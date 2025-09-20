Nhiều người có thói quen biến tủ lạnh thành kho lưu trữ thực phẩm thừa. Cậy có tủ lạnh, họ không quá chú trọng việc định lượng phù hợp khi nấu ăn vì nghĩ nếu ăn không hết thì cất. Quả thật, thiết bị này giúp kéo dài thời hạn sử dụng của đồ ăn đã nấu, nhưng không phải vô hạn.

3 thực phẩm gây nguy hiểm nếu để lâu trong tủ lạnh

Thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh quá lâu dù chưa hỏng cũng có thể sản sinh những chất có hại cho cơ thể. Việc thường xuyên ăn chúng sẽ khiến sức khỏe giảm sút, phát sinh bệnh tật, đặc biệt là có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Đặc biệt, các thực phẩm sau không được để lâu trong tủ lạnh vì nguy cơ gây hại cao hơn nhiều lần. Thay vì trữ chúng trong thời gian dài, hãy cố gắng sử dụng trong ngày, càng sớm càng tốt.

Rau xào - thực phẩm không được để lâu trong tủ lạnh

Rau xào dễ sản sinh chất độc nếu trữ lâu trong tủ lạnh.(Ảnh: Sohu)

Trong bữa cơm gia đình, rau xào là món được nhiều người ưa thích vì có hương vị lôi cuốn, bổ sung nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, nếu bảo quản lâu, dù là trong tủ lạnh, trong món ăn này có thể hình thành một chất độc hại với cơ thể, đó là nitrit.

Sau khi rau được xào ở nhiệt độ cao, đặc biệt là khi bạn không ăn ngay mà bảo quản trong tủ lạnh thời gian dài, nitrat trong rau dễ phản ứng với các thành phần khác để tạo thành nitrit.

Đặc biệt, các loại rau xanh như rau chân vịt, rau cải dù là thực phẩm lành mạnh nhưng nếu xào ở nhiệt độ cao và bảo quản trong thời gian dài, hàm lượng nitrit sẽ tăng lên.

Nhiều người có thể nghĩ rằng họ có thể tiếp tục ăn rau củ còn thừa bằng cách cho vào tủ lạnh và hâm nóng lại. Trên thực tế, khi làm như vậy, bạn chẳng những không giữ được chất dinh dưỡng của rau củ mà còn làm tăng nguy cơ. Nếu rau củ xào bị đổi màu hoặc có mùi, hãy bỏ chúng ngay.

Cơm nguội để lâu rất có hại cho đường tiêu hóa

Công việc bận rộn nên nhiều người chọn cách trữ đông cơm để dùng dần. (Ảnh: Sohu)

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người thường nấu dư cơm để bảo quản, ăn nhiều bữa. Đối với nhân viên văn phòng hay bà nội trợ bận rộn, cơm đông lạnh có thể là sự lựa chọn tiện lợi, tuy nhiên không nên để quá lâu ngày.

Bạn có thể nghĩ rằng cơm được cấp đông sẽ không hỏng, nhưng trên thực tế, nếu lưu trữ trong thời gian dài, nó vẫn có thể trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn và sản sinh ra chất gây ung thư sau khi được rã đông hoặc làm nóng nhiều lần.

Theo các nghiên cứu, khi được làm lạnh hoặc đông lạnh, trong cơm sẽ phát triển loại vi khuẩn gọi là "bào tử chịu nhiệt", có khả năng chịu nhiệt độ cao rất tốt. Nếu cơm để lâu ngày được hâm nóng lại, vi khuẩn có thể giải phóng độc tố, làm tăng gánh nặng cho đường ruột. Việc ăn cơm cũ lâu dài có thể gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng.

Ngoài ra, cơm để quá lâu sẽ mất đi các vi chất dinh dưỡng quý giá và trở thành "năng lượng rỗng".

Nước sốt không phải là thứ để bao lâu cũng được

Dù để trong tủ lạnh nhưng những chai nước sốt cũng không thực sự an toàn. (Ảnh: Sohu)

Những chai nước sốt, nước tương, dầu hào, sốt salad mở nắp đã lâu là thứ thường thấy trong nhiều căn bếp gia đình. Nhiều người sắm đủ các loại gia vị nhưng ít dùng đến nên cất lâu ngày trong tủ lạnh. Họ cho rằng chúng có hàm lượng muối cao nên có thể giữ chất lượng rất lâu.

Tuy nhiên, trên thực tế, các thành phần trong nước sốt sẽ trải qua một số biến đổi hóa học sau khi mở. Đặc biệt, khi bảo quản lâu ngày, chúng có thể sinh sôi vi khuẩn và sản sinh ra các chất có hại cho cơ thể.

Lấy nước tương làm ví dụ. Mặc dù nó chứa hàm lượng muối cao, vi sinh vật sẽ sinh sôi sau khi sản phẩm tiếp xúc với không khí trong thời gian dài. Trong vòng vài tháng sau khi mở, vi khuẩn và nấm mốc có thể phát triển trong nước tương. Nếu nước sốt không được đậy kín đúng cách trong quá trình bảo quản hoặc bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp, chất lượng sẽ giảm sút hoặc thậm chí sinh ra chất gây ung thư.

Khi để lâu, các thành phần trong nước sốt có thể bị thay đổi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Để tránh tình trạng này, sau khi mở nắp, bạn nên sử dụng hết nước sốt càng sớm càng tốt, đảm bảo đóng kín và không bảo quản quá lâu, đặc biệt là nước sốt đã mở và tiếp xúc với không khí.

Để tránh tác hại, mọi người nên duy trì thói quen bảo quản thực phẩm đúng, tránh tích trữ quá nhiều, sử dụng hết càng sớm càng tốt.

(Nguồn: Sohu)