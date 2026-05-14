3 loại rau “vàng” bán đầy ở chợ Việt nên ăn nhiều vào mùa hè: Giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch cực tốt

Mỗi khi mùa hè đến, cơ thể thường đối mặt với cảm giác nóng bức, mất nước, mệt mỏi và dễ cáu gắt. Không ít người tìm đến các loại nước giải nhiệt hay thực phẩm chức năng đắt tiền mà quên mất rằng những loại rau dân dã xuất hiện đầy ngoài chợ mới chính là “bí quyết dưỡng sức” tự nhiên cho mùa hè.

Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, rau xanh đậm màu vào mùa hè thường chứa lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe tim mạch. Trong đó, rau dền, rau muống và lá khoai lang được xem là 3 loại rau rất đáng bổ sung vào thực đơn hàng tuần.

Người bị sỏi thận, bệnh gout, viêm khớp dạng thấp không nên ăn do rau dền chứa nhiều canxi và axit oxalic.

1. Rau dền - “kho canxi thực vật” cho ngày hè

Khoảng tháng 5 đến tháng 7 là thời điểm rau dền vào mùa ngon nhất. Những bó rau lá dày, thân non, khi nấu lên cho màu đỏ tím đẹp mắt luôn xuất hiện khắp các khu chợ Việt với giá rất rẻ.

Không chỉ dễ ăn, rau dền còn được xem là loại rau giàu dinh dưỡng bậc nhất mùa hè. Theo bảng thành phần thực phẩm của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, rau dền chứa nhiều canxi, sắt, vitamin K và chất xơ. Đây đều là những dưỡng chất quan trọng với sức khỏe xương khớp và hệ tim mạch.

Đặc biệt, vào mùa hè, cơ thể đổ mồ hôi nhiều khiến lượng khoáng chất thất thoát nhanh hơn bình thường. Việc ăn rau dền thường xuyên giúp bổ sung vi chất tự nhiên, hỗ trợ giảm cảm giác mệt mỏi và hạn chế tình trạng chuột rút.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia - từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống rằng, các loại rau lá xanh đậm như rau dền chứa nhiều chất chống oxy hóa và kali, có lợi cho người tăng huyết áp và người cần kiểm soát mỡ máu.

Rau dền ngon nhất khi xào nhanh trên lửa lớn với tỏi. Nhiều người thường nấu quá lâu khiến rau bị vàng và mất vị ngọt tự nhiên. Bí quyết là chỉ đảo rau khoảng 1-2 phút, nêm chút muối và nước tương nhạt là đã đủ hấp dẫn.

Lượng magie và canxi trong rau muống giúp mạch máu co giãn tốt, giảm áp lực lên hệ tim mạch dưới thời tiết oi nóng.

2. Rau muống - món ăn mùa hè giúp cơ thể nhẹ bụng

Rau muống là món ăn gần như không thể thiếu trong bữa cơm mùa hè của nhiều gia đình Việt. Đây cũng là loại rau phát triển mạnh nhất trong thời tiết nóng ẩm.

Ưu điểm lớn của rau muống là chứa hàm lượng nước cao, giàu chất xơ và vitamin nhóm B. Với những người thường xuyên đầy bụng, chán ăn hoặc ăn uống thất thường trong mùa nóng, rau muống có thể hỗ trợ tiêu hóa khá tốt.

Ngoài ra, rau muống còn chứa lượng đáng kể kali và magie - hai khoáng chất quan trọng giúp ổn định huyết áp và hỗ trợ hoạt động của tim mạch.

Các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy chế độ ăn giàu rau xanh và chất xơ có thể góp phần làm giảm cholesterol xấu trong máu. Vì vậy, những món đơn giản như rau muống luộc, rau muống xào tỏi hay nộm rau muống đều phù hợp cho thực đơn mùa hè.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nên chọn rau tươi, có cọng giòn và lá xanh tự nhiên. Rau muống cần được rửa kỹ, ngâm nước muối để hạn chế nguy cơ ký sinh trùng.

Chần hoặc luộc chín tới, ăn cả rau và uống nước luộc để bù nước, bổ sung khoáng chất mất đi qua mồ hôi.

3. Lá khoai lang - “siêu thực phẩm” từng bị bỏ quên

Trước đây, lá khoai lang thường chỉ được xem là thức ăn chăn nuôi ở nhiều vùng quê. Nhưng vài năm gần đây, loại rau này dần trở thành món ăn được nhiều người săn tìm vì giá trị dinh dưỡng cao.

Lá khoai lang chứa nhiều polyphenol, vitamin A, vitamin C và đặc biệt là kali. Đây đều là những chất có vai trò hỗ trợ chống oxy hóa và duy trì sức khỏe tim mạch.

Vào mùa hè, cơ thể rất dễ mất kali do đổ mồ hôi nhiều. Nếu không bổ sung đầy đủ, nhiều người sẽ gặp tình trạng mệt mỏi, đau cơ hoặc tụt năng lượng. Việc ăn các loại rau giàu kali như lá khoai lang giúp cơ thể cân bằng điện giải tốt hơn.

Không chỉ vậy, lá khoai lang còn chứa lượng chất xơ dồi dào, hỗ trợ giảm hấp thu cholesterol và giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Loại rau này có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào tỏi hoặc nấu canh. Khi nấu nên ưu tiên chế biến nhanh để giữ được độ giòn và dưỡng chất tự nhiên.

Mùa hè, nên ưu tiên các loại rau có tính mát, giàu nước và vitamin như rau muống, rau mồng tơi, rau dền, rau ngót, mướp đắng (khổ qua), và bầu bí để thanh nhiệt, giải độc và bù nước

Vì sao 3 loại rau này đặc biệt tốt vào mùa hè?

Điểm chung của rau dền, rau muống và lá khoai lang là đều thuộc nhóm rau lá xanh đậm, giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau càng đậm màu thường càng chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Những dưỡng chất này giúp giảm stress oxy hóa - một trong những nguyên nhân liên quan đến bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Ngoài ra, đây đều là rau đúng mùa nên có độ tươi ngon cao, ít phải bảo quản lâu và giá thành rất rẻ. So với nhiều loại thực phẩm bổ sung đắt đỏ, rau theo mùa vẫn là lựa chọn vừa kinh tế vừa lành mạnh hơn cho đa số gia đình.

Một vài lưu ý khi ăn rau mùa hè

Để tận dụng tối đa lợi ích của các loại rau mùa hè, nên ưu tiên chọn rau non, lá còn tươi và cuống giòn. Không nên mua rau đã úa vàng hoặc dập nát.

Khi chế biến, hạn chế nấu quá lâu vì nhiệt độ cao dễ làm thất thoát vitamin và khiến rau mềm nhũn, mất vị ngon tự nhiên.

Ngoài ra, các món rau mùa hè không cần nêm nếm quá đậm. Chỉ cần tỏi, chút muối hoặc nước tương nhạt là đã đủ hấp dẫn.

Dù rau xanh rất tốt cho sức khỏe, các chuyên gia vẫn khuyến cáo nên ăn đa dạng thực phẩm và kết hợp với vận động, ngủ đủ giấc để bảo vệ tim mạch hiệu quả hơn.