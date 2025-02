1. Uống bia rượu

Như chúng ta đã biết, việc uống rượu bia thường xuyên không chỉ gây hại cho gan mà còn khiến cơ thể nhanh chóng bị lão hóa, thậm chí là rút ngắn tuổi thọ.

Một nghiên cứu thông qua việc thu thập dữ liệu của hơn 107.000 người ở châu Âu cho thấy những người uống nhiều rượu mỗi ngày có có khả năng tử vong sớm hơn những người bình thường. Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra rằng trung bình những người nhập viện vì rối loạn sử dụng rượu bia bị giảm tuổi thọ tổng thể từ 24-28 năm.

Nguyên nhân được đưa ra là do những thức uống này không chỉ khiến gan bị tổn thương mà tim mạch nói chung cũng bị ảnh hưởng. Việc lạm dụng rượu bia có thể khiến nhịp tim bất thường, đột quỵ và các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra. Bên cạnh đó, loại đồ uống này cũng có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn, ngủ không đủ giấc, từ đó cơ thể lão hóa nhanh hơn, hệ miễn dịch cũng bị suy giảm theo.

2. Đồ uống tăng lực

Theo trang Eat this not that, đồ uống tăng lực thường được giới thiệu là đồ uống giúp tăng cường năng lượng. Đây cũng là loại đồ uống mà nhiều nam giới yêu thích và thường sử dụng sau khi luyện tập. Tuy nhiên, đồ uống này chứa một lượng lớn caffeine nên sẽ dễ dẫn đến mất nước và làm da bị xỉn màu. Bên cạnh đó, đồ uống tăng lực cũng chứa rất nhiều đường, có thể làm tăng căng thẳng oxy hóa trong cơ thể. Từ đó quá trình lão hoá cũng diễn ra nhanh hơn khiến làn da của nam giới trở nên nhăn nheo, chảy xệ.

3. Cà phê có đường

Cà phê vừa chứa lượng lớn caffeine, vừa có thêm đường sẽ khiến quan đến cơ thể dễ gặp tình trạng mất nước, khô da, gia tốc quá trình lão hoá.Do đó, để trì hoãn quá trình này, các chuyên gia khuyến nghị nam giới nên dùng cà phê nguyên chất, không thêm đường hoặc loại bỏ phần lớn lượng caffeine để giảm khô da, đem lại một số lợi ích cho sức khỏe.





Vậy, đồ uống nào tốt nhất cho sức khỏe của nam giới ?



Theo thời gian, cơ thể nam giới sẽ dần lão hoá, khó lấy lại được vẻ tươi trẻ như trước. Tuy nhiên kiểm soát và khống chế những dấu hiệu lão hóa của làn da là điều họ hoàn toàn có thể làm được. Việc duy trì uống 2 loại nước dưới đây cũng là cách hay giúp phái mạnh có thể áp dụng để trì hoãn lão hoá và khỏe mạnh hơn mỗi ngày:

1. Nước lọc

Không chỉ là thành phần không thể thiếu trong cơ thể, nước lọc còn có công dụng ngăn ngừa nếp nhăn, thải độc, giúp làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa lão hoá hiệu quả. Bên cạnh đó, việc cung cấp đủ nước cho cơ thể còn giúp nam giới giảm cân, cải thiện một số tình trạng bệnh. Các chuyên gia khuyên phái mạnh nên uống đủ 1,5 đến 2 lít nước/ngày để tăng cường sức khỏe và chống lão hóa da.

2. Nước dừa

Nước dừa tự nhiên giàu chất điện giải, vitamin và khoáng chất. Uống nước dừa sẽ giúp nam giới làn da của phái mạnh được cân bằng độ ẩm và tươi sáng hơn. Bên cạnh đó, đặc tính chống viêm của nước dừa cũng giúp làm dịu tình trạng kích ứng da, giảm mẩn đỏ.

Ngoài công dụng trì hoãn lão hoá cho làn da, việc uống nước dừa thường xuyên còn rất tốt cho đường ruột của nam giới. Lý do là bởi loại nước này có chứa một lượng axit lauric chuyển đổi thành monolaurin giúp kháng khuẩn, chống giun đường ruột, ký sinh trùng. Ngoài ra, nước dừa còn là thức uống thiên nhiên tốt cho gan và thận.

Loại nước này còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất có tác dụng làm mát gan, tăng cường trao đổi và chuyển hóa chất, từ đó giúp gan hoạt động tốt hơn. Nước dừa cũng được liệt vào danh sách các loại đồ uống lợi tiểu, giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh sỏi thận và làm sạch đường tiết niệu. Do đó, nam giới nên uống loại nước này để tăng cường sức khỏe và sống thọ hơn.

(Tổng hợp)