3 loại đồ uống giải nhiệt, chống nóng trong: Chị em hãy ghim ngay nếu không muốn hè này, mặt nổi đầy mụn!

Thật không ngoa khi nói rằng mùa hè chính là thiên đường của các loại trái cây. Tuy nhiên nếu để ý, bạn sẽ thấy rằng những loại quả được nhiều người yêu thích vào mùa hè lại thường gây nóng trong. Ví dụ như sầu riêng, mít và xoài xanh chẳng hạn.

Ăn "rất vào", nhưng hậu quả thường thấy chính là mụn nổi đầy mặt vì nóng trong người.

Chính vì thế, trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn 3 loại đồ uống thanh nhiệt, hạn chế nóng trong.

1. Nước rau má

Nguyên liệu: 200gr rau má, 1/2 thìa cà phê muối tinh, 800ml nước lọc.

Cách làm: Đầu tiên, bạn rửa rau má nhiều lần với nước để loại bỏ hết cát bụi và chất bẩn bám trên thân và lá rau má. Sau đó, pha 1/2 thìa cà phê muối hạt với 1 lít nước lã và ngâm khoảng 10 phút.

Ngâm xong, rửa lại với nước một lần nữa, để ráo. Cho rau má vào máy xay sinh tố cùng 800ml nước và xay nhuyễn. Lọc qua rây lọc để loại bỏ bã là xong!

2. Sữa đậu xanh

Nguyên liệu: 50gr đậu xanh nguyên vỏ, 2 nhánh lá dứa, 1 lít nước lọc, 2 quả chà là khô.

Cách làm: Đậu xanh rửa sạch, ngâm ngập trong nước khoảng 8 tiếng (qua đêm). Lá dứa rửa sạch và cắt nhỏ. Chà là bỏ hạt, cắt làm đôi. Cho tất cả các nguyên liệu đã sơ chế vào máy xay sinh tố cùng 1 lít nước, xay nhuyễn. Cuối cùng, lọc hỗn hợp thu được qua rây lọc để loại bỏ phần bã là xong!

3. Sữa rau má, đậu xanh

Nguyên liệu: 150gr rau má, 30gr đậu xanh, 10gr cùi dừa tươi, 2 quả chà là khô, 1 lít nước.

Cách làm: Sơ chế rau má và đậu xanh tương tự như cách làm nước rau má và sữa đậu xanh. Cùi dừa tươi cắt nhỏ, chà là bỏ hạt. Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Cuối cùng, lọc hỗn hợp thu được qua rây lọc là xong!

Để việc làm sữa đậu xanh và sữa đậu xanh - rau má đơn giản và nhanh gọn hơn, bạn có thể dùng máy làm sữa hạt. Sau công đoạn sơ chế, bạn chỉ cần cho đậu xanh, rau má và các nguyên liệu còn lại vào máy làm sữa hạt, bấm nút chọn chế độ sữa hạt không nấu là xong. Máy làm sữa hạt sẽ xay mịn các nguyên liệu để bạn không cần lọc bỏ phần bã như khi dùng máy xay sinh tố. Có rất nhiều thương hiệu máy làm sữa hạt uy tín trong và ngoài nước được chị em tin dùng thời gian gần đây như Phillips, Ranbem, Bear, Joyoung... Bạn có thể tìm mua các loại máy này tại các cửa hàng điện máy lớn như Điện máy Xanh, Điện máy Chợ Lớn, Nguyễn Kim... hoặc các trang TMDT như Shopee, Lazada, Tiki.

Công dụng của đậu xanh, rau má

Theo Đông y, đậu xanh và rau má đều có tính mát, đặc biệt có tác dụng trong việc thanh nhiệt, giải độc, điều hòa ngũ tạng, giảm đau sưng. Đậu xanh có vị ngọt, còn rau má lại có mùi hơi hăng.

Đậu xanh chứa một lượng dồi dào 2 hoạt chất Vitexin và Isovitexin. Hai chất này giúp chống lại tổn thương do các gốc tự do hình thành tạo nên các cơn say nắng, đột quỵ khi nhiệt độ cơ thể tăng cao đột ngột. Việc tiêu thụ đậu xanh với hàm lượng vừa phải có thể giúp cơ thể bạn chống lại chứng đột quỵ một cách hiệu quả nhờ vào đặc tính chống viêm của 2 hoạt chất trên.

Ngoài ra, đậu xanh cũng là nguồn cung cấp chất xơ cực kỳ dồi dào, là trợ thủ đắc lực cho đường ruột của bạn. Tinh bột kháng và chất xơ giúp nuôi dưỡng và hỗ trợ sự phát triển của các lợi khuẩn trong đường ruột.

Không những vậy, carbohydrat trong đậu xanh dễ tiêu hóa hơn so với các thực phẩm khác. Việc tiêu thụ đậu xanh có thể giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động "mượt mà" hơn.

Trong khi đó, rau má có chứa một lượng lớn hoạt chất Triterpenoids - có tác dụng đẩy nhanh tốc độ hồi phục, tăng các chất chống oxy hóa ở vùng da bị thương, giúp da khỏe mạnh và tăng cường lưu thông máu huyết đến vùng da đang bị tổn thương.

Ngoài ra, rau má cũng có thể giúp giảm sưng và tăng cường lưu thông máu huyết đối với những người bị bệnh về tĩnh mạch như suy tĩnh mạch (một căn bệnh gây ứ máu ở chân) chẳng hạn.

Với những thông tin và gợi ý về 3 món đồ uống thanh nhiệt này, hy vọng chị em sẽ có một làn da mướt mịn trong mùa hè này!