Kiên trì uống loại nước này hàng tuần, chẳng mấy chốc chị em sẽ sở hữu làn da "em bé" cùng cơ thể quyến rũ khiến các đấng lang quân không thể rời mắt!

Chỉ với 30 phút vào bếp và khoảng 50.000đ, chị em đã có 1 loại nước với một rổ công dụng làm đẹp từ làn da cho tới dáng vóc. Vừa nhanh, vừa rẻ, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc bạn có sẵn sàng đeo tạp dề hay không mà thôi!

Nước bí đao

Công dụng của nước bí đao

1. Hỗ trợ giảm cân

Bí đao có chứa loại enzyme rất có lợi cho sức khỏe, đồng thời còn làm tăng tốc độ trao đổi chất nên giúp các tế bào mỡ bị đốt cháy một cách tối đa, từ đó thúc đẩy quá trình giảm cân đạt hiệu quả cao.

2. Làm đẹp da

Trong hạt bí đao có chứa nhiều acid béo, đặc biệt là linoleic và oleic acid. Cả hai loại acid này đều có tác dụng tốt cho da.

Linoleic acid là một thành phần không thể thiếu để tạo nên ceramide - thành phần chính tạo nên màng dưỡng ẩm. Đây là lớp màng giúp da bạn luôn được cấp ẩm và chống lại các tác nhân xấu từ môi trường. Khi màng dưỡng ẩm không hoạt động hiệu quả thì da bạn sẽ khô, sạm đen và nổi mụn.

Cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh ra linoleic acid nên cần phải hấp thụ loại acid này từ thức ăn. Các loại thực phẩm chứ nhiều linoleic acid bao gồm hạt hướng dương, dầu mè, dầu hoa rum… Khoảng 25% trọng lượng của hạt bí đao là acid béo và chiếm phần lớn là linoleic acid.

3. Giải nhiệt

Khả năng giải nhiệt của trà bí đao có thể nói là công dụng được biết đến nhiều nhất. Trong Đông Y thì bí đao được xem là loại thuốc có tính lạnh. Thế nên uống trà bí đao sẽ giúp cơ thể giải nhiệt vào những ngày hè nóng nực.

Thế nên khi bạn muốn tìm một loại thức uống vừa giải khát lại vừa giúp giải nhiệt. Thì trà bí đao có thể là một sự lựa chọn thích hợp.

4. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Với hàm lượng kali và vitamin C cao, bí đao là một trong những thực phẩm tốt cho tim mạch. Kali hoạt động như một thuốc giãn mạch, nó có thể làm giảm sự căng thẳng trên mạch máu và động mạch của bạn. Điều này có thể giúp ngăn ngừa các tình trạng như đau tim và đột quỵ.

5. Tăng cường miễn dịch

Một tác dụng của bí đao mà bạn không thể bỏ qua chính là góp phần tăng cường hệ miễn dịch nhờ việc cung cấp hơn 19% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho cơ thể trong một khẩu phần ăn. Vitamin C có thể kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa để vô hiệu hóa các gốc tự do và ngăn ngừa sự đột biến của các tế bào khỏe mạnh.

Cách làm nước bí đao

Để làm nước bí đao, chị em cần chuẩn bị: 1 quả bí đao, 2 quả la hán, 1 bó lá dứa (khoảng 200gr), 10gr thục địa.

- Bước 1: Rửa sạch nguyên liệu, cắt bỏ 2 đầu và ruột của bí đao. Không gọt vỏ bí đao và cắt khúc nhỏ dầy khoảng 2cm. Đập nhỏ 2 quả la hán quả và cắt nhỏ thục địa. Lá dứa sau khi rửa sạch, chị em hãy bó lại thành bó nhỏ.

- Bước 2: Cho các nguyên liệu vào nồi, đổ xâm xấp nước và đun sôi trong 30 phút.

Như vậy là chị em đã hoàn thành xong ly nước bí đao rồi!