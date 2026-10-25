3 dấu hiệu nhận biết con cái chỉ đang giả vờ hiếu thảo!

Cha mẹ về già đều mong con cháu hiếu thuận. Những đứa con bất hiếu khiến cha mẹ tổn thương, nhưng những người con mang danh “hiếu thảo giả tạo” còn khiến các đấng sinh thành đau xót, lạnh lòng hơn gấp bội.

Có câu chuyện của một gia đình nọ như sau: Ba người con trai của gia đình sau khi lập nghiệp tại thành phố thì hiếm khi về thăm, thậm chí chẳng mấy khi gọi điện hỏi han bố. Họ chỉ thay phiên nhau ghé qua mỗi dịp lễ tết cốt để giữ thể diện trước lời bàn tán của xóm giềng.

Thế nhưng, thái độ của ba người con bỗng thay đổi 180 độ khi nghe tin căn nhà cũ của cha mẹ sắp nằm trong diện giải tỏa đền bù. Họ tới tấp về thăm, mang theo đủ thứ quà cáp, các con dâu tranh nhau dọn dẹp, nấu nướng. Thậm chí, cả ba còn nằng nặc đòi đón cha mẹ về phụng dưỡng. Niềm vui chưa trọn thì người bố chết lặng khi tình cờ nghe các con tính toán: Ai đón được bố mẹ thì ngôi nhà và khoản tiền đền bù béo bở sẽ thuộc về người đó. Sự “hiếu thảo” đột ngột ấy thực chất chỉ là một màn kịch vụ lợi.

Ảnh minh họa

Từ câu chuyện thực tế trên, cha mẹ có thể nhìn nhận sự chân thành của con cái qua 3 yếu tố cốt lõi:

1. Thái độ khi cha mẹ gặp biến cố Lúc cha mẹ ốm đau, cần tiền chữa trị hoặc người túc trực ngày đêm, con cái có lòng hiếu thuận thật sự sẽ không ngần ngại gánh vác viện phí và công sức chăm nom. Ngược lại, người con giả tạo sẽ viện đủ lý do bận việc, bận gia đình riêng để né tránh đóng góp, tiền không chi và người cũng chẳng thấy. Nếu một đứa con vốn vô tâm bỗng nhiên ân cần khác thường đúng vào lúc cha mẹ sắp phân chia tài sản, rất có thể đó chỉ là sự giả tạo.

2. Tính liên tục và động cơ của những lần thăm hỏi Tình cảm chân thành thể hiện qua sự quan tâm bình dị, đều đặn mỗi ngày, không phải chỉ xuất hiện khi cha mẹ mang lại giá trị vật chất nào đó. Những đứa con chỉ vồn vã khi ngửi thấy mùi lợi ích thì khi không đạt được mục đích, chúng rất dễ trở mặt thành thù.

3. Sự hiện diện của cha mẹ trong cuộc sống riêng của con Người con thật lòng luôn muốn gắn kết, chủ động đón cha mẹ cùng tham gia các hoạt động gia đình, đi du lịch hoặc trò chuyện để cha mẹ không cảm thấy cô độc. Trái lại, đứa trẻ giả dối luôn xem cha mẹ là gánh nặng, cố tình giữ khoảng cách và chỉ tìm đến khi cần lợi dụng.

Trước thực trạng này, nhiều quan điểm ứng xử được đặt ra: người chọn khởi kiện đòi tiền cấp dưỡng để tự thuê người chăm sóc; người tính chuyện vào viện dưỡng lão và ủy thác toàn bộ tài sản cho viện.

Tuy nhiên, nhìn sâu vào bản chất, sự bất hiếu của con cái nhiều khi bắt nguồn từ chính sự thiếu sót trong giáo dục gia đình. Nếu từ nhỏ trẻ không được làm gương, không được bồi đắp lòng biết ơn và sự thấu hiểu đạo lý, lớn lên chúng sẽ khó lòng xem trọng chữ hiếu.

“Trăm nết thiện, chữ hiếu đứng đầu”. Cha mẹ dù có lúc chưa hoàn hảo nhưng công ơn sinh thành, dưỡng dục là điều không gì bù đắp nổi. Chữ hiếu chân thật phải xuất phát từ lòng biết ơn từ tận đáy lòng, chứ không phải là món hàng để đổi chác quyền lợi khi cha mẹ về già.