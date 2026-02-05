3 đám cưới của giới "tài phiệt" Ấn Độ được tổ chức tại vịnh Hạ Long

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 3-2 đến 12-2, có 3 đám cưới của các gia đình tỉ phú người Ấn Độ tổ chức chính tại Vinpearl Hạ Long, phường Bãi Cháy.

Khách mời thưởng thức bữa ăn buffet bên bờ vịnh Hạ Long

Đám cưới của cặp đôi Manisha và Karik diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 3 đến ngày 5-2) tại Vinpearl Hạ Long. Lễ cưới chính thức diễn ra vào ngày hôm nay 5-2, nhưng từ ngày 3 đến ngày 4-2, tại khu resort Vinpearl Hạ Long đã diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động, chương trình.

Theo đại diện gia đình chú rể, hơn 500 khách chính thức, trong đó có nhiều thương gia, chủ doanh nghiệp lớn tại Ấn Độ và các nước trong khu vực Đông Nam Á đã lên cùng một chuyến bay charter từ Ấn Độ đến Việt Nam ngày 3-2. Một số khách khác đi máy bay từ các nước khác đến Việt Nam.

Để phục vụ đám cưới, hai họ còn đưa cả đoàn nhạc công, vũ công, đầu bếp và thực phẩm, nguyên liệu chế biến thức ăn từ Ấn Độ sang.

Được biết, chi phí cho đám cưới này lên đến khoảng 3 triệu USD (khoảng 78,5 tỉ đồng), bao gồm kinh phí tổ chức, đi lại của khách mời, trang trí, ẩm thực...

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, sau đám cưới của cặp đôi Manisha và Karik, sẽ còn thêm 2 đám cưới của các cặp đôi thuộc giới nhà giàu Ấn Độ.

Ban nhạc được đưa từ Ấn Độ sang phục vụ đám cưới

Các đám cưới tiếp theo cũng đều kéo dài 3 ngày, trong đó đám cưới thứ 2 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9-2 và đám cưới thứ 3 được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12-2, với mỗi đám cưới đều có khoảng 500 khách mời chính thức.

Cả hai đám cưới này cũng đều được tổ chức ở địa điểm chính là Vinpearl Hạ Long, nhưng có thêm một số hoạt động ở trên tàu du lịch và trong một hang động ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh, với vịnh Hạ Long đang trở thành một trong những địa điểm được giới nhà giàu Ấn Độ lựa chọn để tổ chức các lễ cưới sang trọng.

Gần đây nhất là đám cưới của một cặp đôi gia đình tỉ phú Ấn Độ được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 20 đến ngày 23-1-2025, trên tàu du lịch vịnh Hạ Long và tại FLC Hạ Long.