Một thức uống phổ biến trong đám cưới bị nghi là nguồn lây virus Nipah trong ca nhiễm đầu tiên tại Ấn Độ

Hai điều dưỡng, gồm một nam và một nữ, hiện đang được hỗ trợ thở máy tại Bệnh viện Barasat (bang Tây Bengal, Ấn Độ) trong tình trạng nguy kịch. Mẫu xét nghiệm của họ đã được gửi tới Viện Virus học Quốc gia Ấn Độ tại Pune và kết quả xác nhận dương tính với virus Nipah vào ngày thứ Ba.

Ngay sau đó, một nhóm công tác của Sở Y tế bang đã tới làng Ghoghragachhi, thuộc khối Krishnaganj, huyện Nadia, để thu thập thêm thông tin. Tại đây, lực lượng chức năng đã truy vết được 13 trường hợp tiếp xúc gần với nữ điều dưỡng, tất cả đều từng tham dự một đám cưới gia đình tại ngôi làng này.

Theo một quan chức y tế địa phương, nữ điều dưỡng, hiện đã rơi vào trạng thái hôn mê do biến chứng thần kinh nghiêm trọng của virus Nipah, đã tới làng giáp biên giới Bangladesh để dự đám cưới gia đình vào ngày 14/12. Người này cho biết không loại trừ khả năng nữ điều dưỡng đã uống mật chà là tươi trong thời gian lưu trú tại đây.

Mật chà là tươi được xem là một loại đồ uống phổ biến tại khu vực

Sau đám cưới, cô trở về nhà ở Katwa, rồi nhanh chóng quay lại Barasat để tiếp tục làm việc tại bệnh viện. Các chuyên gia y tế nhận định có khả năng nữ điều dưỡng đã truyền virus cho đồng nghiệp nam trong quá trình cả hai cùng trực tại bệnh viện trong vài ngày, trước khi cô trở về nhà và phát bệnh.

Người dân trong làng cho biết Ghoghragachhi nằm gần khu vực Kushtia của Bangladesh, nơi mật chà là tươi được tiêu thụ rộng rãi vào mùa đông. Họ cho rằng nữ điều dưỡng và một số khách dự đám cưới khác có thể đã uống loại đồ uống này.

Giới chuyên gia cảnh báo, dù có vẻ vô hại và mang tính giải khát, mật chà là sống có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu bị dơi ăn quả làm nhiễm bẩn. Virus Nipah có thể lây từ dơi sang người thông qua loại đồ uống này. Trong tất cả các đợt bùng phát virus Nipah từng được ghi nhận tại Ấn Độ, dơi ăn quả đều được xác định là nguồn lây ban đầu.

Các thành viên trong đoàn y tế cũng đã gặp gỡ người dân địa phương để tuyên truyền nâng cao nhận thức về virus Nipah, đồng thời khuyến cáo tránh tiêu thụ mật chà là sống trong thời điểm hiện tại. Một quan chức y tế huyện cho biết 13 người từng tiếp xúc gần với nữ điều dưỡng đã được yêu cầu cách ly tại nhà trong ba ngày qua. Đến nay, chưa ai xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm, song tất cả vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.

Các nhân viên y tế tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, mặc trang phục bảo hộ trong quá trình chăm sóc một người đàn ông có triệu chứng nhiễm virus Nipah vào tháng 9/2023. Ảnh: AFP