Ít nhất 25 người, bao gồm cả du khách nước ngoài, đã thiệt mạng sau khi một đám cháy lớn bùng phát tại một câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở Goa, bang ven biển phía Tây Ấn Độ nổi tiếng với các hoạt động về đêm và du lịch. Vụ hỏa hoạn xảy ra ngay sau nửa đêm Chủ nhật (7/12) tại câu lạc bộ Birch by Romeo Lane ở làng Arpora, khu vực Bắc Goa.

Thủ hiến bang Goa, ông Pramod Sawant, cho biết hầu hết các nạn nhân tử vong là nhân viên nhà bếp của câu lạc bộ, cùng với 3 đến 4 du khách. 6 người khác bị thương và hiện đang trong tình trạng ổn định. Ông Sawant gọi đây là một "ngày rất đau buồn cho tất cả chúng tôi ở Goa".

Nhiều nhân viên mắc kẹt trong tầng hầm

Theo các quan chức cảnh sát địa phương, nguyên nhân gây cháy ban đầu được nghi ngờ là do một vụ nổ bình gas. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng nửa đêm và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ tòa nhà. Được biết, có khoảng 100 du khách đang ở khu vực sàn nhảy trên tầng một khi ngọn lửa bùng lên.

Trong cơn hỗn loạn, một số khách và nhân viên đã chạy xuống khu vực tầng hầm, nơi đặt nhà bếp, và bị mắc kẹt. Cảnh sát cho biết hầu hết các nạn nhân tử vong là do ngạt khói, chỉ có ba người chết vì bị bỏng. Đội cứu hỏa đã làm việc suốt đêm để dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân.

Những hình ảnh bên trong quán bar sau hỏa hoạn gây ám ảnh

Chính quyền địa phương ra lệnh điều tra

Sau khi đến thăm hiện trường, Thủ hiến Pramod Sawant tuyên bố câu lạc bộ đã vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Một báo cáo ban đầu của cảnh sát cho biết câu lạc bộ "không có cửa thoát hiểm khẩn cấp ở tầng trệt cũng như trên khu vực tầng lửng để sơ tán trong trường hợp khẩn cấp".

Một quan chức hội đồng làng địa phương nói rằng trước đó chính quyền đã từng ban hành lệnh phá dỡ đối với câu lạc bộ này vì không có giấy phép xây dựng hợp lệ, nhưng sau đó lệnh đã bị các quan chức cấp cao hơn thu hồi.

Thủ hiến Sawant đã ra lệnh mở cuộc điều tra tư pháp để xác định nguyên nhân chính xác của vụ cháy và trách nhiệm của các bên liên quan. Ông cam kết sẽ có "hành động nghiêm khắc nhất theo luật pháp" đối với ban quản lý câu lạc bộ và cả các quan chức địa phương đã cho phép cơ sở này hoạt động mặc dù có nhiều vi phạm về an toàn.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn, gọi vụ hỏa hoạn là "vô cùng đau buồn" và cho biết chính phủ đang cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng. Các vụ tai nạn do cháy nổ không phải là hiếm ở Ấn Độ do việc xây dựng kém, tình trạng quá tải và thiếu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn. Goa, một thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, thu hút hàng triệu du khách quốc tế và trong nước mỗi năm nhờ những bãi biển cát trắng và không khí tiệc tùng sôi động.