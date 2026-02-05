Ngày 5-2, TAND TPHCM xét xử bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980; quê Long An cũ) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



Theo cáo buộc, với tư cách là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát, bị cáo đã thực hiện những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tiền hơn 365 tỉ đồng.

Thủ đoạn của bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc không chỉ lừa khách hàng một lần mà còn liên tục "bán đứng" họ để thu lợi bất chính nhiều lần trên cùng một tài sản

Vẽ dự án "ma"

Từ khoảng tháng 12-2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc bắt đầu thực hiện hành vi gian dối thông qua việc nhận chuyển nhượng các thửa đất nông nghiệp hoặc đất trồng cây lâu năm tại khu vực quận 9 và quận Thủ Đức trước đây.

Dù chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, chưa lập hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay xin phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật, người này đã tự ý thuê người vẽ sơ đồ phân lô, đặt tên cho các dự án như Khu dân cư Linh Xuân, Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 và các khu dân cư Nguyễn Xiển 1, 2, 3…

Bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc tại toà

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về quyền sử dụng đất và pháp lý của các dự án không có thật, bị cáo đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng để nhận tiền của rất nhiều khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 192 tỉ đồng của 82 bị hại.

"Bán đứng" khách hàng

Bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc còn thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với những thủ đoạn hết sức tinh vi.

Sau khi đã nhận tiền đặt cọc hoặc tiền thanh toán từ khách hàng, bị cáo không thực hiện các thủ tục tách thửa để bàn giao đất như cam kết. Thay vào đó, âm thầm thực hiện các giao dịch khác trên chính các thửa đất này.

Cụ thể, bị cáo thế chấp các thửa đất vào ngân hàng để vay những khoản tiền lớn (lên đến hàng trăm tỉ đồng). Ngoài ra, chuyển nhượng các thửa đất cho người khác dù trước đó đã bán cho khách hàng.



Hành vi này đã giúp Phúc chiếm đoạt thêm hơn 173 tỉ đồng của 82 bị hại.

Đông đảo bị hại đến toà

Cáo trạng kết luận hành vi của Huỳnh Thị Hạnh Phúc là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Bị cáo bị truy tố theo Khoản 4 Điều 174 và Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân.

Liên quan đến vụ án, một số công ty môi giới bất động sản như Công ty Thiên Ân Phát (do chính Phúc làm Tổng giám đốc), Công ty Đại Phúc Land, Công ty Phú Thành... cũng đã tham gia vào việc quảng bá và thu tiền từ khách hàng… Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đại diện các công ty này chỉ làm dịch vụ theo hợp đồng và không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài 2 ngày để xem xét kỹ lưỡng các tình tiết và đảm bảo quyền lợi cho hàng trăm bị hại trong vụ án bất động sản chấn động này.